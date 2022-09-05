房價太嚇人！她「逃離雙北」存錢基隆買房曝3優點⋯專家1句話解析

【撰文・黃明惠】

高房價時代來臨，存錢買房已變成不少人肩上的沉重負擔，甚至影響人口外移。雙北寸土寸金的高房價，蛋黃區房屋售價往往高得嚇人，讓想買房的人卻步，因此不少人會轉向蛋白區出手，或是將眼光轉向基隆尋覓好房產。

多數人對基隆的印象是「潮濕、幾乎都在下雨」，卻有一名女網友在網路發文，分享她在基隆買房2年的心得，並分享3優點大讚：「買到現在兩年了，還是非常喜歡！」

女網友在Dcard分享文中指出，她從大學畢業後就一直待在台北工作，好不容易存錢準備買房，卻因為雙北房價貴、加上環境步調沒辦法好好休息，於是決定將目標轉往鄰近的基隆、桃園尋覓，藉此逃離台北享受世外桃源的寧靜，最後順利在基隆買房。 許多人對基隆的印象是「雨都」。（圖／shutterstock）

她透露在網路爬文做功課時，常看到很多人無法忍受基隆潮濕又陰暗、環境不舒服，但因為她讀大學時已經習慣下雨的日子，「加上基隆的美食不比台北少，物價也便宜，而且房子大又新，買到現在2年了，還是非常喜歡！」

網友紛紛留言表示贊同，「雙北真的貴」、「以為會一直下雨，沒想到會有缺水的一天」、「基隆也算美食之都了！而且不管有沒有下雨，空氣都超級好！」

此外，也有網友曾在PTT發文「基隆的房子真的完全沒有優點？」引發討論，不少網友列舉基隆諸多優點，認為除房價便宜外，不缺水、靠海、市區熱鬧等都是優勢；但也有網友不買單，認為「最大優點就只是便宜而已」、「預算不足我寧願住桃園，都不考慮基隆」。至於最多人詬病的潮濕問題，有網友認為未來下雨天數逐年減少，甚至全台較常缺水，基隆下雨天數偏多反而成一大優勢。

基隆房市「大隻雞慢啼」 5年房價攀漲3成

根據《三立新聞網》報導，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，基隆近年房市可以用「港都夜雨、大隻雞慢啼」9個字來形容。他解釋，基隆多雨潮濕的氣候，長年少有外來買盤，也導致房價長年低迷。

近年雙北房價狂飆，基隆因為往來雙北交通便利，因此頗受購屋族青睞，房價出現緩升現象。根據實價登錄，基隆市2016年Q4房屋均價每坪13.8萬，之後逐年攀升，2021年Q4已經來到17萬，5年攀漲了3成。

台灣房屋基隆新豐特許加盟店店長楊文達則指出，基隆房價漲得比雙北晚，對購屋族來說「反而是福音」。

他解釋，對於雙北上班族而言，扣除上下班尖峰時段，基隆往來雙北各地的交通時間，大多落在30分鐘內，且後續還有港區再生、基隆捷運等建設遠景，因此基隆房價只有台北3折、新北5折，也就成為首購族、退休族安心成家的選擇。

本文授權自今周刊，原文見此。

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