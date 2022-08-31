戈巴契夫91歲離世 31年前親手送走蘇聯：當年是帝國政變 辭總統避內戰「核武恐致巨大破壞」

聯合新聞網／ 今周刊
1991年12月25日，當時蘇聯最後一位黨總書記戈巴契夫，在莫斯科簽署文件交出核武控制權給俄羅斯總統葉爾欽，正式宣告蘇聯解體，走入歷史。美聯社
1991年12月25日，當時蘇聯最後一位黨總書記戈巴契夫，在莫斯科簽署文件交出核武控制權給俄羅斯總統葉爾欽，正式宣告蘇聯解體，走入歷史。美聯社

【文・李易紓整理】

前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）於8/30晚間病逝，享耆壽91歲。俄羅斯媒體引述在莫斯科中央臨床醫院聲明，戈巴契夫是在長期生病後逝世，未提及更多細節。根據塔斯社報導，戈巴契夫將安葬在莫斯科的新聖女修道院公墓，長眠於妻子身旁。

塔斯社引述克里姆林宮聲明，普丁向戈巴契夫之死致上最深哀悼，將向家屬發送正式致哀訊息。而英國首相強生表示，敬佩戈巴契夫引導冷戰和平結束所展現出的「勇氣與誠正」，在普丁侵略烏克蘭之際，戈巴契夫無私開放蘇聯，成為最好典範。

法國總統馬克宏則是認為戈巴契夫是「自由」的代表：他對自由的承諾「改變歐洲共同歷史」。歐盟執委會主席馮德萊恩說，戈巴契夫是「可靠且值得尊敬」的領袖，在終結冷戰扮演關鍵角色，替開放的歐洲打開了通道，世人不會忘記他的成就。

1952年戈巴契夫加入共產黨，1971年成為中央委員會的一員；1985年，前蘇聯領導人契爾年科（Konstantin Chernenko）逝世，戈巴契夫接任蘇聯中央委員會總書記職位，任內推動「開放政策」（glasnost）和政治與經濟上的重建改革（perestroika）。

1990年3月，戈巴契夫贏得選舉，成為第一位也是最後一位蘇聯總統，並於同年獲得諾貝爾和平獎，而隔年1991年12月25日，戈巴契夫宣布辭職。

1994年3月訪台，認同李登輝以和平方式改革

戈巴契夫在下台後，曾於1994年3月訪台，掀起「戈巴契夫旋風」，當時他進晉見總統李登輝，在會談中戈巴契夫對李登輝的理念表示認同。根據總統府官網新聞，在會談中戈巴契夫肯定李登輝帶領中華民國和積極推動改革，他說：「我也和總統閣下一樣，希望能在不流血的狀況下，完成改革的理想」。

戈巴契夫非常贊同李登輝以和平的方式改革：「改革一定要一步步來，這樣才能達到效果，人民也才能真正享受到改革的成果」。

蘇聯解體是場政變，辭職是為了避免內戰

陳文茜曾在2016年蘇聯解體25年時，在臉書發文寫下部分英國廣播公司(BBC)專訪戈巴契夫的內容。2016年當時85歲的戈巴契夫回憶起「超級大國蘇聯分崩離析的那一天」。文中，戈巴契夫回憶那場震驚世界的「政變」，痛斥俄羅斯現存的問題，並罕見披露了他和普丁的關係…。

「蘇聯解體是場政變，辭職是為了避免內戰」。戈巴契夫告訴BBC記者：「他們說要點根香煙，但卻把整個大廈點著，目的就是為了爭奪權力。他們無法通過民主方式達到目的，於是他們就犯下滔天大罪，那是一場政變。」

1991年12月25日，戈巴契夫宣佈辭去蘇聯總統職務。在克里姆林宮，蘇聯國旗最後一次降旗。「蘇聯各地都有各種武器，包括核武器，一旦開戰會導致眾多人死亡和造成巨大破壞。我不能為了自己的權力讓那種情況發生。選擇下台我就成功達到了（和平的）目標。」戈巴契夫說。

戈巴契夫當時在辭職講話中宣稱，社會已經獲得了自由，「但對有些人來說，自由是一種煩惱，他們感受不到它的好處。」

BBC：蘇聯垮台歸咎戈巴契夫是不公平的

BBC記者問戈巴契夫：「你的意思是指普丁嗎？」他回答道：「你得猜猜我在說誰，這個問題我要你來回答。」在採訪中，戈巴契夫避免直接批評普丁，但他做出了點滴暗示說明，他和普丁有分歧。

當被問起普丁在治國時，是否向其徵求過意見時，戈巴契夫說：「他已經是無所不知，每個人都喜歡以自己的方式做事。就像法國人說的那樣，生活就是這個樣子。」

BBC記者也問了戈巴契夫，對蘇聯垮台是否要承擔什麼責任嗎？戈巴契夫說：「讓我痛心的是，在俄羅斯，人們沒有充分理解我的初衷和我實際上做了什麼。對這個國家和這個世界來說，改革重建開啓了合作和平之門，唯一遺憾只是我無法將之進行到底。」

陳文茜寫道，BBC專訪的總結，是將摧毀蘇聯帝國歸咎於戈巴契夫是不公平的，蘇聯可能天生就有各種缺陷：經濟、政治、意識形態，也許它作為經濟實力難以支撐的超級大國，短命，在冥冥之中早已注定。

本文授權自今周刊，原文見此

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