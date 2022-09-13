秋節變盤國安基金力守萬四？30年股海老手不看淡台股：今年只買台積電

【撰文・彭蕙珍】

受美股影響，台股在中秋節前跌跌不休，但節後開盤第一天，台股大漲超過224點，收在14607點、收復萬四關卡之上。資深證券分析師杜金龍指出，在空頭市場，2月、5月是股市高點，接著一路跌到中秋節前，此時會是相對波段低點。

他表示，台股連漲了13年，今年從元月高點18619下跌已經是第8個月，中秋節有低點的話會是買點。

因為7月12日國安基金進場，「這個底部，除非美國再破底，台股才會破13928的低點。」不過，11月26日有縣市長選舉，他認為政府在選前一定會守住萬四。

杜金龍指出，中秋節變盤說是從民國77年開始，當時的財政部長郭婉容在中秋節後的9月24日宣布隔年元旦起，課徵證券交易所得稅，導致股市無量下跌19天。此後，投資人對中秋節特別敏感，當時他也是受害人之一。

「在股市的周期循環裡，中秋節本來就是賣點。」他分析，美國企業是在9月結帳，「美股從1928年9月起都是負數，本來就不好；台股則是10月不好。」

不看淡節後表現 因國安基金在

他表示，台股已經漲了13年，理論上要走26個月的空頭。從元月到現在是第8個月；7月開始反彈2個月，但是非常弱勢的反彈，而且反彈不過上一次的低點15616，「7月漲了1.18%，8月漲0.87%，連跌幅4691的0.382都沒過，加上非常量縮。」

不過，他並不看淡台股在中秋節後的表現，因為以下兩個原因：

一、國安基金如果不退場，理論上守得住萬4。

二、美股（道瓊指數）不破6月17日29653的低點，我們守得住。

但他強調，現在成交量不足，頂多2000億，而且反彈時不斷創新低量，投資人還是要謹慎。另外提醒：國安基金在萬5以上不護盤。

掌握跳跳虎特質 就買台積電

杜金龍表示，他在今年看台股表現相當準，虎年就是「跳跳虎」，「一跳上漲20幾％，再跳下跌20幾%；60年來的虎年都是這樣。」

今年抓好「跳跳虎」的特質，他在台股有不錯的獲利。他笑道：「今年從年初到現在，我只做台積電，只要大跌就去買，跌60～80元就買，很好做。」

「大家都說台積電是『護國神山』，其實是『國護神山』，是國家在護這座神山。」杜金龍指出，上一波台股跌到13928，他那時就相信政府會護盤，於是進場買台積電，「它和大盤同步，只要相信政府『國護神山』，就進場買。」

他強調，在股票市場一定要相信「一隻看不見的手」，「我相信政府，當台積電開盤跌就進場買；我現在套牢也不賣，也不設停損，我相信政府會護大盤到11月26日。」

另外，他也觀察到，台積電和外匯同步漲跌，「台幣升、台積電就漲；台幣跌就跌，這支叫做『外匯概念股』。」

明年主跌段 第4季迎總統大選行情

不過，杜金龍認為，在11月年底縣市長選舉前要賣股，最好提早一周賣，因為選完台股又要開始跌。「假如明年初國安基金退場，它一退場台股就會大跌了，主跌段開始了，C波會跌到明年9月。」

他指出，全世界明年都是主跌段，「明年走主跌段，一路跌到9月，用時間換取空間，緩跌，最低跌到11278，最悲觀是跌到9317。」

接著，明年第4季會有總統大選行情，台股出現第一波反彈，「台灣7次選總統，平均會漲40天，漲30%；也曾經漲100多天，漲了20%。」杜金龍認為，選完後，在2024年2月台股會有E波破底，結束26個月的空頭。

本文授權自今周刊，原文見此。

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