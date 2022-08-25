「阿嬤冰箱」又爆了！譚敦慈：塞越滿人越窮 怎收納最好？1原則就OK

【撰文・翁申霖 整理】

冰箱儲存食物的功能，如同古代糧倉，也因此不少老一輩的人將其視為「財庫」，認為要塞好塞滿才行，導致它永遠都是爆滿的狀態，還常被笑稱是「阿嬤的冰箱」；然而，堆滿陳年老物的冰箱，不只會「漏財」，還會影響健康，「無毒教母」譚敦慈指出，關於冰箱收納，其實只要掌握一個原則就夠了！

許多人以為，只要把食物放進冰箱就一勞永逸，不會壞也不會臭酸，拿出來熱過一樣可以吃，導致冰箱變成一個「食物黑洞」，仿佛深不見底，積滿了各種食物、食材、調味料；對此，譚敦慈在節目「健康2.0」上強調，「冰箱沒有殺菌的功能，只是減緩細菌生長！」食物長久放在冰箱內依然會長黴菌。

更可怕的是，如果你從來不整理冰箱，它不只會變成「食物黑洞」，更還很可能變成「金錢黑洞」，譚敦慈引述日本研究指出，「冰箱塞的越滿會越貧窮！」主因在於，平常採買很容易買到相同的調味料，用了一半就亂塞冰箱，下次要用時找不到又重複購買，因此惡性循環下，錢就這樣一直花出去；再者，常常處於爆滿狀態，反而會讓冰箱為了維持低溫而過度運轉，導致更加耗電的情況發生。

圖為譚敦慈。圖／今週刊攝影組

冰箱如何收納？ 譚敦慈只有一個原則

關於冰箱如何收納，譚敦慈只有一個原則，那就是「一目瞭然」。倘若冰箱塞得太滿，無法「一目瞭然」，食材就容易被遺忘，可能過期了還未察覺。

譚敦慈建議，想要做好收納，最好的方式「就是買一個有手把的收納盒，將所有醬料放在一起，出門前拉出來看一眼，就能知道還需不需要購買，」以免白花不必要的消費；至於生鮮蔬果的採買，盡量買1～2週內可以消化完的量最好，不宜一次買太多。一來可以吃到新鮮的食材，二來也減少冰箱的囤放空間。

而乾貨類的食材，如小魚乾、蝦米、香料、豆類等，譚敦慈指出，可以用真空密封袋逐項分類裝袋放入冷凍櫃，「冰箱不能放滿，維持最多七分滿的原則，否則冷空氣無法循環，就會出現總覺冰箱不夠冷的狀況。」

冰箱「1處」最容易發霉 譚敦慈：打掃盡量10分鐘內完成

譚敦慈表示，冰箱門的「膠條」相當容易發霉，一定要特別注意，如果發現膠條退化也務必要更換，才不會影響冰箱的冷藏效果。

冰箱是否也要定期清潔？譚敦慈建議，建議用濕抹布擦拭冰箱內部及細縫處，避免髒汙及灰塵堆積，每週至少一次，「且不論是冰箱的冷藏區或是冷凍區，都要從高到低、從裡到外清潔，打掃冰箱的時間一次不要超過10分鐘，避免影響壓縮機。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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