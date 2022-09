曾因台海問題惹毛北京 成為英新首相的特拉斯 為何陸、俄都討厭她？

【撰文‧林信男】

1983年,當時還是個小學生的特拉斯(Liz Truss,全名Mary Elizabeth Truss),在學校舉辦的模擬大選活動中,扮演英國首位女首相柴契爾夫人(Margaret Thatcher);39年後,兒時的戲劇演出成真,在政壇力爭上游的特拉斯,不僅是第2個擔任外交大臣的女性,如今更成為新任英國首相。

英國執政黨保守黨,於當地時間9月5日下午,宣布新黨魁選舉結果。今年47歲的特拉斯,在超過17萬名保守黨員中,以57%的得票率,擊敗對手、前財政大臣蘇納克(Rishi Sunak),成為下任黨魁暨英國首相,接替7月請辭的現任首相強生(Boris Johnson)。

值得注意的是,蘇納克週日接受BBC採訪時表示,他將「支持下屆保守黨政府」,等同於選舉結果公布前夕承認,他在這場競爭中,敗給特拉斯。

勝選的特拉斯,將成為繼柴契爾夫人、梅伊(Theresa May)之後,英國第3位女性首相。

對英國脫歐立場「髮夾彎」 遭質疑牆頭草、變形蟲

就讀牛津大學期間,特拉斯便開始參與政治活動,最初加入中間派的自由民主黨(Liberal Democrats),後來又轉而效忠保守黨。

2006年,特拉斯當選倫敦格林威治(Greenwich)市議員,正式跨入政壇,獲得前首相卡麥隆(David Cameron)賞識,並於4年後,成為西南諾福克(South West Norfolk)選區國會議員,且陸續在卡麥隆、梅伊、強生3名首相任內,出任教育大臣、司法大臣,以及貿易大臣、外交大臣等要職。

人紅是非多,除了一度鬧出婚外情,特拉斯過去從自由民主黨「跳槽」保守黨,以及她對英國脫歐的立場,由堅決反對轉為大力支持,都引發外界對她「牆頭草」性格的質疑,甚至有媒體以「變形蟲」(Shape Shifter),來形容她。

例如,「愛爾蘭時報」(The Irish Times)便曾批評特拉斯,在英國脫歐一事上立場搖擺,稱她是「無能的外交大臣」。

談俄烏戰爭 稱英國必須為台灣記取烏克蘭的教訓

不過,面對來自中國、俄羅斯的威脅時,特拉斯的立場,倒是相對堅定。今年2月上旬,俄烏緊張情勢升溫,特拉斯在與俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)會晤後直言,「除了威脅烏克蘭之外,我看不出有任何理由,得讓10萬名(俄羅斯)士兵駐紮在烏克蘭邊境。」

對於特拉斯的說法,拉夫羅夫回應,有關俄羅斯總統普丁調派軍隊的詳細解釋,「英國要嘛一無所悉,要嘛視而不見!」

據俄羅斯媒體報導,結束與特拉斯的會談後,拉夫羅夫認為,俄英之間的關係,可能已降至多年來最低水平。

6月底,特拉斯於英國下議院發表公開言論,強調關於俄烏戰爭,英國當初應盡早行動,向烏克蘭提供防禦性武器,「我們必須為台灣記取這個教訓」(We need to learn that lesson for Taiwan)。

此外,特拉斯也於8月10日,召見中國駐英國大使鄭澤光,要求對方解釋,美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後,中國對台灣所採取的「侵略性行為」。

能源價格瘋狂飆漲 承諾當選後一周內提因應計畫

上述情況,令北京當局極為不滿,中國外交部發言人汪文斌痛批英國,「對中方捍衛國家主權和領土完整的正當、必要、合法之舉說三道四」,並強調,「英方對美國的挑釁、侵權行為視而不見,卻對中國維護正義的反擊之舉橫加指責,這是典型的雙重標準,充分暴露了英方老牌帝國主義的虛偽嘴臉。」

「如果英方真的關心台海和平穩定,就應該去譴責美國和台獨勢力,阻止他們挑釁、玩火。」汪文斌說。

特拉斯成為英國首相後,最讓她頭痛的問題,不只英國和中國、俄羅斯之間的關係;如何抑制瘋狂飆漲的能源價格,或許才是英國民眾,檢視其執政能力的首要評判標準。

對此,特拉斯已承諾,將在上任後1周內,提出因應能源價格大漲的具體計畫。雖然特拉斯尚未透露,與該計畫相關的細節;但,可以確定的是,能源價格飆升對英國經濟的衝擊,肯定會成為新任英國首相,必須拆除的「頭號炸彈」。

