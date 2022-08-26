我不是求利益、明哲保身的富豪！香港3件事讓曹興誠堅決反共、死在台灣

【撰文・謝春滿】

（原文刊登時間：2003/2/27 更新時間：2022/8/26）

編按：昨（8/25）日深夜，美國共和黨籍參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）率領跨黨派議員搭乘專機抵台，預計今（8/26）日將晉見總統蔡英文及我國多位政府高層，而這也是繼美國眾議院議長裴洛西、美國聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基後，8月第3度有美國議員團訪台。

不過此舉似乎又惹中共不開心，公告今明兩天將在福建海域進行實彈射擊，威嚇台灣意味濃厚。

先前曾捐30億台幣作台灣國防基金的聯電榮譽董事長曹興誠，8/25接受電台節目專訪時，再度透露自己已經申請回歸中華民國籍，要和台灣人民一起反共、要死也會死在台灣。

但令外界好奇的是，曾經提倡和平統一公投的他，為何如今態度大轉變堅決反共？

他表示當初提倡和平統一公投，真正的目的是要免除武統，卻被外界誤會他支持統一，現在堅決反共與香港反送中運動有關。他認為，當時中國對香港「50年不變」、「特首直選」等承諾都跳票，隨後鎮壓民眾、讓黑社會公然攻擊一般市民。

曹興誠強調，自己不像許多富豪選擇明哲保身，捨掉利益就能得到自由，決意跳出來反共。而曹興誠除了政治上引起外界關注，私底下事業的霸氣與強勢、生活與浪漫愛情故事，也都曾經成為媒體焦點。

私底下的曹興誠，生活得頗為精采多姿，不但精於收藏與圍棋，同時也愛與三兩好友決戰方城；但即使只是閒暇時的興趣與愛好，他還是會不自覺地流露出自己在事業上的霸氣與強勢。

雙魚座的老曹骨子裡其實很浪漫，也挺愛玩的。除了半導體事業，老曹最愛的莫過於收藏與圍棋。在台灣的收藏界裡，曹興誠的購買力經常睥睨群雄，他收集為數可觀的畫作、藝術品、骨董，客廳掛著吳冠中的畫作，還擺滿了各色各樣的收藏品，儼然是個小畫廊。

喜好收藏藝術品 最愛玉器與瓷器

因為喜好收藏藝術品，曹興誠擔任台灣最大的收藏團體「清翫雅集」會長。談起藏品，他有自己獨特的見解，在一次私人聚會場合，曹興誠跟友人談到他在國際拍賣會上與上海博物館競標一件西周時期青銅器的經驗；曹興誠說，這件青銅器是當時皇宮的器皿，是那時代最精華的作品，極稀奇珍貴，甚至可說絕無僅有，為了得到那件骨董，他不惜叫價八百萬美元（近台幣三億元)，雖然後來未能如願標到這件青銅器，但是他出價的氣魄，也夠赫人的。

曹興誠喜歡鑽研史學，跟員工談話時，經常引經據點，他對歷史的詮釋與了解，也反映在對古文物的了解，每件收藏品，他都可以精確說出它的來源與背景。

據悉，在所有藏品中，他最愛玉器及瓷器，至於青銅器皿，有人形容他是台灣第一把交椅；他所鍾情的畫作為線條簡單、簡潔有力之作，不喜歡過度雕琢的作品，提起他對藏品的執著，老曹可以一聊就是一、兩個小時。

除了收藏文物和藝術品之外，曹興誠最愛的休閒活動是下圍棋。從曹興誠下棋也可以看出他精於算計、喜歡殺戮的性格。和許多雄才大略的人物一樣「喜歡贏！」曹興誠圍棋段數很高，他尤其愛在網路上與人廝殺，由於網路可以隱姓埋名，因此他有時會故意降低自己的段數，先讓子再痛宰對方，求得贏的快感；有時又會以自身的實力，與段數高的人切磋技術，自得其樂地享受對決與奮戰的快感。

「他是將將之才！」一位與曹興誠熟識的友人說，很多大老闆都是每天忙得焦頭爛額，但是曹興誠「有得是時間」，因為他會用「將」，他運用高配股掌握經營團隊，讓有能力的人幫他做事，自己就能過得很愜意，因此說他是「將將之才」絕不為過。

對政治有獨特見解 從全球經濟融合角度詮釋兩岸

曹興誠對政治有獨特見解，卻沒有強烈的意識形態，他看兩岸關係不是從統獨的立場去看，而是從大格局、全球經濟融合的角度切入，曹興誠毫不諱言在上屆總統大選支持宋楚瑜。不過，他也表明聯電不會支持任何黨派的政治人物，與政治劃清界線。

他肯定媒體對台灣民主自由與透明度的貢獻，民國八十五年在企業界友人引薦下，曹興誠投資《九十年代月刊》。《九十年代月刊》原本是香港媒體，以觀察兩岸情勢與國際局勢著稱，後來在台灣發行。當時除了曹興誠之外，新光集團吳東亮也是股東之一，還有很多國內重要媒體老闆也都一起投資，曹興誠因而結識了這批媒體老闆，他們不定期聚會，彼此成為好友。

曹興誠雖然投資《九十年代月刊》，但是完全不干預雜誌的經營，而是很珍惜與這些友人的相處時光，幾乎每次都會出席聚會，「他的話很多，反應靈敏，非常活潑風趣，很有想法、點子也很多，很有個人魅力！」《九十年代月刊》前總經理邱近思這麼形容曹興誠。

《九十年代月刊》於八十七年停刊之後，這批人仍然不定期聚會，每當定居香港的創辦人李怡來台時，大夥兒就會聚在一起吃個飯，到目前為止，曹興誠都會參加聚會。

他偶爾也喜歡打麻將，經常前往台北市文山區的世界山莊裡參加「四建會」，而怡和創投董事長王伯元、聯電董事王克楨等人就是他的主要牌友，幾個人有空時就打牌消遣，有時還會在牌桌上激發出生意點子。

兩段浪漫愛情故事 最氣媒體影射與女星有緋聞

曹興誠有兩段婚姻，他與前妻蔣愛理在舞會中認識，當時曹興誠還在交大念研究所，蔣愛理則是銘傳商專畢業，在飛利浦竹北廠工作，認識兩年後結婚，婚後育有一子曹之昊。

曹之昊小學時，曹興誠認為台灣聯考制度太辛苦，希望蔣愛理陪兒子到美國念書，於是蔣愛理變成台灣、美國兩地跑，兩人後來因為個性不合以離婚收場。如今曹之昊已經在美國完成學業，任職於電腦公司，並在去年完成了終身大事，據了解，父子倆感情不錯，曹之昊也經常回國探望曹興誠。

離婚後，曹興誠在一場餐會上經友人介紹認識現任太太陳如珍，當時陳如珍是花旗銀行副總裁，兩人於民國八十年結婚，婚後育有二子；曹興誠很愛小孩，與媒體聊天時，經常提到兒子如何如何，語氣中充滿父親的慈愛與驕傲。

曹興誠很重視家庭，以前聯電台北辦公室就在他住家旁邊，每到中午，他就一個人走路回家吃午飯，那時太太陳如珍還擔心他一個人走在路上不安全。

陳如珍擅於打理財務，曹興誠把家裡一切事務都交由太太打理，他相當稱許陳如珍的談判能力，因為有一次他跟友人提及想收藏一件畫作，但是雙方價錢沒有談攏，後來由太太出面談價錢，結果陳如珍處理得非常好，因此他對太太的談判能力非常佩服。

成名後，曹興誠的名字經常和一些知名女藝人有所牽連，像是之前傳得很盛的蘇慧倫；每次有緋聞傳出時，曹興誠都很火大，他的朋友表示，從曹興誠的反應看來，這些傳言應該是子虛烏有的事，否則他不會這麼生氣，後來大家看到他的太太陳如珍之後，發現陳如珍與蘇慧倫有幾分神似，才終於了解為什麼外界會把蘇慧倫與曹興誠聯想在一起了。

本文授權自今周刊，原文見此。

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