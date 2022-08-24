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走過60年頭的證交所老店換新掌門！業界人稱「點子王」的他將帶來什麼新氣象？

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／蕭芃凱
攝影／蕭芃凱

【撰文‧林韋伶】

「我鼓勵年輕人去做夢，可以不斷累積經驗，我相信，成功的企業家沒有一個人是不做夢的，他們一直保持前進，雖然可能經歷失敗，但他會從失敗中去學習，訓練對市場的嗅覺。要成功，你要比別人更有野心、更有企圖心！」台灣證券交易所新任董事長林修銘，語氣激昂熱情。

這份熱情也適用在他全力推動的「創新板」上。甫於7月1日履新，8月18日就迎來台灣第一家創新板「錼創科技」掛牌，但他未因此自滿，喊出「年底前產出10家」的豪邁目標。為了達標，他親自領軍衝刺，鼓勵員工以「阿Q精神」全心投入，「先求好，再求有，絕不能砸招牌。」個性穩健如他，不忘提醒員工懂得適時踩煞車。

證券實戰28年　決策應能更貼近市場

以57歲的年紀接掌證交所，林修銘相對年輕，但資歷傲人。他在投信業待了10年、在台灣集中保管結算所更待了超過17年，證券實務經驗高達28年。證券商業同業公會名譽理事長賀鳴珩就直言，「他絕對是近20年來最了解實務的證交所董事長，就算他有不了解的問題，只要一通電話就能找到市場上一線券商的董總，我相信他的決策能更貼近市場。」

不同於一般官股單位的僵化，林修銘在集保相當接地氣，而這和他的成長過程，以及從學校畢業後的行銷背景養成有很大的關係。

出身台中望族，家庭經商起家，林修銘自小看著父親做生意，耳濡目染「人和」的道理；家庭教育的自由開放，更形塑了他「點子王」的特質。

他人生中第一個大膽嘗試，就是去念台灣大學政治系。「我爸爸不太限制我，我念政治，他沒說什麼，就是支持，我媽也是。他一直都扮演提供意見的角色，會向小孩表達想法，但從不刻意安排。」林修銘談起父親的開放教育，語氣裡滿滿感激。

考上台大政治系，代表他必須北上生活，初嘗新鮮人滋味，他發現「念書多痛苦，當然要認真玩！」但，當年一份不太好看的成績單寄到家裡，終於引發父母擔憂。

爸爸沒有罵他一句，只是默默寫了封信勸勉。「其實他也可以找人逼我念書，但他沒有這麼做。他在信裡寫，好不容易考上台大卻一直在玩，以他的角度來看，真的覺得很可惜⋯⋯。」儘管離開大學近40載，林修銘仍記得那封讓他大夢初醒的家書，字字觸動他專注學業。

大學畢業後，他到美國喬治華盛頓大學企管研究所深造，轉向金融。後來儘管頂著留美碩士光環返台，但林修銘謀職時不願仰賴家中人脈，而是投履歷和市場直球對決，獲得全球最大的運動經紀公司「國際管理集團」（International Management Group, IMG）的賞識。

1991年，毛頭小子進入IMG台灣分公司，搭上台灣首波運動行銷浪潮，林修銘忙著在國內外舉辦國際運動賽事，當年網球名將張德培的台灣首場表演賽，就是他的心血。公司人力精簡，他得一人包辦贊助、看板、電視轉播到賽後新聞稿等所有事務，但實戰演練反而讓僅27、8歲的林修銘成為獵人頭公司的頭號目標。1993年，他被挖角到初成立的遠企購物中心行銷團隊，順著台灣首波引入國際精品風潮，他們將Giorgio Armani、Jil Sander等品牌談進台灣。

然而，林修銘兜兜轉轉一圈，最後跨足金融業，替他打開大門的伯樂，是時任中華投信（被併購後改名滙豐中華投信）總經理林一銘。

1994年，林一銘延攬他加入中華投信擔任經理，創辦台中分公司。雖然是金融業的初生之犢，但他做得有聲有色，兩年半內，就讓公司版圖擴大到桃園、彰化、台南以及高雄，中華投信更在1997年拿下業界基金規模冠軍。「林修銘的自我要求極高，從來不需要給他績效目標，因為他給自己的要求往往比公司給他的高，有他加入，我這個總經理當得很輕鬆。」林一銘笑著回憶。

達成不可能的任務　基富通「好享退」一時轟動

林修銘的業務能力，也吸引集保於2005年延攬他擔任副總經理。那是他第一次踏入半官方機構工作，且進入向來被視為冷衙門的集保，不但一待超過17個年頭，還推動多項創新業務，把冷灶燒熱起來。

與他在集保共事長達15年的現任集保董事長朱漢強，用「過動兒」來形容這位老長官。朱漢強說，林在籌備基富通證券「好享退」方案時，「是早、中、晚照三餐打電話跟我討論。」他口中的基富通，是林修銘在集保時期的最強代表作。

2015年底，林修銘銜命創辦基富通，要成立基金平台提供國人退休準備方案，他接下被外界認為失敗率高達99.9％的艱困任務，為了增資赴各資產管理公司的香港總部斡旋，想方設法為基富通續命。

拚了快4年，基富通2019年初出現單月月計表打平，朱漢強忘不了林修銘那天有多興奮，「那天是五一勞動節，我和朋友外出，前後接到林董2、30通電話，總計通話時間大概超過1百20分鐘，講到後來，朋友還挖苦我：『這麼拚，不被你們打平很難啦！』」

不只是單月打平，基富通推出5年後轉虧為盈，林修銘在卸任基富通董事長前，達成了不可能的任務。

「以前在民營機構，很投入好像是正常的，但進入集保這樣的『半官方機構』後，一般人可能因為有些規範，投入度會降低，但林修銘想做事的動能不減，好像擁有無窮能量一樣。」國泰投信董事長張錫形容。

不只是張錫稱讚林修銘的動力，集保老同事描述，「他像顆勁量電池，腦筋永遠不停地轉。」證交所副總經理陳麗卿說，林修銘的積極程度有如超商「不打烊」。如今，勁量電池的戰場從後台挪移到前台，壓在他肩上的擔子更沉了，「使命感比之前大了許多！」林修銘不諱言。

政策牽動企業、股民　他帶進「夥伴」觀念一起拚

習慣「全速衝刺」的他，不改初衷大步向前。實際上，自他上任，證交所已發布一連串改革措施，包括空蕩一年多的創新板首家掛牌、放寬創新板投資人資格限制、盤中零股交易撮合時間縮短為1分鐘、公司治理評鑑宣告逐步改為接軌國際的ESG評鑑等等。

除了政策往前推，因林修銘加入而改變的，還有「關係」。一名集保員工回憶，指他沒有官架子，每位員工都被視為夥伴。「有時候在外地出差，討論要到哪裡吃路邊攤，董事長一聽到就會很興奮地說要跟，他常常跟我們一起窩在路邊吃小吃。」而「夥伴」概念也在證交所延續，「以往同仁很少跟董事長對話，現在我們有個LINE群組，大家隨時可以跟他討論！感覺是同一個團隊。」一名證交所員工指出。

「我覺得『動起來』的感覺是很棒的。」即使壓力滿檔，林修銘嘴角仍漾著笑意。

走過60餘個年頭的證交所老店換上新掌門，新舊政策紛紛上緊發條全速運轉。看到林修銘的衝勁，老友賀鳴珩打趣：「其實我們最怕他到『業界』來，他如果來，一定會帶出最具競爭力的公司，還好他被找到證交所來了。」

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