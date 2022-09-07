從台南晶英到福爾摩沙遊艇酒店...府城飯店接連開張 為何台南旅宿業在疫情下仍旺到爆？

【撰文‧陳葦庭】

疫情最嚴重的兩年，台南旅宿業家數、住用率、成長率皆不減反增，排名六都第一。新舊飯店業者，為何都將目光瞄準百年古都台南？

挑高的大廳，高掛兩幅以台南廟宇為主題的壁畫，這，是台南首家以BOT（民間興建營運後轉移）模式興建的飯店——福爾摩沙遊艇酒店，開賣第一天就創下10分鐘售出上千間客房的好成績。

「搶訂的狀況超乎我們預期，甚至導致系統短暫異常。」與該飯店獨家合作販售的旅遊電商平台KKday飯店組行銷公關經理盧鈺文回憶。

福爾摩沙遊艇酒店的案例，只是台南飯店業榮景的一個縮影。

根據台南市政府觀傳局資料，疫情最嚴重的2020年與2021年，當雙北、台中都因為疫情，旅宿業家數呈負成長之際，台南卻一口氣多出131家旅宿，居六都之冠。包含晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台南十鼓館、萬豪國際旗下雅樂軒酒店都在台南插旗；雲朗觀光旗下雲品國際9月也宣布，將以君品Collection品牌插旗台南安平，規畫500席宴會空間，提供餐飲服務，預計2024年試營運。

不只如此，台南旅宿業平均住用率近兩年皆約4成，比全台平均3成要高；客房年營收約為46億新台幣，相當於全台觀光旅館營收的十分之一。今年暑假，台南市飯店更是一房難求，各家業者平均每晚房價幾乎比往年高出至少5成。

「台南絕對是近兩年台灣觀光集約度（代表每單位土地面積，遊客聚集之數量）最高的城市！」前交通部觀光局副局長、高雄餐旅大學觀光學院教授劉喜臨觀察，隨著社群媒體發達，知識性和存在感將成為旅客評估前往的兩項指標。而匯集職人精神、飲食文化的台南，正好能滿足人們的求知，和在社群平台打卡、分享的欲望，也難怪在疫情期間成為全台最受寵的觀光寵兒。

新玩家藉BOT搶國旅紅利

他指出，儘管台南觀光人次不見得是全台最多，但相較於台中、高雄這些交通樞紐，旅客會轉運到南投、墾丁等風景區，台南可說是最留得住人的城市。雲品國際總經理丁原偉也說，台南市近期有許多新飯店與大型購物商城陸續進駐，將創造眾多就業機會及豐沛商機，也難怪飯店業者紛紛搶市。

表面上，福爾摩沙遊艇酒店的成功是受惠於地利及疫情帶來的國旅熱潮，但早在2015年，該飯店董事長謝文祥就看見安平的觀光潛力。

「標到（BOT案）的時候，還以為自己在做夢，居然只有我一人去標。」穿著Polo衫，謝文祥接受《今周刊》獨家專訪時，還原當年標下安平水景公園周邊土地BOT案的始末。

原來，出生於台南安南區的謝文祥，一直有個在家鄉蓋飯店的心願，「我老家有句諺語叫做『無田無園，盡看鹿耳門』，就是沒田產的人只能看天吃飯。」

後來，謝文祥注意到該案由台南市政府公開招標。他心想，高雄、台南多為商務飯店，若是能在距離台南市區二十分鐘車程的安平蓋一座休閒飯店，就有機會同時兼顧商務和休閒客群。

但，當時台南夜生活主要集中在市區，在不看好旅宿市場的情況下，該案最後沒有其他業者投標。

「為南科打造的北外環已經完工，從新化接到台江大道，未來南科到飯店只要12分鐘，可以說沒有距離。」謝文祥瞭如指掌地細數著附近的道路規畫。

而正是這樣的觀察力，讓他比其他業者更早搶進市場，賺到國旅紅利，他也樂觀表示，隨著愈來愈多飯店業者參戰，安平區可望形成「觀光聚落」，吸引更多遊客。

不過，謝文祥的飯店之路，並非沒有挑戰。「才開幕兩個月，網路上就負評一堆。」他不諱言，疫情後，缺工問題導致接待能量不足，「得先贏回消費者信心，畢竟我想長長久久經營。」

事實上，不只新玩家，既有的在地業者也紛紛推陳出新，用新點子創造新體驗。

老店包裝在地故事創新價值

走進位在台南火車站附近的「天下南隅」飯店，藍綠色的馬賽克壁磚、木質窗櫺，搭配黃銅材質的燈飾，散發著復古又新潮的風格。很難想像，這裡曾是有30多年歷史、每晚平均房價曾低至1500元的老商旅「天下大飯店」。

前年，該飯店第二代林子鈞說服公司股東，投入1.5億新台幣，並找來曾為星宇航空形象門市設計的本事空間製作所，花兩年時間重新打造客房及餐廳。據了解，目前該飯店每晚平均房價逾3千元，比整修前高出1至1.5倍。

「說實話，我們也考慮過賣（飯店），但如果這麼做，只能拿到很對不起它的價格。」林子鈞坦言，公司也曾評估處分舊資產，但與其低價出售，不如重新裝修提升飯店價值。

林子鈞認為，該飯店所在地原本是日治時期東本願寺遺址，窗外就能看見赤崁樓，若能將在地故事重新包裝，就能吸引對台南文化底蘊有興趣的旅客。「如果單純賣房間，永遠都會有新飯店出來，但永遠不會有人比我老，所以老就是我的價值。」

但，老飯店重新裝修的過程並不容易，因為發現該建物內的管線鏽蝕比預期嚴重，樓高太低、樑柱多、停車場狹小都是問題，也一度導致工程進度延宕。「如果客人自己帶Dyson吹風機來，一插下去可能整層樓都會停電。」林子鈞苦笑著說。

今年7月，該飯店客房全數改裝完成，每月營收可達350萬元到420萬元，預計6到7年就可回收成本。「我想老闆（林子鈞父親）應該是滿驕傲的，因為現在三不五時就有人找他訂房訂餐廳。」林子鈞笑說。

在地龍頭揪名店創造雙贏

把飯店當成說故事場域，進而創造價值與業績的，還有台南晶英酒店。

今年4月中，長年穩坐台南平均住房率、每晚房價龍頭的台南晶英酒店開出了全新餐廳「無隅」，是該飯店開業八年來首次有新餐廳。不只如此，該飯店還攜手TCRC、Phowa等十家當地知名酒吧，推出周末限定微醺巴士，短短暑假兩個月的時間，就帶進上百萬元業績。

「晶英賣的不是空間，我們把自己當作一個平台而不是飯店，當所有好玩、有趣的元素我們都能提供，就不怕客人不上門。」台南晶英酒店總經理李靖文一語道破她的經營哲學。

但，光是台南中西區的特色小吃、酒吧就有上百家，其中不乏得排隊數個月的預約困難店，台南晶英的團隊要如何說服店家合作，並在有限的人力與時間額外提供服務？答案，是用服務幫助店家與消費者建立橋樑。

例如，曾獲得亞洲前五十大酒吧的TCRC，因店內座位數少，往往一開門營業就客滿。於是，台南晶英餐飲總監周聰明一個個說服在地店家，設計特調飲品，由飯店提供巴士、座位，帶領客人到酒吧門口拍照、朝聖。如此一來，店家不需額外提供座位就能增加業績，消費者也能從過程中獲得獨一無二的體驗，創造雙贏。

外界也好奇，疫情步入尾聲，待國境開放後，台南飯店業的榮景是否能持續？

「疫情之後，城市特色將比風景名勝更受重視。」劉喜臨點出這項趨勢。

「我們本身不擔心。」李靖文用肯定的語氣說。她指出，台南具備城市便利性，又保有歷史軌跡和生活方式，她相信在疫情之後，仍有實力吸引觀光客回訪。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1342期)

延伸閱讀》

不敢接單！為何車險公司不願接受特斯拉車主的保險？