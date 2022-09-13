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把握「熊市短、牛市長」基金微笑獲利法！專家：這類ETF持股標配、定期定額10年賺9%

聯合新聞網／ 今周刊
財經專家盧燕俐建議投資人定期定額買基金時，遇熊市要保持耐心，靜待市場回穩。示意圖／ingimage
財經專家盧燕俐建議投資人定期定額買基金時，遇熊市要保持耐心，靜待市場回穩。示意圖／ingimage

【撰文・盧沛甫】

眾多投資工具中，不少投資人會選擇買入「基金」作為參與市場的方式，面對大盤巨幅震盪，財經專家盧燕俐建議投資人定期定額買基金時，遇熊市要保持耐心，靜待市場回穩，才能享受從低點往上走的微笑曲線獲利。

盧燕俐：將被動型指數基金作為基本配備

市場上主要將基金區分為主動型與被動型，其差異在於：主動型是聘請基金經理人進行操盤；被動型則是追蹤相關指數變化。盧燕俐表示，一般投資人若對主動型基金不夠熟悉，可選擇投資被動型基金如：元大台灣50（0050）、富邦台50（006208），將它視為資產部位裡的基本配備，持續參與市場變化。

0050失去投資價值？盧燕俐：熊市來襲不能停扣，靜待微笑曲線發酵

今年以來外資賣超台股金額已破兆元，創下歷史紀錄，加權指數更是從今年高點回檔約20%，對此，盧燕俐認為這只是外資「暫時不愛台灣」的現象，她分析，主要原因出自美國加速升息，導致10年美債殖利率上升至3%，加上美國公債波動度遠比新興市場來的小，因此外資將資金撤回美國，進而導致台股大跌。

此種態勢下，該停扣0050嗎？盧燕俐以買進10年0050的年化報酬率分析，定期定額獲利近9%、挑對時間單筆買入獲利9-14%，她提醒投資人，遇熊市更要有耐心，「我們要賺的是從高點到低點，低點再往上走，微笑曲線的獲利。」

台50反一只是避險工具，不適合長期持有

反向型商品如：元大台灣50 反1（00632R），是許多投資人在空頭走勢時會買入的商品之一，盧燕俐分析2014年台50反1價格約19元、目前股價5.95元(2022/9/8)，反向型商品僅適合避險，並不適合長期持有，主因台股「牛長熊短」，她提醒投資人絕對不要將台50反1作為存股標的。

至於台股何時落底？盧燕俐表示，台股底部難以預測，不過按照過往選舉前，股票市場都有不錯表現，她認為2024總統大選前半年，台股市場有望迎來較佳行情，投資人可在熊市持續定期定額扣ETF，等待牛市到來，賺到獲利的微笑曲線。

本文授權自今周刊，原文見此

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