台灣首家上櫃油壓缸廠傳奇！40年老台廠君帆從進陸3年沒賺錢到吃下5成市場

【撰文‧黃阡阡】

手術台能夠穩定升降，靠的就是油壓缸精準控制，如果油壓缸漏油，手術到一半，整個台面會掉下去，這是關乎人命的東西。」君帆工業總經理胡正杰口中講的，正是在疫情前接到的醫療用油壓缸訂單。

首次跨入醫療產業前，他告訴員工，「要想著手術台躺著是你的親人，如果手術台用的是我們的油壓缸，你的反應要是『沒問題』，而不是『死定了』！」

外形像四角柱、裡頭灌有液體的油壓缸，是一台機器能否穩定「伸縮」的關鍵，舉凡挖土機、手術台、風機，再到輪胎廠裡的硫化機，都會用到這項關鍵零組件。成立超過40年的君帆，不僅在今年10月將成為國內首家掛牌上櫃的油壓缸廠，更是中國輪胎硫化機的油壓缸龍頭，市占率過半。

翻開君帆財報，近兩年每股稅後純益（EPS）都交出逾4元的成績，除了2019年因擴廠的土地糾紛，提前估列賠償造成虧損，多年來本業始終保持獲利，終端客戶包括輪胎廠正新、建大，還有鋼鐵龍頭中鋼、汽車零件大廠敏實。

雖說「戲棚下待久就是你的」，但君帆除了幫日本大廠代工的成熟技術外，還能做到國內油壓缸廠最多樣尺寸的能力。

提升技術 收服高要求的客戶

君帆發跡過程，如同國內眾多中小企業一樣，董事長胡進財自學校畢業後，就一頭栽進工具機機台設計的工作，當時他發現國產油壓缸，品質不穩、經常漏油故障，但進口國外又太過昂貴，於是萌生創業的想法。

那時台灣的工業正處於起飛期，但做油壓缸的本土廠商屈指可數，這個情況讓胡進財在創業初期，並不缺客戶，只是市場都集中在台灣。後來，能讓君帆進入國際市場，是一個幫日本油壓大廠TAIYO代工的機會。

當時，TAIYO的要求非常吹毛求疵，譬如公差，台灣業者容許差異值在0.05毫米內，但這家日商卻只容許0.02毫米。面對這樣的要求，許多台廠都放棄與TAIYO合作的機會，只有君帆願意在技術上提升，前後花了兩年，終於在1998年成為TAIYO的代工廠。

現在走進君帆的工廠，所有零件與產品都整齊劃一地放在棧板上，「你看工廠產線的流暢度與整齊度，就好像走進日本的工廠，這就是當年幫日本代工留下的習慣。」胡正杰驕傲地說。

靠口碑效應 稱霸中國市場

時序進入2000年，胡進財看到中國經濟起飛，於是2003年拍板西進，投入超過一個資本額，「中國機會非常多，大家都過去了！」

不過，打入對岸市場並沒有想像中的容易，由於沒人脈、沒客戶名單，君帆在中國的頭3年，年年沒賺錢。不願降低品質、削價競爭的胡進財，只好一家家拜訪客戶，經常晚上10點仍在奔波，但業績仍無明顯起色。

所幸，2008年金融海嘯前，中國的硫化機市場，開始從機械式過渡到液壓式，需要的正是油壓缸這項零組件。當時，有輪胎廠拆解日本硫化機，發現原來裡頭的油壓缸，就是由君帆生產，後來包括米其林、建大、正新、南港等輪胎廠，建議硫化機廠導入君帆的油壓缸。於是，君帆就這麼在口碑效應下，拿下如今在中國輪胎硫化機市場逾5成的市占率。

除了在輪胎硫化機取得產業地位，君帆橫跨多個產業、提供業界尺寸最齊全的油壓缸，這不僅讓它跨入鋼鐵市場，近年更獲得日本第一大手術台業者的訂單。

只是，當初開發醫療客戶的這一役，卻讓它吃足苦頭。譬如，客戶要求油壓缸的電鍍表面，必須像鏡子般平整光滑，導致君帆一度有一批兩百多萬元的貨被退。但是為了打入高端醫療市場，胡正杰因此數度飛往日本，當面向日方請益改良的方式，回國後，他更成立專門負責醫療產品的研發小組，經過逾一年時間的研發、數次來回修正設計圖與產品，才終於得到這筆訂單。

台豐搬運設備副總經理林祚勗指出，君帆有三大優勢，首先是設計、生產、銷售的一條龍服務，其次為具備測試的能力，第三則是自製率高，為國內廠商罕見。

就是因為這個罕見的競爭地位，讓君帆近年吸引台達電旗下的台達資本、中鋼旗下的中盈投資，分別以持股5.5％、5.1％，投資該公司。

中盈投資指出，不同於國內油壓缸廠，君帆不僅布局海外、取得市占優勢，近年在產業應用更多元，既跨入醫療產業也瞄準風電，基於這些考量與前景發展，中盈決定投資君帆。

未來君帆上櫃後，能否持續找到下一個新藍海，將是它接下來的重要課題。

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