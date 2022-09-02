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共軍輕敵！低估國軍死守金門決心 謝金河：改變台命運扭轉點是這3天

聯合新聞網／ 今周刊
財訊傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財訊傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【文・謝金河】

1949年是中外史家公認的關鍵年代，從1948年下半年起，國共內戰情勢出現巨大變化，共軍所向披靡，國軍土崩瓦解，陳毅領導的第三野戰軍渡江南進，一舉奪下上海，南京，一口氣打到浙江，福建；林彪統帥的第四野戰軍從東北打到兩廣，並占領海南島，國軍潰敗的速度，連歷史學家都擲筆驚嘆。

1949年10月17日，三野第十兵團攻下廈門，兵團司令葉飛在會議上說：「金門是盤中一塊肉，隨時可以挾來吃！」他把攻台任務交給28軍副軍長蕭鋒，當時軍長朱紹清在上海養病，葉飛對蕭鋒說：以後不會有什麼大仗了，你們去掃個尾巴吧！所向披靡的共軍在戰略，戰術上都輕敵，低估國府死守金門的決心。

金門防務由22兵團李良榮及12兵團胡璉指揮，東守備是18軍軍長高魁元，西守備是25軍沈向奎。12月25日清晨三點，共軍渡海攻擊，沒想到第一批共軍登陸後海水退潮，共軍後勤供應不上，陣腳大亂；到27日凌晨一時結束，共軍戰死4千多人，5千多人被俘，國軍陣亡1200多人，負傷1900多人，國軍為國捐軀最高階的是14師中校團長李光前。

這場戰役親自督軍的高魁元因戰功彪炳，後來當過陸軍總司令，參謀總長，國防部長，2012年逝世，享年105歲，胡璉，湯恩伯，李良榮等都功在國家，這場戰役決定兩岸分治的現況。

另一個改變台灣命運的是1950年6月25日韓戰爆發，北韓越過38度缐，杜魯門下令第七艦隊巡弋台灣，杜魯門總統宣布台灣海峽中立化，一方面阻止國軍反攻大陸，也阻止共軍進犯台灣。其後有1958年金門823砲擊，但共軍從來沒有占領過台灣的寸土寸地，這是不爭的事實。

從1624年荷蘭人在台南建立熱蘭遮城，1626西班牙人在基隆建聖薩爾瓦多城，到1895日本占領台灣，這四百年來，外國勢力進出台灣很多，唯獨中華人民共和國從來沒有在台灣，如果說台灣是中華人民共和國不可分割一部分，似乎太牽強。台灣的老百姓永遠要記得1949年12月25到27日的那個改變台灣命運的三天！

本文授權自今周刊，原文見此

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