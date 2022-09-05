台積電4奈米可食用？甜點師巧做「晶圓月餅」中秋節也能把護國神山吃入口

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聯合新聞網／ 今周刊
鄭學儀用創意月餅向台灣的高科技致敬。 示意圖／ingimage
鄭學儀用創意月餅向台灣的高科技致敬。 示意圖／ingimage

【撰文・林依榕】

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（8/30）日舉行技術論壇，總裁魏哲家表示，台積電3奈米有說不出的困難，但已經快要量產了，正當外界關注台積電3奈米製程，鹿港小鎮卻有香味四溢的「4奈米製程」晶圓可以吃，這是怎麼回事？

甜點師鄭學儀以晶圓當作中秋節月餅的創意靈感來源。
甜點師鄭學儀以晶圓當作中秋節月餅的創意靈感來源。
鹿港小鎮的甜點師鄭學儀，今年挑戰以台灣科技業最引以為傲的「晶圓」，當作中秋節月餅的創意靈感來源；她利用朋友送給她一片貨真價實4奈米晶圓，當作月餅的雛型去製作餅模，還特地請來雷射雕刻師傅打造，為的就是要讓晶圓紋路完美呈現。

別看這個晶圓月餅成品相當的精美可口，光是製作餅模就相當費工，因為最細刻紋只有0.05公分，前前後後失敗了好多次。

要製作這麼精細的餅模，前前後後也是花了不少功夫。
要製作這麼精細的餅模，前前後後也是花了不少功夫。
要讓餅模這麼細的刻痕能夠順利壓在餅皮上，鄭學儀改採西式「塔派」的做法。
要讓餅模這麼細的刻痕能夠順利壓在餅皮上，鄭學儀改採西式「塔派」的做法。

不僅如此，要讓餅模這麼細的刻痕能夠順利壓在餅皮上，鄭學儀也改變了傳統月餅的壓模方法，改採西式「塔派」的做法，先壓出晶圓的紋路，再放入烏沙泥餡料。

這顆6吋晶圓「元宇宙月餅」，當中一塊塊的方格，吸引了不少民眾的目光，甚至有民眾想購買給在竹科工作的朋友品嚐。

鄭學儀透露，曾有民眾詢問她這個「元宇宙月餅」是3奈米製程還是4奈米，對話過程可愛又有趣。
鄭學儀透露，曾有民眾詢問她這個「元宇宙月餅」是3奈米製程還是4奈米，對話過程可愛又有趣。

鄭學儀也在臉書透露一段小趣聞，近日當她在佈置商品，準備要將「元宇宙月餅」上架時，就被一位民眾買走，她正要介紹這塊月餅獨特之處，民眾反而搶答問「這晶片我知道！這片是3奈米的嗎？」

這讓她又驚又喜「真是高手在民間」，客人各個都臥虎藏龍，隨後鄭學儀解釋「這片（晶圓）是以目前台積電幫高通代工的Snapdragon驍龍 8 plus Gen1 手機晶片為原型做的，這是4奈米的」。民眾才頓時想起，台積電3奈米才正要準備量產。

店內她與顧客2人圍著一個餅，很認真的討論起是3奈米製程還是4奈米，可愛又有趣的一席話，也讓晶圓月餅巧妙搭上了科技時事話題。

鄭學儀表示，做出這個6吋晶圓「元宇宙月餅」，就像是用創意月餅向台灣的高科技致敬，也讓傳統中秋月餅結合晶圓半導體，撞出不一樣的中秋新商機。

本文授權自今周刊，原文見此

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