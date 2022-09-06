曾因台海問題惹毛北京 成為英新首相的特拉斯 為何陸、俄都討厭她？

【撰文‧林信男】

1983年，當時還是個小學生的特拉斯（Liz Truss，全名Mary Elizabeth Truss），在學校舉辦的模擬大選活動中，扮演英國首位女首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）；39年後，兒時的戲劇演出成真，在政壇力爭上游的特拉斯，不僅是第2個擔任外交大臣的女性，如今更成為新任英國首相。

英國執政黨保守黨，於當地時間9月5日下午，宣布新黨魁選舉結果。今年47歲的特拉斯，在超過17萬名保守黨員中，以57%的得票率，擊敗對手、前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），成為下任黨魁暨英國首相，接替7月請辭的現任首相強生（Boris Johnson）。

值得注意的是，蘇納克週日接受BBC採訪時表示，他將「支持下屆保守黨政府」，等同於選舉結果公布前夕承認，他在這場競爭中，敗給特拉斯。

勝選的特拉斯，將成為繼柴契爾夫人、梅伊（Theresa May）之後，英國第3位女性首相。

對英國脫歐立場「髮夾彎」 遭質疑牆頭草、變形蟲

就讀牛津大學期間，特拉斯便開始參與政治活動，最初加入中間派的自由民主黨（Liberal Democrats），後來又轉而效忠保守黨。

2006年，特拉斯當選倫敦格林威治（Greenwich）市議員，正式跨入政壇，獲得前首相卡麥隆（David Cameron）賞識，並於4年後，成為西南諾福克（South West Norfolk）選區國會議員，且陸續在卡麥隆、梅伊、強生3名首相任內，出任教育大臣、司法大臣，以及貿易大臣、外交大臣等要職。

人紅是非多，除了一度鬧出婚外情，特拉斯過去從自由民主黨「跳槽」保守黨，以及她對英國脫歐的立場，由堅決反對轉為大力支持，都引發外界對她「牆頭草」性格的質疑，甚至有媒體以「變形蟲」（Shape Shifter），來形容她。

例如，「愛爾蘭時報」（The Irish Times）便曾批評特拉斯，在英國脫歐一事上立場搖擺，稱她是「無能的外交大臣」。

談俄烏戰爭 稱英國必須為台灣記取烏克蘭的教訓

不過，面對來自中國、俄羅斯的威脅時，特拉斯的立場，倒是相對堅定。今年2月上旬，俄烏緊張情勢升溫，特拉斯在與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會晤後直言，「除了威脅烏克蘭之外，我看不出有任何理由，得讓10萬名（俄羅斯）士兵駐紮在烏克蘭邊境。」

對於特拉斯的說法，拉夫羅夫回應，有關俄羅斯總統普丁調派軍隊的詳細解釋，「英國要嘛一無所悉，要嘛視而不見！」

據俄羅斯媒體報導，結束與特拉斯的會談後，拉夫羅夫認為，俄英之間的關係，可能已降至多年來最低水平。

6月底，特拉斯於英國下議院發表公開言論，強調關於俄烏戰爭，英國當初應盡早行動，向烏克蘭提供防禦性武器，「我們必須為台灣記取這個教訓」（We need to learn that lesson for Taiwan）。

此外，特拉斯也於8月10日，召見中國駐英國大使鄭澤光，要求對方解釋，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國對台灣所採取的「侵略性行為」。

能源價格瘋狂飆漲 承諾當選後一周內提因應計畫

上述情況，令北京當局極為不滿，中國外交部發言人汪文斌痛批英國，「對中方捍衛國家主權和領土完整的正當、必要、合法之舉說三道四」，並強調，「英方對美國的挑釁、侵權行為視而不見，卻對中國維護正義的反擊之舉橫加指責，這是典型的雙重標準，充分暴露了英方老牌帝國主義的虛偽嘴臉。」

「如果英方真的關心台海和平穩定，就應該去譴責美國和台獨勢力，阻止他們挑釁、玩火。」汪文斌說。

特拉斯成為英國首相後，最讓她頭痛的問題，不只英國和中國、俄羅斯之間的關係；如何抑制瘋狂飆漲的能源價格，或許才是英國民眾，檢視其執政能力的首要評判標準。

對此，特拉斯已承諾，將在上任後1周內，提出因應能源價格大漲的具體計畫。雖然特拉斯尚未透露，與該計畫相關的細節；但，可以確定的是，能源價格飆升對英國經濟的衝擊，肯定會成為新任英國首相，必須拆除的「頭號炸彈」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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