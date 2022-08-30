柬埔寨詐騙集團為何「大缺工」？大陸1命令幾十萬人排隊自首 台人成「抓交替」首選

【撰文・林信男】

近期柬埔寨詐騙事件頻傳，台灣人受高薪廣告引誘，赴柬埔寨「淘金」，卻淪為「豬仔」的案例，層出不窮。

對此，財信傳媒董事長謝金河表示，據傳因經營非法線上賭場，日前於泰國落網的中國商人佘志江，當初號召31萬人，赴柬埔寨西哈努克港「發展」，後來中國政府要求這些人返國，否則將撤銷國籍，導致「人才大失血」，為了補足職缺，便開始拐騙台灣、香港、馬來西亞人，前往柬埔寨「工作」。

博弈產業當幌子 詐騙集團「抓交替」

謝金河日前於《數字台灣》節目中，與東吳大學政治系教授劉必榮、凱撒衛浴（1817）董事長蕭俊祥，從柬埔寨詐騙事件談起，共同探討東南亞經濟發展趨勢。

劉必榮分析，柬埔寨這些駭人聽聞的事情，是社會處於轉型期間，在貧富不均、充滿機會的情況下，所產生的事件，「不只柬埔寨，菲律賓也發生過這種事，因為有線上博弈產業，中國很多人在那做博弈，騙了人，騙人不行，那你幫我繼續騙別人，抓交替嘛！」

謝金河稱，當初佘志江號召31萬人，赴西哈努克港發展，有些人選擇從事博弈產業，後來中國政府覺得事態嚴重，便下令要這些人返國，否則就撤銷國籍，「結果有22萬4000多人回到中國，一次回去3分之2，他沒辦法了，就找人來補，所以台灣、香港、馬來西亞，所有華人，能夠用拐、用騙的，他就通通帶過去了。」

「這幾十萬人（返回中國者）在邊界，排隊要回到中國，去自首。」劉必榮說。不過，他也強調，雖然發生上述事件，但東南亞經濟發展，仍值得關注，就地緣政治來說，無論是美國圍堵中國，或中國要突圍，其目的都是抓住東南亞，「你看，（美國總統）拜登政府的政策，或美國一些重要外交官員，都往東南亞跑。」

地緣政治熱區 美、中都想「抓住」東南亞

劉必榮舉例，中國一帶一路、海上絲路，以及印度東望政策、日本的湄公河計畫、台灣新南向政策，甚至俄羅斯希望透過越南打入東協，都是聚焦東南亞，「各方勢力進入東南亞，錢也來了、人也來了，怎麼會沒有問題？這代表機會，也可能有一些混亂，但就大趨勢、經濟布局來講，東南亞還是可以考慮的地方。」

蕭俊祥則分享凱撒衛浴在越南設廠的經驗，他指出，越南之所以成為全球工業重視的地點，其中一項因素，就是越南的人口紅利，「當地人口很年輕，35歲以下的人口占60%。」

另一方面，蕭俊祥稱，越南政府算是東協國家中，最有作為的，「我們看看越南簽了多少FTA（自由貿易協定），東協加6，第1個就加中國，第2個南韓，再來就日本、香港，甚至澳洲、印度，那是多大的範圍！」

此外，越南是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）成員國，「越南FTA涵蓋率超過80%，這也是越南很『熱』的一個原因。」

越南經濟欣欣向榮 但外貿、內需兩樣情

但，蕭俊祥也提醒，越南經濟表面上欣欣向榮，不過，「整個國家的外銷占比，95%集中於電子產品、資通訊產業，95%都在外資手上，越南人參與這部分並不多；而且，基本的傳統產業、內需產業，情況並不理想。」

劉必榮亦稱，多數人可能把新南向政策，想得「太寬了」，過去媒體報導，有台灣人赴緬甸開連鎖火鍋店，好像就意味著新南向「成功」，但這種觀點過於簡化，「新南向的目的是什麼？是要他們來台灣投資呢？還是我要出得去？」

「政府應該要有更多的帶領，譬如，讓台商知悉當地政治風險，你不能放台商自生自滅，你要帶領他，告知風險，有更多細部規劃。」劉必榮說。

本文授權自今周刊，原文見此。

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