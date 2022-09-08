中國能做核彈、太空船登月球 半導體製造卻落後台？竹科董事長「這麼說」

【撰文・劉煥彥】

中國已經成為國際公認的軍事及航太技術大國，不僅坐擁數量龐大的各型彈道飛彈，國產太空船更已經登陸月球，更別提在20世紀中葉就自力發展出原子彈技術。

然而，在儼然成為大國競爭熱門賽局的半導體技術，特別是12奈米以下的先進製程技術，中國卻遠遠落後台灣，不論在技術實力或營收佔比都無法相比，為什麼？

在台灣半導體供應商高層的眼中，中國同業享有的各種官方金援著實令人艷羨，但就是因為恣意揮霍政府資源、研發只求解決眼前問題的心態，加上部分廠商無法自力購買外國設備而限制了事業規模，都造成當前中國半導體製造的技術實力，仍距離台灣好一大段距離。

晶圓代工全球市佔率 台灣64%、中國7%

產業研究機構TrendForce估計，若以營收計算，2021年台灣晶圓代工的全球市佔率達64%，遠高於第二名南韓的18%，及第三名中國的7%。

至於2022年，TrendForce估算，台灣佔比將微增至66%，高於南韓的17%及中國的8%。

TrendForce指出，半導體聚落並非快速成型，供應鏈的完整性仰賴原物料、設備、矽晶圓到IP設計服務、IC設計、製造、封測，甚至品牌廠、通路商等上中下游的相輔相成。

「台灣擁其人才、地域便利性及產業聚落優勢，也因此台廠仍傾向將研發、擴產重心留於台灣。從現有的擴產藍圖來看，至2025年台灣仍將掌握全球44%的晶圓代工產能，甚至擁全球58%先進製程產能，在全球半導體產業持續強勢。」

晶圓代工營收市佔分佈。圖／今週刊提供

閎康8月營收衝3.51億台幣 創單月歷史新高

台灣不少半導體供應鏈廠商的據點遍布亞洲，甚至歐美國家，例如半導體檢測巨頭閎康科技（3587），主要做各種半導體材料的可靠度分析（RA）、失效分析（FA）及材料分析（MA），目前在台灣、中國及日本都有設有檢測實驗室，且這個月將新設深圳據點，明年第三季也將配合主要客戶，在日本九州的熊本設點。

閎康科技受惠半導體製程持續研發、大客戶在先進製程的材料分析需求續增，8月營收年增15.92%至3.51億台幣，創下單月歷史新高。

累計今年前八個月，公司營收年增14.68%，達到24.55億台幣。

閎康科技的中國營收佔比約42%，在上海的張江科技園及金橋工業園共有三個實驗室，在廈門高新技術開發區也有一個實驗室，因此對中國半導體市場有深入觀察。

陸廠猛挖閎康人才 「行情價是2~3倍薪資！」

閎康科技董事長謝詠芬昨（6）日在媒體活動回答提問時表示，以半導體材料檢測來說，目前中國同業的實力距離閎康還有好一段距離，所以陸廠挖角閎康人才絲毫毫不手軟，「現在的行情價是出到2~3倍（薪資）！」

她說：「如果是挖角1、2人也就算了，又不是挖20個、100個，所以我們不擔心。再說，我們擔心也沒有用，就是努力把距離一直拉開。」

謝詠芬觀察，目前中國的同業沒有一家股票上市，因為營收及營運表現過不了上市的門檻。如果能上市，陸股給的股價淨值比比較高，就有助陸廠募資及擴大投資，鞏固其市場地位。

閎康科技董事長謝詠芬。圖／今週刊提供

「目前在大陸可以達到上市規模的（材料檢測業者），其實只有閎康，其他家都還在努力中。有一家是有上市過，不到半年就下來了，因為業績支持不夠。」

她分析，陸廠要買檢測設備，大多只能向歐美日購買，但這些外來設備非常昂貴，動輒數百萬美元起跳，「所以它們要用自己賺的錢，用來買設備，難度非常高。」

閎康就像醫學中心 可做半導體材料之全套服務

謝詠芬也說明，目前閎康在半導體材料分析的營運現況及競爭優勢。

「在（材料）分析這個行業，大家可以想像，可靠度分析（RA）就像做健康檢查的單位，故障分析（FA）就像一般醫院的內科。身體檢查哪裡有不好，就要做進一步檢查，看哪裡壞掉。」

「內科找到（壞掉的）位置，做了基本處理，接下來要做驗證，所以就會走到材料分析（MA）及表面分析。」

「我們就像是完整的醫學中心，在產能調配上有很大優勢。閎康在亞洲有12、13個實驗室，在這之間要調人、調設備、調案件都相對容易。相對於大陸的競爭者，它們就很難有這種優勢。我們要善用這個優勢，就會更容易勝出。」

閎康科技實驗室內的穿透式電子顯微鏡。圖／今週刊提供

「長期而言，我還是覺得，台灣紮實度要強得多」

另一位竹科半導體供應鏈廠商的董事長，對於兩岸在半導體製造技術的巨大差異，更是直言不諱。

這位董事長認為，中國同業在研發上等於「只做半套」，只求解決眼前的問題，遠不如台灣的紮實，而且不珍惜來自官方的慷慨金援，都造成今天中國的半導體製造水準，遠遠落後台灣。

「第一，我覺得大陸要追上台灣，還有一大段距離，因為它（中國同業）不是拿口袋裡的錢來拚，而是拿政府的錢出來拚。」

「第二，大陸的人做研發，比較求解決眼前的問題就好。台灣設備商配合T公司的時候，真的要解決所有問題，T公司才會買單，才會開始往下做，造就了我們這些搭配的廠很強功力。」

「長期而言，我還是覺得，台灣的紮實度要強得多，但回頭講，它（中國半導體業）愈不紮實，問題愈大條，就表示之前的馬步蹲得不夠。」

「當我們把這套拿到大陸去，我們很想往下做，大陸客戶告訴我們說，這樣就可以了，不用再做了。他們心態是，解決眼前的問題就好，但製程（精密度）一直做下去，要問題真的解決才能走下去，就像你今天走完7奈米，後面還有5奈米。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

越南向台灣半導體、電池廠招手 土地租金15年零元可以談！ 為何越南電動車最大咖想找台廠？

「沒有人能以武力控制台積電！」 劉德音首次上CNN專訪 談論中國犯台威脅、烏克蘭戰事教訓、台積成功秘訣

生意難做，台積電要不要降價讓利？從「毛利率」變化看懂IC設計與晶圓代工的價格拔河賽

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】