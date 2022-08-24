越南向台灣半導體、電池廠招手 土地租金15年零元可以談！為何越南電動車最大咖想找台廠？

【撰文・劉煥彥】

台灣供應鏈與全球電動車市場的連結愈來愈深，除了既有廠商成為中國市場或美國特斯拉的供應鏈，由鴻海（2317）發起的電動車開放平台MIH是另一個受到矚目的模式。

但在此之外，一個將成為1億人口的消費大國，正向台灣招手，希望可以洽談我國的半導體製造業或電池廠赴越南設廠，厚植該國在地化的電動車產業。

這個國家就是越南，向台廠招手的是越南最大民營企業VINGROUP旗下的汽車製造事業VINFAST。

VINFAST不到五年 就在越南汽車市場竄起

VINGROUP的事業觸角非常廣，從科技及工業、房地產到社會服務（醫院、學校）都有。令人訝異的是，該集團2017年才踏入汽車市場，生產汽油車、電動車及電動機車，而且非常受越南本地消費者捧場。

《今周刊》7月中曾以封面故事報導，以同樣該集團旗下的客運事業VinBus為例，去年開始VinBus使用VINFAST生產的電動巴士，在首都河內已有八條客運路線，一年來每月載客量成長25~35%。

其次，VINFAST生產的自有品牌轎車，去年在越南銷售量近36000輛，市佔率9%，已經衝到全國第四位，僅次於日本及南韓品牌。

從VINFAST不到五年就在越南汽車市場竄起，可以看出這個民間消費佔全國經濟動能近七成的國家，隨著收入持續增加、中產階級規模快速擴大，本土汽車品牌隨之水漲船高。

越南電動車品牌VINFAST「出國比賽」 瞄準北美、歐洲市場

更令人驚訝的是，VINFAST目光早就不限於越南國內，今年1月在美國指標性的拉斯維加斯消費電子展（CES）一口氣展出多款電動車，今年第四季將在美國開賣，並投資20億美元（約合600億台幣）在北卡羅萊納州設廠，預定2024年投產，規劃產能每年25萬輛電動車。

VINFAST已經在美國加州開出六個門市，並於今年6月宣布將在德國、法國及荷蘭開出50多家門市，凸顯該公司及VINGROUP開創國際電動車市場的雄心壯志。

VINFAST與台廠合作 已有研華、輝能

VINFAST資深副總經理阮文青（Nguyen Van Thanh）日前在一場台越電動車高峰論壇中表示，2022年該公司開始進軍國際市場，1月在美國CES一發表首批自有品牌電動車，在48小時內就接到24000輛以上的訂單，到7月底全球訂單超過75000輛。

VINFAST現階段的國際市場重心放在美國、加拿大及歐洲，目標是2023年底前在這三大市場建立185個展示門市；美國北卡的工廠將在今年動工，預計2024年第四季投產。

與台廠合作部分，由VINFAST生產、交由VinBus營運的電動巴士，是使用研華（2395）提供的攝影鏡頭、司機行為監控系統、Wi-Fi及人工智慧辨識等設備。

VINFAST也在今年6月宣布，與國內固態電池製造商輝能（ProLogium）建立策略合作夥伴關係，雙方將共同開發符合VINFAST新款電動車的動力電池系統，輝能預計2024年起供貨次世代固態電池電芯給VINFAST。

《今周刊》曾報導，越南過去缺乏汽車產業，因此VINFAST車體系統主要購自德國寶馬（BMW），也向歐美、南韓汽車產業大舉挖角。

VINFAST也是許多台灣業者熟悉的合作對象，包括華創車電（現在鴻海旗下的鴻華先進）及研華都合作過。

據了解，VINFAST與台廠合作的條件之一，就是未來要到越南設廠，以建立越南自主的汽車供應鏈。

VINFAST年產能30萬輛 目標2026年拉到82萬輛

VINFAST資深副總經理阮文青在論壇中指出，該公司目前在越南的最大年產能是30萬輛汽車，並希望在2026年拉高到82萬輛，為此VINFAST積極向外尋找潛在的合作夥伴，以建立高度自動化產線，降低關鍵零組件的採購及庫存成本。

特別的是，VINFAST希望吸引晶片製造商赴越南設廠，誘因就是10~15年的廠房土地零租金，且針對台廠在現有的輝能合作案之外，也希望洽談其他電池相關業者赴當地設廠。

他強調，只要是技術創新、價格合理的台灣廠商，VINFAST都希望洽談長期的戰略合作關係，而非短期合作而已。

越南人口已達9816萬 破億指日可待

世界銀行統計，越南人口從2019年至2021年，分別是9646萬、9733萬及9816萬人。

照此速度推算，越南人口極可能在未來三年突破1億人。

越南的人均GDP則從2010年的1673美元，躍升至2015年的2581美元，2021年更跳升至3694美元，已經比2010年成長一倍有餘。

由此看來，越南的人口規模及經濟實力，不僅使得本土消費市場日益壯大，也足以支撐本土的電動車品牌，進而創造台灣資通訊產業的另一個機會。

本文授權自今周刊，原文見此。

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