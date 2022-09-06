明年過年放10天想出國？17國旅遊入境規定、限制一次弄懂

【撰文‧李易紓 整理】

2023年有10天年假，準備策畫出國去玩？各國採取邊境管制及入境後檢疫措施又是如何？今周刊特別整理主要國家規定，由於各國入出境規定依據疫情狀況時有變動，倘有未及更新者，相關資訊仍應以各國主管機關公布為準。

而台灣目前入境檢疫自9/1放寬為檢疫處所前3天居家檢疫維持1人1戶或入住防疫旅宿，後4天自主防疫可返家1人1室，1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，但不可入住一般旅宿。

後4天自主防疫地點異動，已經無須向地方政府申請。不過入境時(第0天)仍須於機場、港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。

各國旅遊入境規定。圖／取自東南旅遊

外交部世界各國因應COVID-19疫情相關措施一覽表

日本

日本自2022年9月7日零時起，持有符合日本政府認定之「有效3劑疫苗接種證明」者，入境時無須提交入境前 72 小時內 PCR 陰性證明；若無日本政府認定之「有效3劑疫苗接種證明」者仍須提交入境前72小時內 PCR 陰性證明。

日本將國家、地區區分為「紅」、「黃」、「藍」3 區，台灣屬「藍區」，自「藍區(含台灣)」入境日本者，無論是否持有有效疫苗證明，於入境時將不執行入境檢疫，入境後無須居家隔離。日本政府認定之「有效 3 劑疫苗接種證明」資訊請參考外務省。

南韓

南韓政府暫時中止對90個國家或地區(包含台灣)免簽入境措施，宣布自 2020 年4月13日0時起，暫時中止對 90 個國家或地區(包含我國)免簽入境措施。如欲入境韓國者，須至所有韓國駐外館處(包含大使館、總領事館等)申辦簽證。申請來韓商務、個人旅遊等各類簽證相關規定，請參考駐台北韓國代表部官方網站。

外籍旅客入境時須提交出發日前48小時內採檢COVID-19 PCR 檢測陰性證明，或出發日前24小時內採檢之醫療機關快篩陰性證明，自6月8日起，所有自海外入境者雖免隔離，惟入境後24小時內仍須接受 PCR 採檢。

帛琉

自2022年7月9日起，所有入境帛琉旅客不須出具陰性檢測報告或曾患COVID-19 之康復報告。年滿18歲之旅客均須在搭機14日前接種完成經美國食藥署或世界衛生組織認可之 COVID-19 疫苗，或高端疫苗，並提交接種證明。

馬爾地夫

自2022年3月13日起，入境馬爾地夫旅客無須提供PCR 檢測陰性證明(含未施打疫苗旅客)，入境後亦無須隔離。旅客於入境、離境馬爾地夫前 96 小時均需填寫旅客聲明表。

泰國

泰國自 2022年6月1日起鬆綁入境管制規定，簡化來自世界任何國家/地區已完整接種疫苗、未接種或未完全接種疫苗之國外旅客入境。

另將自 7 月 1 日起取消泰國通行證(Thailand Pass)及1萬美元保額之COVID-19保險要求，國外旅客僅須出示完整疫苗接種證明，或搭機前72小時內之RT-PCR 檢測或醫院開立之專業快篩陰性證明即可入境。

入境泰國應準備文件：已完全接種疫苗的國際旅客：7 月 1 日以後入境泰國者，須備妥簽證及完整疫苗接種證明(紙本黃卡或電子疫苗接種證明)；未接種或未完全接種疫苗旅客的新入境規定：7 月 1 日後入境泰國者，須備妥簽證並出示旅行前72小時內之RT-PCR 檢測或醫院開立之快篩陰性證明。

COVID-19疫苗接種要求---完整接種疫苗者：

1. 18 歲及以上者必須於抵達泰國至少14天前，接種經批准之2劑完整COVID-19疫苗；2.獨自前往泰國之12至17歲旅客，必須於抵達泰國至少14天前，接種至少1 劑經批准之疫苗，與父母一同旅行者不受此限；獨自前往泰國之12歲以下旅客，必須於抵達泰國至少14天前須完整接種疫苗，與父母同行之6至11 歲旅客不受此限。

泰國認可疫苗廠牌包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞/BNT（Pfizer / BioNTech）、莫德納（Moderna）嬌生（Johnson & Johnson）、中國國藥（Sinopharm）、俄羅斯衛星五號（Sputnik V）、科興（Sinovac）、台灣高端疫苗(Medigen)、科瓦克辛(Covaxin)、諾瓦瓦克斯(Novavax)、土耳其Turkovac/Erucov-VAC。

新加坡

新加坡自2022年4月26日起已完成疫苗接種的短期旅客旅客，不再需要申請「航空通行證」(Air TravelPass, ATP)或入境許可，不再強制購買旅遊保險(仍鼓勵購買旅遊保險)，亦無須出示登機前陰性檢測證明。

短期旅客僅須出示完成疫苗接種證明，入境新加坡後免檢測、免隔離，即可自由活動。

新加坡認可疫苗廠牌為施打WHO列入緊急使用清單之疫苗，例如輝瑞 BNT/莫德納/AZ疫苗共2劑，旅客須在上機前及抵境時，出示英文版疫苗施打證明，建議訪星旅客事先申請「國際預防接種證明書」(黃皮書)，或「數位新冠病毒健康證明」，請確認有各劑詳細資訊，若僅顯示最新一劑一筆疫苗資訊，則必須另備「國際預防接種證明書」以供查驗。

已完成疫苗接種旅客/12歲以下孩童(2010 年及以後出生)：登機前 72 小時內上網填寫新加坡電子入境卡，同時上傳數位新冠病毒健康證明，入境前請務必參考 ICA 網頁，未能事先上傳數位新冠病毒健康證明者，則備妥「國際預防接種證明書」(黃皮書)供移民官員查驗。

未完成疫苗接種者(滿 13 歲或以上)：未完成疫苗接種者仍可入境新加坡，須取得登機前 2 天內之核酸檢測(PCR)或快篩(ART)陰性檢測報告。

菲律賓

菲律賓2022年3月10日決議，接受並承認台灣核發之疫苗接種證明(「數位 COVID-19病毒健康證明」或「國際預防接種證明書」)，自2022年5月30日起，放寬外國旅客入境措施。

18 歲以上接種3劑疫苗者、12 歲至17歲完整接種疫苗者、12歲以下(不論其疫苗接種情形)與符合條件之父母或監護人同行者，無須提交入境前48小時內 RT-PCR 或 24 小時內實驗室抗原檢測之陰性證明報告。

符合前述條件之外國旅客於登機時須提交疫苗接種證明，包括世界衛生組織之國際預防接種證明書(International Certificate of Vaccination or Prophylaxis)、菲國數位疫苗證明(VaxCertPH)、外國政府核發之紙本或數位疫苗證明

未接種、未完整接種或接種之疫苗未被認可之外國旅客，入境時則須提交登機前 48小時內 RT-PCR或24小時內實驗室抗原檢測之陰性證明報告，須入住檢疫旅館至第5 天(自抵達之日起算)RT-PCR 檢測結果為陰性者，續進行居家檢疫至 14 天期滿。

紐西蘭

紐西蘭2022年7月31日晚11時59分已全面開放邊境，受理各類簽證申請案。入境規定為17 歲及以上外籍旅客，須完整接種疫苗始能入境，(一些疫苗須接種2 劑，一些為 1 劑，並於2022年6月20日晚上11時59分起取消登機前檢測陰性證明措施。符合前述入境規定及登機前檢測條件者，入境後免隔離，入境後當天及第 5/6 天，使用 RAT(Rapid Antigen Tests)檢測。

澳洲

澳洲自2022年2月21日起開放邊境，並自7月6日起解除國際旅客入境須完整接種疫苗限制，入境旅客亦無須填報「數位旅客申報」及提供疫苗接種證明，持有入境澳洲簽證且未接種疫苗者不再需要申請旅行豁免，惟搭乘國際班機赴澳之旅客，機上仍須強制佩戴口罩。

另外，取消國際旅客登機前須繳驗病毒檢測陰性報告，改為入境 24 小時內依各州規定進行PCR或RAT檢測，倘為陽性者必須通報衛生單位並隔離7天；另倘為陰性各地方政府亦規定或建議甫入境7天內不可或避免前往醫院、安養中心等傳染高風險場所。

持中華民國有效護照民眾，可透過AustraliaETA手機程式申請澳洲電子簽證(ETA)，我國為澳洲首波公布適用國家之一，民眾不必再透過指定旅行社申請，擬赴澳洲轉機之國人如在72小時內轉機者，無須申請旅行豁免，惟仍須遵守各州隔離檢疫規定。

澳洲由各地方政府決定國內外旅客入境隔離檢疫條件，目前各州及領地皆已開放國際旅客入境，多數地方政府亦自 4 月下旬起陸續取消未接種疫苗國際旅客須旅館隔離7天規定；另因疫苗接種率不同及疫情發展，各州管制措施亦將隨時調整，建議出發前參考入境所在地方政府最新資訊：

歐盟

歐盟執委會2021年12月21日宣布中華民國加入「歐盟數位COVID-19 證明」系統。為使民眾能加速入境歐盟等國家，中央流行疫情指揮中心開放「數位 COVID-19病毒健康證明」供國人下載使用。「歐盟數位COVID-19 證明」系統目前已有60國加入。

英國

英國自2022年3月18日起解除一切旅行禁令及邊境管制，現已無任何國家列於紅燈名單，訪英旅客於出發前無須填寫入境追蹤表格、入境時無須持檢測報告或疫苗接種證明，抵英後亦無須隔離及篩檢，並自4月1日起取消境內所有特殊疫控措施，將 COVID-19 視為一般傳染病。

法國

法國國會2022年7月26日全面取消封城、宵禁、衛生通行證及強制配戴口罩等特別措施，8月1日正式公告，自同日起取消所有相關邊境管制措施，來自各國旅客入境時不須提供疫苗注射證明及 PCR 檢測陰性證明。

德國

德國聯邦政府全面放寬入境德國相關限制，所有入境德國者得暫時免除提供相關 COVID-19 證明(即疫苗接種、檢測陰性或痊癒證明)的義務。而從變種病毒地區入境德國者，不論是否持有接種疫苗或痊癒證明，皆須要隔離14天(目前無任何國家地區被德國健康部列為變種病毒地區)。

除原歐盟認證疫苗外，並擴大承認疫苗接種證明所載疫苗種類至所有經世界衛生組織認證之疫苗。

義大利

義大利自 2022年6月1日起解除入境相關防疫措施，台灣享有免申根簽證待遇赴義國觀光商旅，停留時間至多 90 天，且不須出示任何疫苗或 COVID-19 相關採檢證明文件，亦不須隔離檢疫。

奧地利

奧地利自2022年5月16日起入境奧地利已取消 COVID-19 疫情期間特殊限制規定（無須提供接種疫苗、康復或檢測證明、隔離或在入境前完成線上登記等），奧地利目前未將特定國家和地區列為高風險流行病名單。

捷克

捷克自 2022年4月9日起不再受限於疫情間特殊狀況，對非歐盟國民之入境限制及入境須採檢陰性之規定亦取消。

美國

美國疾病管制暨預防中心（CDC）公告，自2022年6月12日美東時間清晨零時起，不再要求所有旅客登機前必須提供 1 天內的 COVID-19 病毒性檢測(viral test)陰性證明或康復證明，但仍須檢附 14 天前已完整接種疫苗證明，才能登機前往美國。

美國認可疫苗品牌包括美國食品及藥物管理局(FDA)核可或世界衛生組織(WHO)緊急使用清單（EUL）之疫苗，現共有 11 款，即輝瑞(Pfizer-BioNTech)、莫德納(Moderna)、嬌生(Janssen/J &J)、AstraZeneca、Covishield、Covaxin、國藥(BIBP/Sinopharm)、科興(Sinovac)、Novavax/Covovax、Medicago，以上疫苗（可混打）接種14天後始視為完整接種。

所有自美國境外起飛赴美之航空公司在旅客登機前，必須檢視及確認所有旅客（除豁免人士外）提出已完整接種 COVID-19 疫苗之紙本或數位接種證明。

關島、夏威夷州

所有搭乘國際線直飛入境的旅客，須遵守美國疾病管制暨預防中心（CDC）入境美國國境之相關規定。

加拿大

加拿大自2022年4月25日起放寬新入境及檢疫規定，已完整施打疫苗（限輝瑞、莫德納、阿斯利康、嬌生、印度巴拉特 Covaxin、中國國藥 BBIBP-Corv)

及中國科興生技 Sinovac-CoronaVac）且經陸路、水路及航空入境加國之旅客，無須提供登機(陸)前之檢疫證明，持疫苗注射證明即可入境、免除居家隔離，亦免提供居家隔離計畫。

未完整施打 COVID-19疫苗之5至11歲孩童，隨已完整施打COVID-19疫苗之監護人入境，無須檢附入境前檢測證明（pre-entry test）及居家隔離計畫；12 歲以上未完整施打 COVID-19 疫苗者仍須出示以下入境前檢測證明之一：

陰性快篩證明，須經專業醫療機構於登機前 1 日內檢驗，檢測工具須為加國授權販賣或當地政府授權合法流通之品牌。陰性核酸證明，於登機（或陸、水路入境）前 72 小時內檢驗。過往陽性核酸證明：已無症狀之曾經確診者自檢測當天起算 10 後至 180 天內可持該證明入境加國，抵達日及第 8 日免複驗。5 歲以下幼童及經政府授權豁免者（如機組員、必要勞務提供者、往返鄰國跨境工作者等）均無須於入境前採檢。

所有入境加國旅客於各入境機場時可能獲隨機抽選要求進行落地 PCR 檢測，受測完可搭乘大眾交通工具等待檢測結果出爐，無須隔離。

另外，中央流行疫情指揮中心今(5)日表示，為兼顧與國際接軌、防疫工作及促進社會經濟活動需要，自今(2022)年9月12日起，恢復實施美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇。

圖/取自中央流行疫情指揮中心

圖/取自中央流行疫情指揮中心

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

9/12起不再「1人確診全班停課」！明開學防疫新制一次看 上體育課「全程戴口罩」除1例外

她56歲提早退休，驚覺「2千萬退休金根本不夠用」，省吃儉用一年起碼花120萬，錢去哪裡了？

鐵飯碗來了！「國營事業績優生」中華郵政招考1397人，正職起薪破38K，職缺一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】