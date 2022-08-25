謝金河讚這企業主驍勇善戰：台醫院砸錢買它外銷產品 國泰蔡家也曾參一咖

【撰文・謝金河】

又見驍勇善戰的企業主！這趟宜蘭的考察行程，第一個到訪的是位在龍德工業區的八貫，從遠處看去，公司掛著斗大的英文名字「Cathay」，我立刻想到這家企業可能與國泰蔡家一定有淵源，果然是這家公司在十信風暴前，也曾經是蔡辰男共同投資的公司。

這些年，我探訪全台企業，其實最大的樂趣是在挖掘台灣有生命力的企業主，這次見到八貫董事長劉宗熹，我眼睛為之一亮。去年八貫股價跌至50元左右，我特別交待江文勝認真研究八貫這家公司，這次實地考察，終於見識到劉董事長經營企業的功力。

八貫的主要產品是生產及設計機能性布料及薄膜，也就是在布料上添加TPU（熱塑性彈性體），這種不同特性的TPU，在新興材料中異軍突起，八貫的產品有39.05%打入醫療系統，有47.54%攻入戶外市場。

八貫企業董事長劉宗熹為謝金河等人介紹其公司研發的智能醫療床。圖擷自 謝金河臉書

劉董看到我們來，親自導覧，他完全不用麥克風，丹田十分有力。他特別推介八貫研發的各式醫療床，像是自動調整軟硬度的智能床墊，透過APP評估睡眠質量，或幫忙病人翻身的充氣醫療床，八貫也打入飛機逃生雲梯。

這些年，戶外活動盛行，八貫有很多露營、登山、潛水的產品，他特別示範水肺潛水浮力控制背心。今年景氣下滑，但八貫前7月營收仍成長33.7%，去年八貫Eps3.93元，今年上半年已經達到3.38元，劉董事長面對未來，信心十足。

八貫企業生產許多戶外用品，在去年景氣低迷的情況下營收仍成長33.7%。圖擷自 謝金河臉書

我在劉董身上看到一身充滿活力，他強調企業社會責任（ESG），他劍及履及，跑去報考碳足跡稽查員，他重視產品廢料回收。另一個讓我眼睛發亮的是，他說他經營的企業是在考95分，或100分，不是只考85分，一方面是追求卓越，另一方面是拉大領先對手差距。他非常自豪自己生產的產品，很多醫療設備都賣到歐美，台灣的醫院花更多的錢把他們外銷的產品買回來。

很久沒有看到驍勇善戰的經營者，這回在八貫見到1963年次的劉宗熹董事長，我眼睛為之一亮，這是一個卓越的經營者！

本文授權自今周刊，原文見此。

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