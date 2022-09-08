同學在皮克斯、谷歌當高層 張善政棄千萬年薪入政壇被罵後悔嗎？

【撰文・林韋伶】

「你好。」身高180公分的前行政院長張善政親切與人打招呼，但與一般政治人物擁有一見面就好像與你八代祖宗都很熟的能力，張善政跟人互動的模式比較斯文、冷靜，或是有些人用「佛系」來形容。

因為不擅長用慷慨激昂或聲嘶力竭的說話方式與選民溝通，在2022年桃園市長選戰中，他被戲稱是「佛系選舉」。

儘管這形容詞背後夾帶貶意，但他選擇用正面態度解讀：「我知道他們在形容我用的不是傳統政治人物用的語言，但這是否也是另一個優點？不夠聲嘶力竭，但很實在，我理工人的本質還在，所以我不會說謊，說一是一、說二是二。」

張善政自認是個「單調的人」，許多朋友則形容他私下是個內向、害羞且安靜的人。一位在美國念書時認識的同學，對於他在畢業多年後竟當上行政院長一職感到訝異，因為過去同學們只覺得他土土的、是個「nerd」（書呆子）。

張善政與太太張琦雅前往歐洲旅遊。圖/今周刊提供

張善政不算伶牙俐齒的人，他的溝通技巧也是在扮演不同角色的過程中不斷升級。從當教授的時期，他只擅長把課程內容講得滾瓜爛熟，到後期因為有監督工地的需求，學會跟工人「搏感情」；再到於國科會負責建立國家高速電腦中心時，學會與立委、審計部溝通，為什麼一套電腦要好幾億，又要用來做什麼。

「你看過工地的樣子嗎？工人有時在綁鋼筋時會因為貪圖方便，綁到上面搆不到了，不去搭架子，直接踩下面的鋼筋去綁上面的鋼筋，綁著綁著就把鋼筋都踩踏到下方。」張善政這樣說明。

為了維持國家高速電腦中心施工品質，他時不時就找工人聊天，偶爾在下班後找他們一起去吃飯、唱歌，就這樣拉近跟工班的距離，工人們也自然而然願意幫他維護工程品質。

張善政負責建立台灣首個國家高速電腦中心。圖/今周刊提供

事實上，除了個性與口才不像傳統的政治人物，若從他的學養背景來看，也不是走政治人物常有的軌跡。畢業於台大土木系，張善政在美國史丹佛大學與康乃爾大學拿到土木工程碩士與土木環境工程博士學位，在1981年回母校台大任教。

以不到30歲的年齡就在台大獲得教職，許多可能視他為人生勝利組，但他的企圖心不僅止於此，身為在台大首波將電腦繪圖、計算科學導入土木領域的先行者，他在因緣際會下接任國家高速電腦中心主任，開啟人生後半場斜槓往資通訊領域發展的契機。

1997年，時任國科會主委劉兆玄找上張善政擔任國科會企畫處處長，是他由技術轉為政策屬性工作的轉捩點。

但在國科會工作2年後，他發現擔任小小的處長發揮不了太大影響力，因此在2000年，當宏碁創辦人施振榮、黃少華預見未來網路發展，邀請他轉戰企業界、加入宏碁集團時，他便接下挑戰，並在桃園的龍潭渴望園區建立起國際級的雲端資料中心。

這份工作也讓他被Google看見，在告別宏碁後便轉戰Google管理亞洲的雲端機房。

張善政曾於宏碁服務10年，在桃園龍潭渴望園區建立國際級雲端資料中心。圖/今周刊提供

張善政多次角色的轉換，從公部門到私人企業、從土木到資通訊，讓他「心跳最強烈」的一次，就是離開Google轉任科技政務委員。

當他接到時任行政院長陳冲的徵詢電話時，那年的他58歲，距離退休並不遠，繼續留在Google的話，所有薪水、股票加總大約有逾千萬年薪的水準，且他負責的業務已打下良好根基、工作勝任愉快，相較之下政務官最長只能當4年，還有提早「失業」的風險，理性判斷之下似乎不是好選擇。

「難道人生就這樣嗎？」先前就對台灣科技政策有許多想法的他，經過一夜長考，隔天順著內心的衝動與熱情，決心接下這個挑戰。

「很多人不知道科技政務委員是做什麼的，我岳母也不知道，但我跟她解釋是『李國鼎以前的位置』，她就懂了，」對張善政來說，放棄千萬年薪與股票也要做的事，是挑戰扮演「台灣科技教父」的角色。

2014年，當國民黨在九合一選舉大敗，行政院長江宜樺請辭、由毛治國接任閣揆，毛治國致電要張善政接下副院長一職，就這樣「意外」走上從政之路。張善政除了擔任過副閣揆與閣揆，2年前甚至與前高雄市市長韓國瑜搭檔選過總統。

張善政在2020年曾與前高雄市市長韓國瑜搭檔選總統。圖擷自 Facebook

從企業家變身為政治家，不僅光環黯淡了不少，甚至還引來許多罵聲，如果他當初選擇留在美國呢？

1981年他拿到博士學位時，也是電腦繪圖正興起之時，當時有個電腦公司表示願意出資，讓康乃爾大學的幾位教授加上張善政，以及他的幾位同期畢業生一起創業，搶食剛要萌芽的電腦繪圖大餅，但他最終因為掛念年邁的父母，婉拒邀約。

與張善政同期畢業的學生，現在有的在皮克斯公司裡擔任高層，在好萊塢呼風喚雨；有的則是創業開設工程設計軟體公司，或是在Google等科技巨擘組織內擔任要職。

張善政在Google任職期間，負責管理亞洲雲端機房。圖/今周刊提供

若是他沒有離開企業界，現在應是Google裡，少數擁有台灣背景的高階員工，可能受到台灣民眾的崇拜與尊敬，但一碰政治，一切就不一樣了。

不過，他從來沒有後悔人生發生這樣的「意外」。

「競選期間總是會有很多負面的壓力，但我希望等走完這局，如果選上做完4年、8年任期，到最後能跟當年在行政院卸任時一樣，正面評價遠高於負面評價，我就覺得值得了。」這是張善政給自己的期許。

張善政小檔案 現職：善科教育基金會董事長、國家政策研究基金會副董事長 黨籍：國民黨籍 生日：1954年6月24日(68歲) 學歷：康乃爾大學土木與環境工程學博士、史丹佛大學土木與環境工程碩士 經歷：行政院院長、科技部部長、Google亞洲硬體營運總監、宏碁電子化事業群副總 家庭：已婚，育有1子 重要政策 針對青年創業：提出資金友善、項目友善、資源友善、社群友善、數位友善等「五個友善」，打造桃園成為青年創業最友善的城市！ 針對產業升級：提出「科技＋」、「設計＋」與「永續＋」的「產業升級3個Plus」，推動桃園產業加值、升級、發展，增加桃青在地就業、國際企業與人才落戶桃園。 針對埤塘現況，提出「科技守護」、「教育守護」及「環境守護」的三個守護，以科技人的背景與永續發展理念守護埤塘。 其餘政策陸續推出。

本文授權自今周刊，原文見此。

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