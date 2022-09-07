長榮(2603)減資6成停牌 16日新股參考價曝！回歸後最大挑戰「航海王」說話了

【撰文・李易紓】

長榮（2603）今年股東會通過減資6成，每股退回現金6元，周二(9/6)為最後交易日，股價收盤上漲0.8元或1%，收在80.8元，明起到9/16(五)停止交易，9/19(一)減資後新股重新恢復掛牌交易，參考價187元。

長榮在去年迎暢旺的景氣及獲利，今年決定大幅瘦身，長榮目前實收資本額529.11億元，每股淨值82.54元，預計減資後股本降至211.64億元，每股淨值提高206.35元，現金減資退還股款日為9/29。

「航海王」顏益財：2年長期投資獲利看30%

本土法人最新報告也出爐，預估長榮減資後今明年EPS各164.16元、52.04元，按照每股淨值約266元、253元，目標價177元。

被稱最懂航運的男人、「航海王」台驊董座顏益財日前才表示，包含長榮、陽明在內的全球9大船商，歐美線市占率超過8成，因此不太可能讓運價崩跌，今年至少還能賺5～6個股本，明年有機會再賺1～2個股本，他認為，2年長期投資獲利看3成，但跑短線的今年很難賺錢。

台驊砸3.18億買2500張參與減資，每股均價127元

而這次長榮現金減資，台驊用行動力挺下去，買進長榮2500張，均價127元。台驊9/6公告，自今年4/25到9/6共買進長榮2500張，每股平均價格127.57元，交易總金額3.18億元，持股比率0.08%。

長榮上半年每股純益38.49元，法人估在減資後今年每股純益將大幅成長，甚至挑戰百元大關。不過，海運貨運旺季確實沒有出現報復性需求，隨著旺季進入尾聲，市場對未來半年海運景氣普遍看淡，這將是長榮減資後重新掛牌的最大挑戰。

本文授權自今周刊，原文見此。

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