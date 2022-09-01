尹崇堯無緣壽險公會理事長！想當學者卻被尹衍樑找回來接南山 下一步想這樣做

【撰文・黃健誠】

壽險公會周三(8月31日)上午舉行理事長選舉，由壽險新秀也是南山人壽新董座對上政壇老將陳慧遊的雙強爭霸，由於過程中各有支持者，雙方數度拿出政見空中交鋒，不過，在壽險公會初試啼聲的尹崇堯卻意外在投票第一輪就落敗，未選上理事，因此也無緣角逐理事長一職。

9歲的尹崇堯，今年6月15日南山人壽董事會通過他接任董事長，直至8月獲得金管會同意，成為史上最年輕的金融業董座，雖然是尹衍樑之子、有著接班人光環，但從2016年進入南山人壽歷練至今年中接任董事長的6年期間，一路走來也歷經不少風雨。

金融業最年輕董座 原想當學者卻進入壽險業

個性低調的尹崇堯在接班南山人壽前，甚少在公開場合露面，因此讓外界對他較不熟悉，不過根據媒體報導，尹崇堯學有專精，過去在台北大學念法律系後，又留學英國牛津大學取得東方文學博士的學位，一度打算成為學者，但後來父親尹衍樑有意栽培尹崇堯，因此將他從英國找回台灣，自此進入南山人壽擔任董事。

初入南山人壽之初，尹崇堯在各個部門間流轉歷練，他在進入與自己所學毫不相關的壽險領域後，的確下足苦功，常常抱著報考精算師的原文書教材，或其他相關資料，向公司各部門的主管請益求教，認真學習又一向謙和有禮的尹崇堯，在公司內獲得許多人的支持與認同。

南山人壽走過十年風雨 尹崇堯接班路一度顛簸

回顧南山人壽在過去10年間的發展，在尹衍樑2011年入主南山人壽後，在將其一步步壯大的過程中，一度歷經風雨，像是2011年入主之時，由於外界憂心尹衍樑過去將安泰人壽、光華投信獲利了結的紀錄，也會將南山人壽視為「投資」籌碼，因此一度遭到質疑，最後在尹衍樑承諾10年不轉移南山人壽股權、2年內不裁員、不影響保戶權益後，終獲得金管會核准入主。

南山人壽董事長尹崇堯，在壽險公會理事第一輪投票結束時，就先行離開會場。（圖／吳東岳攝影）

在2017年時，先有未妥善處理裁撤收費員的勞資風波發生，因此讓時任總經理許妙靜2019年遭金管會停職半年，同年又爆發可能會影響保戶權益的資訊系統「境界之亂」，除了事後遭罰3,600萬元外，連前董事長杜英宗都遭金管會勒令停職2年，讓當時南山人壽欲申請興櫃的計劃有了不少阻礙。

杜英宗遭到停職期間，原本尹崇堯欲接任代理董事長，但後來經過金管會兩次面試還是遭駁回，理由是金管會認為，尹崇堯在保險專業能力及保險業經營經驗方面，有待進一步之歷練提升及累積經驗，因此未獲核准，後才改由陳棠接任代理董事長一職，尹崇堯則任董事會新設的副董事長一職。

新設副董事長被外界視為是在為接班鋪路，在今年6月正式接任董事長後，雖然歷經南山人壽所衍生的潤泰集團淨值風暴，但在經過各種版本推演，並經由尹衍樑與尹崇堯共同拍板後，總算安然度過一場驚魂記，也讓尹崇堯危機處理表現備受肯定。

參選壽險公會理事長 他企圖心滿點

尹崇堯對此次壽險公會理事長選舉也展現強烈企圖心，提出「一個目標、四個方向」參選政見，強調將會員服務與溝通放在首位，以服務為本。

尹崇堯表示，在公會平台上，將以專業效率整合產官學界的資源，與會員公司、主管機關、民眾、金融同業公會與專業協會等對象，進行透明互惠的溝通，更期望公會不僅是意見的傳達者，更需廣納不同聲音，透過專業理性的思辨，協調各會員公司的不同訴求，形成產業共識，期待公會從上到下、從理監事到各研究小組成員間，有更全面緊密的溝通及專業的交流。

此次雖然在壽險公會理事長選舉中敗下陣來，但過去幾年南山人壽獲利履創新高，尹崇堯又在剛上任董事長之時，帶領南山安然走過淨值風暴，其亮眼表現，還是讓外界對這位資產總額高達5兆的集團掌門人充滿期待，期望南山人壽未來能再創下一個新局。

南山人壽董事長尹崇堯帶領公司安然度過淨值危機。（圖／南山人壽提供）

尹崇堯 小檔案 現職：南山人壽董事長 年齡：39歲 學歷：台北大學法律系、英國牛津大學東方文學博士 經歷：南山人壽董事長特助、南山人壽協理、南山人壽副董事長

本文授權自今周刊，原文見此。

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