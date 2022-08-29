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為何歐元、英鎊跌跌不休？謝金河：2恐怖原因 歐洲從經濟強國變最大破口

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河指出，歐洲因2點原因將成經濟破口。圖為謝金河。 本報資料照
財信傳媒董事長謝金河指出，歐洲因2點原因將成經濟破口。圖為謝金河。 本報資料照

【撰文・謝金河】

歐洲已成世界經濟最大的破口！2022年已過大半，後世史家如果寫歷史，今年除了俄烏戰爭造成的經濟危機，歐洲面臨的衝擊可能也是歷史之最。

除了俄羅斯入侵烏克蘭帶來的石油，天然氣價格大漲，德國、法國的電價、瓦斯、天然氣價格已經漲到史上最高價，德國正面臨俄羅斯天然氣斷供的寒冬危機。

戰爭帶給歐洲十分巨大的衝擊，更可怕的是，極端變化的氣候，歐洲像是一個大火爐，很多國家都陷在40度以上的高溫，歐洲多數國家都保留數百年老建築，多數建築物都沒有冷氣，民眾只能湧入河中泡水。

現在更可怕的是河川也乾涸，從萊因河到多瑙河，因為水位驟降，二戰時期納粹戰艦殘骸都露出水面。河川乾涸影響河運，也影響植物的生產，西班牙的橄欖油至少減產三成以上。

戰爭加上極端氣候，歐洲經濟每況愈下，正在選首相的英國，花旗預測CPI衝到18.6%，這是一個驚人的數字，整個歐洲都陷在高通膨壓力下，歐洲央行（ECB）必須加大升息力道，歐洲經濟體質本來就脆弱，這回更加雪上加霜，影響所及是歐元、英鎊跌跌不休。

歐元最低到0.99，英鎊到1.171，歐元、英鎊跌，也造成美元的一枝獨秀，美元指數又衝上109，美元大漲，股價下跌壓力加大。

今年的冬天，德國受到的衝擊可能最大，過去德國靠俄羅斯的油、天然氣，又有東歐相對廉價的勞工，還有中國大市場，德國成為歐洲經濟強國，如今這些有利因素都反轉，壓力也與日俱增。今年歐洲恐怕會是全球經濟最大的破口！

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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