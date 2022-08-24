快訊

即時短評／雙碩士學位丟了仍神隱 林智堅政治生涯還能東山再起？

捲林智堅論文風波...余正煌硬起來提告了 第一波對象為「翁達瑞」

熱舞影片外流醜聞連環爆 芬蘭總理聲淚俱下道歉辯護

越南向台灣半導體、電池廠招手 土地租金15年零元可以談！為何越南電動車最大咖想找台廠？

聯合新聞網／ 今周刊
台灣供應鏈與全球電動車市場的連結愈來愈深。 示意圖／ingimage
台灣供應鏈與全球電動車市場的連結愈來愈深。 示意圖／ingimage

【撰文・劉煥彥】

台灣供應鏈與全球電動車市場的連結愈來愈深，除了既有廠商成為中國市場或美國特斯拉的供應鏈，由鴻海（2317）發起的電動車開放平台MIH是另一個受到矚目的模式。

但在此之外，一個將成為1億人口的消費大國，正向台灣招手，希望可以洽談我國的半導體製造業或電池廠赴越南設廠，厚植該國在地化的電動車產業。

這個國家就是越南，向台廠招手的是越南最大民營企業VINGROUP旗下的汽車製造事業VINFAST。

VINFAST不到五年 就在越南汽車市場竄起

VINGROUP的事業觸角非常廣，從科技及工業、房地產到社會服務（醫院、學校）都有。令人訝異的是，該集團2017年才踏入汽車市場，生產汽油車、電動車及電動機車，而且非常受越南本地消費者捧場。

《今周刊》7月中曾以封面故事報導，以同樣該集團旗下的客運事業VinBus為例，去年開始VinBus使用VINFAST生產的電動巴士，在首都河內已有八條客運路線，一年來每月載客量成長25~35%。

其次，VINFAST生產的自有品牌轎車，去年在越南銷售量近36000輛，市佔率9%，已經衝到全國第四位，僅次於日本及南韓品牌。

從VINFAST不到五年就在越南汽車市場竄起，可以看出這個民間消費佔全國經濟動能近七成的國家，隨著收入持續增加、中產階級規模快速擴大，本土汽車品牌隨之水漲船高。

越南電動車品牌VINFAST「出國比賽」 瞄準北美、歐洲市場

更令人驚訝的是，VINFAST目光早就不限於越南國內，今年1月在美國指標性的拉斯維加斯消費電子展（CES）一口氣展出多款電動車，今年第四季將在美國開賣，並投資20億美元（約合600億台幣）在北卡羅萊納州設廠，預定2024年投產，規劃產能每年25萬輛電動車。

VINFAST已經在美國加州開出六個門市，並於今年6月宣布將在德國、法國及荷蘭開出50多家門市，凸顯該公司及VINGROUP開創國際電動車市場的雄心壯志。

VINFAST與台廠合作 已有研華、輝能

VINFAST資深副總經理阮文青（Nguyen Van Thanh）日前在一場台越電動車高峰論壇中表示，2022年該公司開始進軍國際市場，1月在美國CES一發表首批自有品牌電動車，在48小時內就接到24000輛以上的訂單，到7月底全球訂單超過75000輛。

VINFAST現階段的國際市場重心放在美國、加拿大及歐洲，目標是2023年底前在這三大市場建立185個展示門市；美國北卡的工廠將在今年動工，預計2024年第四季投產。

與台廠合作部分，由VINFAST生產、交由VinBus營運的電動巴士，是使用研華（2395）提供的攝影鏡頭、司機行為監控系統、Wi-Fi及人工智慧辨識等設備。

VINFAST也在今年6月宣布，與國內固態電池製造商輝能（ProLogium）建立策略合作夥伴關係，雙方將共同開發符合VINFAST新款電動車的動力電池系統，輝能預計2024年起供貨次世代固態電池電芯給VINFAST。

《今周刊》曾報導，越南過去缺乏汽車產業，因此VINFAST車體系統主要購自德國寶馬（BMW），也向歐美、南韓汽車產業大舉挖角。

VINFAST也是許多台灣業者熟悉的合作對象，包括華創車電（現在鴻海旗下的鴻華先進）及研華都合作過。

據了解，VINFAST與台廠合作的條件之一，就是未來要到越南設廠，以建立越南自主的汽車供應鏈。

VINFAST年產能30萬輛 目標2026年拉到82萬輛

VINFAST資深副總經理阮文青在論壇中指出，該公司目前在越南的最大年產能是30萬輛汽車，並希望在2026年拉高到82萬輛，為此VINFAST積極向外尋找潛在的合作夥伴，以建立高度自動化產線，降低關鍵零組件的採購及庫存成本。

特別的是，VINFAST希望吸引晶片製造商赴越南設廠，誘因就是10~15年的廠房土地零租金，且針對台廠在現有的輝能合作案之外，也希望洽談其他電池相關業者赴當地設廠

他強調，只要是技術創新、價格合理的台灣廠商，VINFAST都希望洽談長期的戰略合作關係，而非短期合作而已。

越南人口已達9816萬 破億指日可待

世界銀行統計，越南人口從2019年至2021年，分別是9646萬、9733萬及9816萬人。

照此速度推算，越南人口極可能在未來三年突破1億人

越南的人均GDP則從2010年的1673美元，躍升至2015年的2581美元，2021年更跳升至3694美元，已經比2010年成長一倍有餘

由此看來，越南的人口規模及經濟實力，不僅使得本土消費市場日益壯大，也足以支撐本土的電動車品牌，進而創造台灣資通訊產業的另一個機會。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

「若台灣成為中國一部分，日本該怎麼辦」 共軍犯台小說、漫畫意外大賣！為何日本民眾超關心「台灣有事」？

「要打贏鴻海，老跟著富士康跑不可取！」 劉揚偉再批紅色供應鏈 並強調越南角色將更重要

固態電池夯！繼德國賓士、南韓浦項後，越南車廠VinFast投資台廠輝能數千萬美元「大家都在買希望」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

火箭阿伯接棒人是他們！34歲「火箭哥」10年射壞20枚火箭拚太空夢：瘋狂事背後都有價值

「60、59、58……、3、2、點火，放飛！」大夥兒屏氣凝神，目光緊盯著衝上天空的HTTP－3A混合式火箭。時間是今年7月10日凌晨6點12分，神經緊繃的團隊，是陽明交大前瞻火箭研究中心（ARRC）的成員們。

至少要965萬張同意票 18歲公民權修憲複決才過關！一文看懂這條路有多艱難

中華民國憲政史上第一次修憲公民複決，將在11月26日與九合一選舉合併舉行，為達成965萬同意票的超高門檻，主要政黨與公民團體必須想盡辦法爭取選民目光與認同。

北市人口流失！雙北2原因出現外溢效應…謝金河：須正視台灣真正的「國安危機」

「台灣不可承受之重：人口流失的危機。」上週由財訊雙週刊與非凡商業周刊合辦的智慧城市論壇，台中市長盧秀燕坐在輪椅上，專程從台中趕來參與這場盛會，她在專題報告中指出：台中市已經是全台第二大的都市！這一席話引起我高度注意，原來六都的人口數正快速發生變化。

晶片法案過關 美中角力進入深水區！專家曝：美對台積電的「真正想法」

美國通過晶片法案，對美中台三角將起重大影響，財信傳媒董事長謝金河在周日（8月21日）在「數字台灣」節目中，請來政經評論家吳嘉隆與政大國發所兼任教授李酉潭分析法案可能造成的影響。吳嘉隆認為，該法案並不是要拿來對付台積電，且「錢還是給台積電賺」，而李酉潭則認為，晶片法案將是美中爭霸最重要的關鍵法案。

柬埔寨一度成「海外包租公」首選 現在房價跌近2成！ 崩盤真相是…

近期柬埔寨因為詐騙案成為媒體熱議焦點，從拐騙台灣人到摘除器官的消息不斷在新聞中出現，讓柬埔寨這個國家，在不少人的心中留下陰影，人人聞之色變。不過在幾年前，房市海外投資曾掀起一陣風潮，從一開始的美國、日本到馬來西亞、泰國，最後再到柬埔寨，台灣有許多人想成為跨國包租公，前仆後繼前往海外投資房市，柬埔寨金邊成為熱門投資標的，炒作讓當地房市一度高漲。

想財富自由？他35歲意外提早退休 全因7項「不受歡迎」理財觀

35歲提早退休、實現財富自由是怎麼做到的？41歲理財專家愛德卡克（Steve Adcock）分享自身理財經驗指出，他之所以能夠成功，並不是收到什麼不得了的建議，反而是他「忽略建議」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。