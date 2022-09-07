美元升、亞幣倒 人民幣急跌非好訊號！謝金河：新版亞洲金融風暴來了

【撰文・謝金河】

新版的亞洲金融風暴醞釀中！美國擺出強硬升息姿態，推升了美元強升，美元指數越過110，6日盤中寫下110.553，除了歐元、英鎊持續下跌，亞洲貨幣更是疲弱不振，新台幣已經跌到30.843，人民幣跌至6.9645，日圓跌到142.88，韓元貶到1380.77⋯⋯

這不覺令人想起1997年的亞洲金融風暴！1990年台灣的企業面臨西進或南進的抉擇，旺旺、康師傅、巨大、美利達、正新輪胎等選擇西進，李登輝總統則鼓勵企業南進，本來南進、西進各有一片天，但是朱鎔基在1994年進行滙改，將人民幣和外滙券併軌，人民幣從5.76跌至8.7兌一美元，黑市甚至出現12元的低價。

人民幣貶值帶給中國強大競爭力，原來南進的資金轉向西進，中國像吸星大法般吸走東恊各國資金，從泰銖、印尼盾、馬幣、披索都出現狂貶走勢，東協股市更是慘跌，東南亞各國經此浩劫元氣大傷，中國則搭乘順風車扶搖直上。

伴隨東南亞金融危機的還有南韓，當時南韓31家財團倒了16個，南韓在1997年出現92.6億美元貿易逆差，韓元從874兌一美元跌至2000，為了力挽狂瀾，南韓向國際貨幣基金貸款576億美元，南韓老百姓捐金戒指、金項鍊給國家，化解了國家財政破產危機。

這次供應鏈移轉，東協各國有資金挹注，這次問題不大，危險的可能在東北亞，南韓前8月逆差高達245.7億美元，情勢越來越嚴重，韓元跌至1380.77，已經跌破2008年低價，南韓外債比重高，可能率先拉警報，台灣、日本也會受到波及，但外債不高，可以安渡難關。

接下來是經濟愈來愈吃力的中國及香港，人民幣急跌可能是一個不好的訊號，接下來港元聯繫匯率可能撐不住，這是下一輪新型亞洲金融風暴的路徑！

本文授權自今周刊，原文見此。

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