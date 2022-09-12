iPhone 14是救命稻草？蘋果股價今年以來跌逾12％ 投資人更在意2件事

【撰文・林信男】

蘋果（Apple）於台灣時間8日凌晨，舉行秋季發表會，推出4款iPhone 14新機。令人好奇的是，在這場「果粉」引頸期盼的年度盛事結束後，蘋果的股價表現，是否會隨著iPhone 14開賣，明顯轉強？

受聯準會（Fed）啟動升息循環、俄烏戰爭導致能源價格大漲、通膨居高不下等因素影響，金融市場震盪加劇，觀察美股3大指數今年以來走勢（截至8日收盤），標普500累計下跌11.95%，那斯達克下挫23.3%，道瓊工業指數跌10.02%。

在上述情況下，蘋果股價表現也未盡理想，2022年以來（截至8日收盤），累計下跌逾12%；不過，同期其他「尖牙股」（FAANG）成員，股價跌幅更大，亞馬遜下滑22.34%、Netflix重挫61.99%、Google母公司Alphabet下跌24.44%、臉書（Facebook）母公司Meta大跌52.31%。 蘋果股價近1年走勢。（圖：翻攝自Investing.com）

FAANG股價震不停 新機可望支撐蘋果基本面

由此可見，即使金融市場哀鴻遍野，蘋果的跌勢，尚不致失控；此外，CNN報導亦指出，部分投資人預期，iPhone 14上市後，可望帶動蘋果營收、獲利大幅增加，有助支撐其基本面。

CNN引述分析師預測，稱2022財年，蘋果每股純益（EPS）可望成長近9%，全年營收上看3925億美元。

8日當天，因國際油價、美債殖利率下滑，市場對通膨的擔憂情緒略為降溫，美股3大指數收高，那斯達克指數結束連續7個交易日下跌的頹勢；「尖牙股」全數走揚，蘋果上漲0.93%，收155.96美元。

新品發表 未必是蘋果股價變化關鍵

值得注意的是，市場人士未必都認同，蘋果新機發表和股價走勢之間，具有正相關。

當前股市震盪，反映的是全球經濟情勢變化。投資交易平台Capital.com回顧2019至2021年，新品發表會後的蘋果股價走勢，漲跌幅與標普500、那斯達克指數相去不遠。

此外，Tech Crunch報導亦認為，新品發表未必會使蘋果股價出現明顯變動，簡言之，「投資人不會根據蘋果發布的產品或服務，進行股票交易。」科技股目前受到的負面影響，主要來自更大的經濟因素。

金融市場走勢 主要取決於2大因素

現階段，投資人對經濟情勢的觀察，主要聚焦於2方面。

首先，通膨是否已見頂？美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，雖低於6月的9.1%，但仍接近40年高點，這也讓即將於下周公布的8月CPI，更引人矚目。

對此，克里夫蘭聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的梅斯特（Loretta Mester），重申了她的鷹派立場，主張應於明年初，將聯邦基金利率上調至4%以上，「在我看來，現在就下結論，說通膨已見頂，還為時過早。」

其次，Fed接下來的升息幅度為何？由芝商所FedWatch Tool數據可得知，市場預期，本月Fed升息3碼的可能性，一度突破8成。

基本上，市場對於9月Fed可能升息3碼一事，已有心理準備；因此，投資人正逐漸將目光焦點，投向11月的升息幅度。

花旗集團（Citi）經濟學家霍倫赫斯特（Andrew Hollenhorst）日前出具報告，強調在Fed舉行11月利率政策會議之前，美國政府還會發布2次CPI、1次非農就業報告，11月的升息幅度，將取決於前述數據相關細節。

整體來看，科技股投資人在觀察公司基本面的同時，仍應留意通膨、升息等因素，對經濟情勢的影響，從更宏觀的角度，掌握金融市場變化。

本文授權自今周刊，原文見此。

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