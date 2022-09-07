大溪威斯汀酒店一房難求卻喊賣 「黃董不缺錢」跟41位股東掰了真正原因曝

【撰文‧梁任瑋】

笠復集團董事長黃震智決定出售旗下的桃園大溪威斯汀酒店，以及大溪球場全數股權，引發台灣高爾夫球與金融圈一陣熱議，背後原因，或與股東間的經營歧見有關。

「205房、100％股權一次交易、土地46萬坪、建物1.3萬坪……。」8月底，一則不算起眼的報紙廣告，立刻引發高球界與金融圈一陣熱議。

大溪球場最大股東、笠復集團董事長黃震智，透過戴德梁行登報求售其持有多年的大溪球場、笠復威斯汀度假酒店。「全台唯一完美組合，國標高爾夫球場、星級島嶼風酒店」，就像廣告描述，這樁交易包括了酒店與大溪高爾夫球場。

度假飯店模式的指標性球場

不同於國內過去出現的高爾夫球場求售案例，背後原因大多是產權糾紛或經營不善，大溪球場不僅是少數以度假飯店模式經營，且由於軟硬體設施維護得當，是台灣少數「一線（tier one）」高爾夫球場，近年球場、飯店的整體營運並不算差。

再者，這裡不但是美國高球傳奇人物老虎伍茲（Tiger Woods）來台打過的唯一球場，更是台灣少數舉行過女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）賽事的場地，對老球友來說，大溪球場也具有獨特的指標意義。

營運績效堪稱國內前段班、球場又具指標意義，那麼，大溪球場為何選在此刻求售？據了解，大股東之間對經營方針始終存在歧異，是讓黃震智心生獲利了結之念的最主要關鍵。

「當然，黃董並不缺錢！」一位熟識黃震智的高球界人士表示，相較於財務層面，經營層面才是讓黃震智近年興起出售念頭的主因，「前陣子他（黃震智）真的有接觸過幾位買家，但探得的買價和心目中的理想價位存在不小落差，因此這次決定透過標售方式跟買家接觸，一方面可以真正了解到市場行情，另一方面找到最全面的潛在買家，出價有合意就賣掉，要不，就放著繼續等機會。」

至於「經營方針歧異」究竟所指為何？不妨先從這樁出售案的主體來看。

42位股東在經營上各有堅持

本次廣告中所謂的「100％股權一次交易」，指的是「笠復投資公司」的百分百股權。笠復投資目前控有兩家公司，其中，「笠復威斯汀公司」負責飯店營運，股權完全掌握在笠復投資手中。

至於負責高球場營運的「大溪育樂公司」，笠復投資持有99.15％股權，其餘則是「已售球證」，當年因球場易手、為維護球友權益而轉換為「特別股」的股權。

以結構來看，完全掌握笠復投資的百分百股權，確實就等同於完整握有大溪球場與酒店的資產、經營權。但根據戴德梁行資料，笠復投資目前仍有42位股東；另據資料，目前黃震智掌握笠復投資約3成股權，不算具有絕對的主導地位。

一位大溪球場資深會員指出，笠復投資含黃震智共有7位大股東；黃震智之外，其他還包括另一位黃姓股東與簡姓、陳姓、曾姓、吳姓、李姓股東，總計持股約6成。

其中，陳姓股東以前是美國大華超市老闆，李姓股東則是台南大員皇冠假日酒店的業主，皆為隱形富豪。

「這些股東年紀也都不小了，彼此對未來經營的想法不同，與其爭得面紅耳赤，不如大家好聚好散，找個好價錢獲利出場。」一位資深球友表示。

從廣告上標榜「100％股權」來看，黃震智應該費了一些心力協調溝通，包含6大股東在內的42位股東，在經營上各有堅持，而「同步售股」顯然已是如今的唯一共識。

對於標售原因，《今周刊》向笠復投資查證，但黃震智不願回應。

那麼，黃震智在經營上的堅持是什麼？據指出，此與「投資報酬率」有關。

桿娣人事成本無法達共識

認識黃震智的朋友皆稱他有「追求完美」的人格特質，除了早年創辦普立爾，一手打造成全球第二大數位相機代工廠之外，中年50歲才開始打高爾夫球，卻能在兩年內晉升到職業水準。

另外，當年將鴻禧大溪別館買下後，也決定與國際連鎖飯店集團喜達屋（後併入萬豪酒店集團）聯手，以出資各半的方式，斥資40億元打造大溪笠復威斯汀度假酒店，讓大溪球場能見度大開，營運一飛沖天。

黃震智對球場與飯店軟硬體的投資，自然會反映在公司成本上，儘管大溪球場這幾年受惠於台商回流帶動打球人口增加，以及會員證穩定銷售，維持小幅獲利狀態，「但其他股東對於投報率與成本控管的要求可能更高，雙方歧異就此存在。」一位擁有大溪球場會員證的資深球友透露。

知情者舉例描述，大溪球場的「桿娣」（協助球友擊球服務人員）人數從前任經營者張秀政時代的逾一百位，逐漸降到目前的60多位，但打球人數卻不減反增，近來，大股東之間對於桿娣費用是否調高、以更優的條件補強服務人力等，就存在著不同看法。

桿娣問題只是高爾夫球場營運的冰山一角，考量到接下來疫情解封後，可望吸引更多家庭度假兼打球人口，營運能量與成本控管之間的矛盾勢必加大，大股東間遂達成共識，決定出售。

賣方預期成交價傳達百億元

當然，外界對於這樁包裹銷售案的「成交價」會落在哪裡？存在著高度興趣。

一位外資投資銀行主管透露，自從大溪球場要賣的消息釋出後，至今短短時間已有數組傳產業者表達有興趣洽談，看好的原因，包括球場與飯店結合的稀有性，「也有買方純粹表示自己喜歡打高爾夫球……。」

以成本論，黃震智當年以19億元買下大溪球場，據了解，當時他是以相當低的利率水準從銀行取得融資，因此，自備款與利息對股東們幾乎稱不上壓力，即使加上與喜達屋集團合資四十億元翻修威斯汀飯店，以及經營這幾年所投入的營運成本，一般預估合理總成本，約在45億至50億元左右。

不過，一來球場與飯店近年營運尚佳，再者，百分百出售股權，也就代表賣價必須讓42位股東全數買單，或許是這些因素堆疊，外界盛傳，賣方期待此樁交易的成交價將達百億元。

無論如何，有意者得先取得一份要價6萬元的投標文件，而成交價究竟如何，終究得看買方實地查核與買賣雙方談判的結果了。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1342期)

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