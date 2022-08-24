快訊

即時短評／雙碩士學位丟了仍神隱 林智堅政治生涯還能東山再起？

捲林智堅論文風波...余正煌硬起來提告了 第一波對象為「翁達瑞」

熱舞影片外流醜聞連環爆 芬蘭總理聲淚俱下道歉辯護

台灣首家上櫃油壓缸廠傳奇！40年老台廠君帆從進陸3年沒賺錢到吃下5成市場

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／陳睿緯
攝影／陳睿緯

【撰文‧黃阡阡】

手術台能夠穩定升降，靠的就是油壓缸精準控制，如果油壓缸漏油，手術到一半，整個台面會掉下去，這是關乎人命的東西。」君帆工業總經理胡正杰口中講的，正是在疫情前接到的醫療用油壓缸訂單。

首次跨入醫療產業前，他告訴員工，「要想著手術台躺著是你的親人，如果手術台用的是我們的油壓缸，你的反應要是『沒問題』，而不是『死定了』！」

外形像四角柱、裡頭灌有液體的油壓缸，是一台機器能否穩定「伸縮」的關鍵，舉凡挖土機、手術台、風機，再到輪胎廠裡的硫化機，都會用到這項關鍵零組件。成立超過40年的君帆，不僅在今年10月將成為國內首家掛牌上櫃的油壓缸廠，更是中國輪胎硫化機的油壓缸龍頭，市占率過半。

翻開君帆財報，近兩年每股稅後純益（EPS）都交出逾4元的成績，除了2019年因擴廠的土地糾紛，提前估列賠償造成虧損，多年來本業始終保持獲利，終端客戶包括輪胎廠正新、建大，還有鋼鐵龍頭中鋼、汽車零件大廠敏實。

雖說「戲棚下待久就是你的」，但君帆除了幫日本大廠代工的成熟技術外，還能做到國內油壓缸廠最多樣尺寸的能力。

提升技術 收服高要求的客戶

君帆發跡過程，如同國內眾多中小企業一樣，董事長胡進財自學校畢業後，就一頭栽進工具機機台設計的工作，當時他發現國產油壓缸，品質不穩、經常漏油故障，但進口國外又太過昂貴，於是萌生創業的想法。

那時台灣的工業正處於起飛期，但做油壓缸的本土廠商屈指可數，這個情況讓胡進財在創業初期，並不缺客戶，只是市場都集中在台灣。後來，能讓君帆進入國際市場，是一個幫日本油壓大廠TAIYO代工的機會。

當時，TAIYO的要求非常吹毛求疵，譬如公差，台灣業者容許差異值在0.05毫米內，但這家日商卻只容許0.02毫米。面對這樣的要求，許多台廠都放棄與TAIYO合作的機會，只有君帆願意在技術上提升，前後花了兩年，終於在1998年成為TAIYO的代工廠。

現在走進君帆的工廠，所有零件與產品都整齊劃一地放在棧板上，「你看工廠產線的流暢度與整齊度，就好像走進日本的工廠，這就是當年幫日本代工留下的習慣。」胡正杰驕傲地說。

靠口碑效應 稱霸中國市場

時序進入2000年，胡進財看到中國經濟起飛，於是2003年拍板西進，投入超過一個資本額，「中國機會非常多，大家都過去了！」

不過，打入對岸市場並沒有想像中的容易，由於沒人脈、沒客戶名單，君帆在中國的頭3年，年年沒賺錢。不願降低品質、削價競爭的胡進財，只好一家家拜訪客戶，經常晚上10點仍在奔波，但業績仍無明顯起色。

所幸，2008年金融海嘯前，中國的硫化機市場，開始從機械式過渡到液壓式，需要的正是油壓缸這項零組件。當時，有輪胎廠拆解日本硫化機，發現原來裡頭的油壓缸，就是由君帆生產，後來包括米其林、建大、正新、南港等輪胎廠，建議硫化機廠導入君帆的油壓缸。於是，君帆就這麼在口碑效應下，拿下如今在中國輪胎硫化機市場逾5成的市占率。

除了在輪胎硫化機取得產業地位，君帆橫跨多個產業、提供業界尺寸最齊全的油壓缸，這不僅讓它跨入鋼鐵市場，近年更獲得日本第一大手術台業者的訂單。

只是，當初開發醫療客戶的這一役，卻讓它吃足苦頭。譬如，客戶要求油壓缸的電鍍表面，必須像鏡子般平整光滑，導致君帆一度有一批兩百多萬元的貨被退。但是為了打入高端醫療市場，胡正杰因此數度飛往日本，當面向日方請益改良的方式，回國後，他更成立專門負責醫療產品的研發小組，經過逾一年時間的研發、數次來回修正設計圖與產品，才終於得到這筆訂單。

台豐搬運設備副總經理林祚勗指出，君帆有三大優勢，首先是設計、生產、銷售的一條龍服務，其次為具備測試的能力，第三則是自製率高，為國內廠商罕見。

就是因為這個罕見的競爭地位，讓君帆近年吸引台達電旗下的台達資本、中鋼旗下的中盈投資，分別以持股5.5％、5.1％，投資該公司。

中盈投資指出，不同於國內油壓缸廠，君帆不僅布局海外、取得市占優勢，近年在產業應用更多元，既跨入醫療產業也瞄準風電，基於這些考量與前景發展，中盈決定投資君帆。

未來君帆上櫃後，能否持續找到下一個新藍海，將是它接下來的重要課題。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1340期)

延伸閱讀》

《數位中介法》被狂轟，內容到底是什麼？加警語為何不ok　律師4舉例秒懂：草案問題非常多

台積電、聯電被賣超只是「障眼法」？外資大賣台股1兆元　背後卻反手狠買「4族群」

余天女兒愛吃蔬果、不菸不酒，為何得直腸癌？台大醫師：●●才是腸癌發生的關鍵

延伸閱讀

憶台贈日口罩 日眾議員古屋圭司感謝：台日患難見真情

日本擬放寬邊境管制 不再要求新冠陰性檢測結果

林志穎插鼻胃管灌食？長庚院長怒斥謠言：從未用過

棒球／日本U18代表隊20人出爐 甲子園好手大集合

相關新聞

火箭阿伯接棒人是他們！34歲「火箭哥」10年射壞20枚火箭拚太空夢：瘋狂事背後都有價值

「60、59、58……、3、2、點火，放飛！」大夥兒屏氣凝神，目光緊盯著衝上天空的HTTP－3A混合式火箭。時間是今年7月10日凌晨6點12分，神經緊繃的團隊，是陽明交大前瞻火箭研究中心（ARRC）的成員們。

至少要965萬張同意票 18歲公民權修憲複決才過關！一文看懂這條路有多艱難

中華民國憲政史上第一次修憲公民複決，將在11月26日與九合一選舉合併舉行，為達成965萬同意票的超高門檻，主要政黨與公民團體必須想盡辦法爭取選民目光與認同。

北市人口流失！雙北2原因出現外溢效應…謝金河：須正視台灣真正的「國安危機」

「台灣不可承受之重：人口流失的危機。」上週由財訊雙週刊與非凡商業周刊合辦的智慧城市論壇，台中市長盧秀燕坐在輪椅上，專程從台中趕來參與這場盛會，她在專題報告中指出：台中市已經是全台第二大的都市！這一席話引起我高度注意，原來六都的人口數正快速發生變化。

晶片法案過關 美中角力進入深水區！專家曝：美對台積電的「真正想法」

美國通過晶片法案，對美中台三角將起重大影響，財信傳媒董事長謝金河在周日（8月21日）在「數字台灣」節目中，請來政經評論家吳嘉隆與政大國發所兼任教授李酉潭分析法案可能造成的影響。吳嘉隆認為，該法案並不是要拿來對付台積電，且「錢還是給台積電賺」，而李酉潭則認為，晶片法案將是美中爭霸最重要的關鍵法案。

柬埔寨一度成「海外包租公」首選 現在房價跌近2成！ 崩盤真相是…

近期柬埔寨因為詐騙案成為媒體熱議焦點，從拐騙台灣人到摘除器官的消息不斷在新聞中出現，讓柬埔寨這個國家，在不少人的心中留下陰影，人人聞之色變。不過在幾年前，房市海外投資曾掀起一陣風潮，從一開始的美國、日本到馬來西亞、泰國，最後再到柬埔寨，台灣有許多人想成為跨國包租公，前仆後繼前往海外投資房市，柬埔寨金邊成為熱門投資標的，炒作讓當地房市一度高漲。

想財富自由？他35歲意外提早退休 全因7項「不受歡迎」理財觀

35歲提早退休、實現財富自由是怎麼做到的？41歲理財專家愛德卡克（Steve Adcock）分享自身理財經驗指出，他之所以能夠成功，並不是收到什麼不得了的建議，反而是他「忽略建議」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。