連5季賺錢、卻耗損5任總座 換上「最熟悉大同」的王金來能做多久？「他承諾會做到滿」

【撰文‧黃阡阡】

百年企業大同連續五季交出獲利成績，卻依舊擺不平內部的紛擾！7月1日才上任總經理的蔡維力，不到50天主動請辭，甚至外傳請辭導火線，就是蔡維力與大同總顧問、素有「諸羅山人」之稱的方寬銘意見相左，這讓剛交出不錯營運成績單的大同，再度面臨公司治理的危機。

「外界一直講我們的大股東來參與經營，好像干政，其實沒有啊！」面對連日來的質疑聲浪，大同董事長王光祥打破沉默，在接受《今周刊》專訪時強調，「經過長時間的磨合，大股東跟我、還有我跟董事會之間，溝通都非常順暢，現在內部沒有派系，大同公司就只有一個『公司派』。」

會讓王光祥決定大動作出面澄清，無非在蔡維力閃電請辭後，外界解讀，大同內部的核心溝通出現問題，包括蔡維力要求停發方寬銘每月在大同領的薪水，讓雙方衝突擴大；甚至內部派系多，形成多頭馬車，且讓大同兩年內換了兩位董事長、四位總經理的主因，也指向背後有大股東插手經營，導致權責不清等問題。

最熟悉大同的董事 嫻熟財務 臨危受命暫代總座

「蔡總當時提離職，我一直強力慰留，甚至提出任何條件都可以談！」針對蔡維力與方寬銘不和一事，王光祥首先否認，他認為大同產業橫跨多個事業體，複雜度相當高，這可能與蔡維力先前的認知不同。「至於蔡維力7月提出（總顧問）支薪的問題後，我們就立刻改，8月就停止支薪。」

除此之外，王光祥強調，「現在就是我跟大股東們開會，他們有想法、有意見會告訴我，統整以後，我再將對大同營運有幫助的建議，經過董事會做討論，內部的溝通都非常順暢，沒有干政的問題。」

在兩年內第五任總經理蔡維力請辭後，王光祥深知要穩定經營團隊，總經理的懸缺就不能空著，因此，董事會決定由副董事長王金來暫代其職務。

說王金來是「最熟悉大同的董事」應不為過，他擔任過大同獨董，目前也兼任大同子公司精英電腦的董事與總經理，同時在今年6月30日被指派，再度回到大同接任董事。如今，不僅臨危受命暫代大同總經理，王光祥也首度鬆口，要在9月2日的董事會提議，就由王金來正式接任新總座。

曾任安永聯合會計師事務所所長的王金來，對財務專業的嫻熟度不在話下。王光祥說，大同旗下的各個事業體都有專業經理人，王金來能「透過數字抓毛病」，從財務端去檢視各個事業體的營運狀況與成長動能。

除了財務長才外，王金來自認能扮演良好的溝通角色，「這兩年，我在大同協助做不少協調，了解大同運作的痛點。」他坦言，過去兩年來，大股東因為求好心切，對於大同有不同的期待與意見，「在經營權穩定之後，當然需要去磨合，也會面臨不斷的改變，這對大同而言，都是一個學習曲線。」

王金來不諱言，雖然大同經營團隊更迭頻仍，但從前任董事長盧明光、前任總經理何春盛、鍾依文等人都是產業界的一時之選，「我常說他們就是南拳北腿、十八般武藝都帶進大同，在不同階段的貢獻下，大同團隊的功力進步非常多。」

新團隊調整體質 計畫轉型控股 帶動獲利成長

而在既有的組織調整後，這位即將正式登場的新任總經理，也祭出發展藍圖。除了盤點大同旗下電力、新能源、系統整合與消費電子四大事業體，以及轉投資子公司等營運概況，預計將分為母、子公司兩塊，同步帶動成長，並計畫設置總管理處，將大同「控股化」，長期要讓大同成為穩定獲利的產業控股公司。

除了端出大同發展的策略外，王金來也指出，「公司治理3.0」也是大同下一階段的目標，其中要強化利害關係人的溝通，營造良好互動管道。「無論是外界稱之的『四大股東』（指王光祥、鄭文逸、蔣東濬、吳振隆），或是5人決策小組（再加方寬銘），這都表示他們已有機制討論，形成決策或一致的意見，對於未來的溝通是一個良好的基礎。」

至於外界最關心的，莫過於9月1日若王金來順利接任總座，這回能維持多久？王光祥笑說，「他有承諾會做滿！」王金來則語帶信心地表示，「如果有幸被推舉，至少這個任期，也就是大同明年改選前會做滿，未來若有需要也會持續效力。」屆時能否挑戰最長命的大同總座，成為市場關注的焦點。

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