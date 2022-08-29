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珍奶必須上榜！CNN評亞洲50最佳小吃 台「3巨頭」入選原因曝：沒吃過人生就不完整

聯合新聞網／ 今周刊
CNN旗下的「CNN Travel」評選出亞洲「最佳的50個街頭小吃」，台灣的珍珠奶茶、鹹酥雞、臭豆腐均上榜。珍珠奶茶示意圖／ingimage
CNN旗下的「CNN Travel」評選出亞洲「最佳的50個街頭小吃」，台灣的珍珠奶茶、鹹酥雞、臭豆腐均上榜。珍珠奶茶示意圖／ingimage

【撰文・翁申霖】

亞洲各國擁有許多琳瑯滿目、平價好吃的街頭美食，尤其台灣小吃以多樣化聞名，讓不少外國人都喜歡來台嚐鮮。近日，美媒CNN旗下的「CNN Travel」針對亞洲評選出「最佳的50個街頭小吃」，台灣的三大不敗經典美食也紛紛上榜，分別是珍珠奶茶、鹹酥雞、臭豆腐，而CNN也分別道出原因。

首先，台灣入選的第一道美食，正是在1980年代發跡的「珍珠奶茶」，「CNN Travel」在文章中盛讚，「沒喝過至少一杯珍珠奶茶，那你的台灣之旅就不算完整！」

CNN指出，雖說珍奶在喝時要用粗吸管才能喝到黑色珍珠，但其濃郁、滑順的口感，加上茶與牛奶之間碰撞出的火花，兩者相搭配「是難以想像的美味」，讓珍奶在短時間內擄獲全球饕客的心。

第二道入圍的美食，正是邪惡宵夜必備的「鹹酥雞」。CNN表示，鹽酥雞的製作方法類似於雞米花，以其椒鹽口味和鮮嫩爆汁的口感遠近馳名；烹調方法是先用紅薯粉包裹後再進行高溫2次油炸，完美鎖住雞肉的水份，呈現鮮嫩爆汁、外層酥脆的口感，「吃了就忘不了」，是最能和夜市文化相符，能夠邊走邊吃的美味食物。

鹹酥雞示意圖／ingimage
鹹酥雞示意圖／ingimage

第三道獲選的小吃美食是家家戶戶都喜愛的「臭豆腐」！儘管臭豆腐對於外國人來說味道特殊，且評價褒貶不一，但報導中指出，臭豆腐仍是台灣極具特色的美食小吃。

報導稱臭豆腐的辛辣香氣和其發酵過程有關，豆腐被浸泡在鹽水中發酵數小時，甚至數天、數週，直到發酵完成後，經過燉、煮、蒸、炸等各種方式烹調，再用台式泡菜、辣椒醬或蒜蓉醬等增添其風味。

臭豆腐示意圖／ingimage
臭豆腐示意圖／ingimage

本文授權自今周刊，原文見此

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