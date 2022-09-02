天然氣帳單是最後的棺材釘！通膨、乾旱讓英酒吧挫咧等 啤酒漲價150％嚇跑顧客

【文・林信男】

才剛熬過新冠肺炎疫情摧殘，英國釀酒產業、酒吧，現在又遭遇能源價格飆漲衝擊，使其經營再度陷入困境。英國啤酒暨酒吧協會（British Beer and Pub Association）日前向政府公開喊話，稱在能源成本暴增3倍、啤酒消費被迫漲價150%的情況下，該產業正面臨極大風險。

包括嘉士伯馬斯頓啤酒釀造公司（Carlsberg Marston's）、英國最大連鎖酒吧格林王（Greene King）在內等6家啤酒相關業者，透過英國啤酒暨酒吧協會，發表公開信，強調能源成本飆升，恐使許多酒吧和精釀啤酒廠倒閉，引發一波失業潮，呼籲政府應有所行動，協助產業度過難關。

格林王負責人麥肯齊（Nick Mackenzie）表示，據旗下某分店回報，能源成本年增約3萬3000英鎊（約合3萬8744 美元、逾新台幣117萬元），「政府採取的措施，僅能幫助一般家庭，因應能源價格上漲，企業不得不獨自面對此問題，且估計入秋後，情況會更糟。」

聖奧圖英式精釀啤酒廠（St. Austell Brewery）執行長喬治爾（Kevin Georgel）亦稱，部分酒吧1年期天然氣合約價，已大漲超過4倍，有些酒吧甚至連合約都拿不到，「能源成本（攀升）恐導致企業倒閉，以及全國數千家酒吧的損失。」

無力吸收能源成本、與供應商談判 英國小企業陷經營危機

俄烏戰爭爆發，導致能源價格飆升，英國能源管制機構Ofgem上周宣布，自今年10月開始，家庭能源費用，將增加80%，至平均每年3549英鎊（約合4188美元、新台幣12萬7300元左右）。

Ofgem執行長布雷爾利（Jonathan Brearley）示警，這是個危機，政府必須解決問題，無論英國新任首相是特拉斯（Liz Truss）或蘇納克（Rishi Sunak），都要在上任後，立刻採取行動。

現階段，最令人擔憂的情況是，俄羅斯會不會在天氣變冷前，完全切斷對歐洲的天然氣供應？小企業聯合會（Federation of Small Businesses）全國主席麥克塔格（Martin McTague）透過聲明指出，多數小型企業，都被排除在政府對能源價格的因應措施之外。

「有別於大企業，小公司無力吸收成本，也沒辦法和大型能源供應商談判。我們有許多會員表示，在他們竭力度過寒冬的同時，令人眼花撩亂的能源帳單，恐成為他們『最後的棺材釘』（the final nail in the coffin）。」麥克塔格強調。

嘉士伯馬斯頓執行長戴維斯（Paul Davies）說，自2019年以來，天然氣等能源成本，翻了近3倍，作為啤酒關鍵成分的麥芽，價格也上漲1倍，英國釀酒業，正面臨比疫情封城期間，更嚴重的危機。

歐洲遭逢500年大旱、通膨飆升 經濟衰退恐成必然結果

雪上加霜的是，受極端氣候影響，英國降雨量遠低於往年水準，且氣溫居高不下。以約克郡為例，截至8月第3周，降雨量僅6毫米，遠不及過去70毫米的平均值。

在上述情況下，英國的啤酒花、馬鈴薯、洋蔥、甜菜、蘋果等農產品收成量，估計將分別下滑10%至50%不等。換言之，不只釀酒業、酒吧經營陷入困境，英國農業的處境，也極為嚴峻。

英國的狀況，某種程度上，可被視為歐盟的縮影。當前，歐洲正遭逢500年來最嚴重的乾旱，歐盟預估，相較於近5年平均值，包括玉米、大豆和向日葵產量，將分別減少16%、15%和12%，勢必會對糧食供給，造成衝擊。

▲歐元區8月通膨率再創新高，來到9.1%，其中年增幅最大的項目，就是能源。（圖：翻攝自歐盟統計局官網）

另一方面，能源價格飆漲，也讓歐元區通膨率直線上升，由歐盟統計局（Eurostat）最新資料可得知，歐元區8月通膨率達9.1%，再創新高，其中年增幅最大的項目，就是能源。市場預期，為了抑制通膨，歐洲央行（ECB）可能會將本月升息幅度，從2碼提升至3碼，即使造成經濟成長放緩，也不會縮手。

標普歐洲首席經濟學家沃特瑞特（Kenneth Wattret）直言，歐洲經濟前景，相當黯淡，「歐元區（經濟）走向衰退，幾乎是無法避免的。問題只在於，衰退幅度有多深？會持續多久？」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文授權自今周刊，原文見此。

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