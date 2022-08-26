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配息＝股息？學會股票股利、現金股利怎麼計算 投資新手也能賺大錢！

聯合新聞網／ 今周刊
許多人對於配息、股息總有著很大的憧憬，認為只要投資正確就可以年年享有高額的現金股利、股票股利？示意圖/聯合報系資料照
許多人對於配息、股息總有著很大的憧憬，認為只要投資正確就可以年年享有高額的現金股利、股票股利？示意圖/聯合報系資料照

【撰文・林韋伶、劉煥彥】

許多人對於配息、股息總有著很大的憧憬，認為只要投資正確就可以年年享有高額的現金股利、股票股利？但你真的知道股利股息是如何計算的嗎？而所謂的配息、配股又是如何計算？在想像有投資眼光的你，抱著這檔股票，就好像抱著一棵搖錢樹，什麼都不用做就有零用錢可花用時，也要知道如果能買到每年配發股權與股利的好股，才有機會打造自己的被動收入小金庫！

除權息與配息（股息）有相關？

想要了解何謂除權息前，不妨先來了解除權息會對股票股價造成怎樣的影響？也就是當投資人買入企業股票，自然就會成為公司股東。而公司在扣掉營運成本與需要再投入的資金後，就可能用發放「股票」或「現金」的方式，將獲利回饋給股東。

而在發放股票或現金的過程中，就是大家最常聽到的「除權息」。其中，除權指的就是發放「股票股利」，也就是所謂的配股；而除息則是發放「現金股利」，也就是配息。企業在將股票或現金發放給股東後，這些發放出來的資金就會反應在企業的股票股價上。故每檔股票在除權息日當天開盤都是走跌開出，但這並不是真的「跌」，而是反映企業配發給股東的股息與股利，發放多少、股票市值就會縮水多少。

配息、配股、配息率有何差異？案例說明 計算清楚

在臺灣，企業如果想將營運成果與投資人分享，可以有配股（發放股票）或是配息（發放現金）兩種選擇；而在美國，企業則以發放「現金股利」為主流。值得注意的是，企業配股是透過發行新股票的方式發放給股東，故公司在外流通的股票數會變多，造成股本膨脹，往後要賺更多錢才能維持每股盈餘水準。

而拿現金股利的投資人，則要特別留意股利所得稅與二代健保補充保費的相關成本。股票股利與現金股利又該如何計算？我們在此以玉山金（2884）為例，玉山金在2022年公布將配發股票股利0.67元與現金股利0.67元，合計每股配發股利合計為1.34元。假設小明手中有1張玉山金股票（1000股），其計算方式如下：

股票股利：配股率是以1股面額10元為基礎計算，因此他會拿到（配股0.67元/股票面額10元）X 1000股（每張）也就是67股，在領完配股後會擁有1張又67股玉山金股票。

公式：（0.67/10）X 1000 ＝ 67 股

現金股利：現金股利0.67元，代表每股配發0.67元的現金股利。也就是說每張股票可以有0.67 X 1000股（每張），共670元的現金股利。

公式：0.67 X 1000 ＝670 元

一間企業會選擇配股或配息給投資人，背後也是有其考量。在選擇配股的公司時，可能會因為還要持續投資、擴大廠房或提升技術，對現金有需求因而選擇發放股票；而選擇發放現金的企業，通常手上現金充足、短期沒有急迫投資需求，部分企業可能步入獲利放緩的時期。

配股、配息比較表

那麼投資人應該選配股多還是配息多的公司？其實，答案端看每個人的需求。若是想參與公司後續成長爆發力，預期企業股價未來還大有可為，那麼股票股利就相對吸引人；對於有現金流需求，像是退休族來說，則建議投資發放現金股利為主的企業，會較符合需求。其差異比較如下：

配息率說明

在企業的法說會上，經常能碰到法人對公司高層提問：「今年配息率大概會是多少？」究竟什麼是配息率？簡單來說，就是在公司的獲利當中拿多少比例出來配發現金股利。股票配息率的計算公式如下：

股票配息率=每股股利（股票股利與股息股利相加）÷ 每股盈餘（EPS）×100%

同樣以玉山金來說，股票配息率=（0.67+0.67）÷每股盈餘（EPS）1.54×100%，計算起來配息率達87%。要特別留意的是，有時企業的配息率也會超過100%，為什麼企業沒賺那麼多還能配出那麼多錢？主要是公司過去可能有未發放的保留盈餘，若公司短期內看不到資金的需求，就有可能合併一次發放，讓當年發放的股利超過盈餘。

股票股利、現金股利怎麼計算？投資人如何參與分配？

基本上，股利分配的主要來源，包括3種：公司的盈餘、法定盈餘公積及資本公積，並皆能以股票或現金的形式發放給股東：

1.公司盈餘

保留公司盈餘，包括了之前沒分配的累積盈餘，與當年度的盈餘；也就是把公司歷年來賺到的錢，未分配掉而累積下來的結果。根據公司法規定，公司沒賺錢不可以分配股利；即使有賺錢也不能隨便分配，而是要根據公司章程規定的方式分配。

2.法定盈餘公積

以法定盈餘公積分配股票或現金股利。但用法定盈餘公積分配股利有個條件，若公司沒虧錢，依股東原有股份比例來分配股票或現金股利。且若是以法定盈餘公積分配股利，公司還是不可以任意決定，只能以法定盈餘公積超過實收資本額25%的部分為限。

3.資本公積

若想用資本公積分配股票或現金股利，此做法也有條件。同樣必須是公司沒虧錢，若有則必須先彌補虧損，才可以分配。如果投資人想拿到公司股利，就是俗稱的「除權息」，只要在公司公告的「除權（息）交易日」前買進股票，就能分配到股利。以目前採取每季配息的台積電為例，2022年第二季的除息交易日是6月22日，故只要在21日台股收盤前持有台積電股票，就能參與台積電除息。

配息、配股資訊去哪查詢？與二代健保有關？

通常投資人最關心的，會是每股配多少錢？而上市櫃公司，大部分都是從盈餘中分配（但非絕對），故可以先看「股東配發內容」中的「盈餘分配之現金股利」欄位。其實，只要簡單3步驟就能查到配股、配息資訊：

➡️ STEP1.進入證交所的公開資訊觀測站

➡️ STEP2.輸入要查詢的股票名稱或代號，再按「搜尋」

➡️ STEP3.把頁面顯示的公司基本資料等資訊，拉到最下面，就能看到「最近期股利分配」

配息（股息）與二代健保關係

所謂的「二代健保」，是指2013年起實施的健保制度，也就是把健保分成：一般保險費與補充保險費。而一般保費以經常性薪資所得為主，保險費率為5.17%（大家每個月領薪水時，會從薪資中預扣）；補充保費，則是說如果個人在經常性薪資以外，還有所得或收入就要另外交補充保費。而二代健保補充保費的課徵範圍，常見以下幾種：租金收入、執行業務所得、股利所得、兼差收入、利息、高額獎金。

二代健保扣繳門檻為2萬元，故只要上述6種收入的「單次給付金額」未超過2萬元台幣，就不用扣補充保費。當然，若投資人想避免被扣到二代健保補充保費，亦可參考以下幾種方式：

海外所得不用扣二代健保補充保費，包括：台股的KY股或美股的ADR

投資人節稅的最簡單方法，就是分散個股。例如：在股票除權息前發現，若手上單一持股一次發超過2萬元股利，最好衡量是否全部張數都參與除權息

選擇每半年或每季發放股息的個股。例如：若手中有四張台積電，每季配息2.75元，全年股息應該是2.75元 X 4 X 4000 = 44000元。台積電是每季配息，每次領到股利是11000元，不超過2萬元，故不會被課稅

若是定存族有大筆存款，最好的方式就是拆單定存，避免單張、單次利息超過2萬元

看到這裡，相信大家都對配息配股、現金股利、股票股利有更深一層的認識與了解。只要學會如何計算股利，也搞懂股利收入可能要繳納的成本後，投資就可以再升級。還想要了解更多有關於投資理財的訊息？那就快去訂閱今周刊，讓我們一起用更聰明的方法，來為自己累積財富吧！

本文授權自今周刊，原文見此

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