八旬老翁「3進3出七星山」只花3.5小時！謝金河：台灣老者如他恐怕不多

【撰文・謝金河】

捷兔8旬老翁邀我3進3出七星山！人生80是一個很大的坎，通常年逾8旬，腳力會急速衰退，很多人都要拄著柺杖，再不行得坐輪椅。捷兔1943年生的鷄屎先生，已經年逾8旬，但捷兔年輕人跑得比他快的仍不多。

最近鷄屎老哥問我，有沒有興趣來一次七星山3進3出？我好奇追問：怎麼3進3出？七星山我至少走過上百趟，都是從一個地方去，另一頭回來，也就是一進一出。鷄屎老哥的3進3出，路線是從陽明山停車場上苗圃，直上七星山，再下小油坑，然後再從小油坑上坡爬上來；再下冷水坑，然後從夢幻湖再上七星，然後下苗圃回到停車場。

一般人上一次海拔1,120公尺的七星主峰已經很有成就感了，有人爬兩次的也已不容易。有一次龍森回台灣說要我陪他爬十四星山，我說沒有聽過十四星山，後來才知道龍森的十四星山是七星山爬兩次。那次正好我有事，我找老廖陪他。

這回80老翁邀我七星山爬3次，我當然不敢拒絕，不過我説最好等天氣變涼再來。

80歲的鷄屎先生身材結實，如果把頭遮起來，乍看像個年輕人。他這把年紀，3進3出七星山，在三個半小時內就完成，這個威力相當驚人。任職薇閣中學的張老師，最近約朋友打赤腳，完成七星山3進3出，全程11.3公里，爬升1,320公尺，花了3小時15分鐘，他是年輕的勇咖。我3進3出七星山應該沒有太大問題，但可能要5小時以上。

謝金河稱讚80歲的鷄屎先生堅持每天鍛鍊身體，是他崇拜的偶像。圖擷自 Facebook

攀登七星山有各種不同玩法，但3進3出，可能是最硬的玩法。年滿80的鷄屎先生，我挑了3張照片，不管正面、背面、側面，都不像一個8旬老翁。他每天跑步健身，數十年如一日，而且，跑步從不穿上衣，他跑捷兔一開始就一馬當先，總是比別人早回來，80歲老翁，能有如此能量，台灣恐怕不多，這是我崇拜的偶像！

本文授權自今周刊，原文見此。

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