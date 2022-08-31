千萬退休金恐怕還不夠！未退族更晚退、還面臨通貨膨脹 該如何規劃退休準備？

聯合新聞網／ 今周刊
隨著台灣即將進入超高齡化社會，加上近期大環境受到疫情、通膨等影響，對於持續準備退休金的未退族而言，恐怕又會帶來衝擊。聯合報系資料照
隨著台灣即將進入超高齡化社會，加上近期大環境受到疫情、通膨等影響，對於持續準備退休金的未退族而言，恐怕又會帶來衝擊。聯合報系資料照

【文・黃健誠】

隨著台灣即將進入超高齡化社會，加上近期大環境受到疫情、通膨等影響，對於持續準備退休金的未退族而言，恐怕又會帶來衝擊。根據台灣人壽與政大商學院發布的2022「台灣高齡社會退休生態觀察指標」發現，今年在退休信心指數、充裕指數及生活滿意指數三大觀察指數首度全部及格。不過，調查中也發現，未退族未來預期自己的退休年齡將會比上一代更晚，且擔憂退休金縮水，讓準備退休更為吃力。

根據2022台灣高齡社會退休生態觀察指標的調查結果，今年在三個大項「退休信心指數」、「退休充裕指數」、備退休生活滿意指數」等三大指數，首度全數及格，皆在60分以上，但退休生活滿意指數卻明顯下滑。

政大商學院金融系暨金融研究中心主任楊曉文表示，由於疫情限制人與人交流，讓民眾對退休寂寞感升高。在報告結果中，也針對未退族進行調查，觀察其退休準備年齡的變化，今年落在39.15歲，雖然比起去年增加0.59歲，不過民眾連續3年都認同40歲前就要啟動退休準備，越早開始複利越高。

另外，由於今年受到經濟環境不確定性的影響，調查結果中也顯示未退族退休準備工具更趨保守，退休準備工具前三名分別為儲蓄與定存、保險、股票，其中，風險較高的股票從去年的第二名，下滑至第三名。

這樣的調查結果，楊曉文認為，台灣民眾太重視保本觀察，在高通膨低利率的時代，及勞保年金改革響下，越年輕的未退族在退休準備上應更為積極，才能發揮長期複利的效果。

通膨、勞保改革、健康　成未退族未來最大隱憂

政大商學院風險管理與保險學系特聘教授黃泓智指出，年輕未退族離退休還有較長時間，因此具時間複利效果的優勢，因此可採更積極穩健的目標到期投資策略，在年輕時採取較積極的投資配置，接近退休時則逐漸採取保守的投資配置，才有機會順利實現自己的退休目標。

在退休準備上，未退族最憂慮的事分別為「通貨膨脹」、「勞保改革」及「健康不好」，有高達22%的人擔心通膨讓退休金縮水，顯見通膨已成為退休最大發險。至於勞保改革，在25至39歲未退族中，高達63.5%認為將來領到的勞保年金還會再打折，其中更有逾5成的人認為會打7折，雖然也有5成的人樂觀認為勞保破產前不會改革。

不過，針對6年後勞保基金累積餘額可能出現負值的急迫性，過度輕忽恐將面臨退休準備不足的狀況。黃泓智認為，勞保財務問題未來會日益浮現，因此提高勞退自提比例是最簡單準備方法，但年輕勞工的投資，不應與屆退族做一樣的投資策略，因此若能開放勞退自選，也能提高自提意願。

退休至少準備1092萬　專家籲越早準備越好

台灣人壽營運規劃二部副總經理游雋明表示，若以退休後餘命20年計，日常開銷需要準備552萬、醫療費用288萬 、長照費用252萬，再加上通膨風險及休閒費用，退休至少需準備1092萬以上的財富老本才足以支應。

因此，要進行正確的退休準備，首先要有「自主備老」的觀念，其次是了解自己退休時需準備多少健康風險保障，第三則是趁早規劃。黃泓智也說，準備退休要先考量風險算出需要的退休金、以做好自提及投資決策來提早準備，雖然感覺不太容易，但若政府能做好自選平台，這些問題都絕非難事。

對於「退休準備可能低估的風險」，黃泓智強調，民眾在退休規劃過程中，若低估通貨膨脹、未來勞保給付降低、長壽、投資、不健康及太晚準備等風險，會造成退休不足感，導致「優退」或是「貧老」的巨大落差，因此民眾退休準備應提前至30歲以前，越早開始規劃越好，仔細評估每項風險帶來的影響，提早規劃最適合自己的退休方案。

本文授權自今周刊，原文見此

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