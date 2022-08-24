至少要965萬張同意票 18歲公民權修憲複決才過關！一文看懂這條路有多艱難

【撰文‧鄭閔聲】

中華民國憲政史上第一次修憲公民複決，將在11月26日與九合一選舉合併舉行，為達成965萬同意票的超高門檻，主要政黨與公民團體必須想盡辦法爭取選民目光與認同。

6月下旬開始，每周至少3天，高雄學生民主聯盟（下稱高學盟）成員會帶上手板、麥克風等簡單器材，頂著豔陽站在高雄市各主要幹道交會處，呼籲路過行人與車輛，能在今年11月26日九合一選舉當天，對攸關18歲公民權的修憲複決案，投下同意票。「我們要盡最大的力量，爭取我們本應擁有的權利。」今年初才滿十八歲、但倡議十八歲公民權已超過兩年的高學盟副理事長洪羽臻說。

3月24日，修憲草案在立法院院會表決前夕，洪羽臻咬牙放棄隔天的考試，跳上夜班客運直奔台北，守在立法院門口，見證歷史性的一刻。中午時分，修憲案確定三讀通過，洪羽臻與夥伴激動地泣不成聲。這一趟，她沒有白來。

但在搭車回高雄的路上，洪羽臻就已整理好情緒，開始與夥伴們討論後續的倡議策略，因為這群年輕人很清楚，修憲案三讀通過只是階段性進展，橫在眼前的，是一道更難翻越的高牆：公民複決。

依《中華民國憲法增修條文》規定，3月經立法院院會表決通過的，只是「提出」憲法修正案，該修正案須先公告半年，再經全國公民投票複決，若有效同意票超過選舉人總額半數，才算正式通過；據中選會8月中旬公布的選舉人數約1930萬人，11月26日當天至少要有965萬人投下「同意票」，18歲公民權修憲案才能正式成立。

為使18歲公民權修憲案通過公民複決門檻，全國各地的學生團體紛紛發起實體倡議行動，爭取社會支持。

支持方投票選民須逾74％

965萬票的公民複決同意門檻是什麼樣的概念？

2020年1月，蔡英文總統競選連任時，得票創歷史新高，但她獲得的817萬餘票，離公民複決門檻仍有近150萬票、大約是整個台南市選舉人數的差距。

2018年的九合一選舉，全國約有1280萬人行使投票權，投票率67％；當年合併舉行的十項全國性公投案，雖因18到20歲青年無選舉權卻能參與公投，選舉人數又多了約65萬，但每項公投的領票人數都只有1千1百萬上下，無論正反方，獲得最多票數的「同意降低火力發電量」，也僅有795萬票，可見民眾參與公投的意願低於選舉。

從歷史經驗看來，年底願意領取複決票的公民數，很難高於選舉投票人數，加上今年選情不如4年前熱絡，在最樂觀假設下，若今年投票率與4年前相同、且無人拒領複決票，18歲公民權必須在出門投票選民中得到74.6％支持，才有965萬票；投票率每下降1％，同意修憲比率就得增加1.2％，方能跨越門檻。

身為全球唯一仍將法定投票年齡定為20歲的民主國家，台灣的18歲公民權運動也頗受國際關注，3月間立法院提出修憲案時， 「美國之音」、《海峽時報》等外媒都曾為文報導；若修憲無法通過公民複決，恐將構成「台灣民意否決18歲公民權」的負面形象。

為了不讓修憲功虧一簣，各黨領袖皆以行動支持修憲複決。蔡英文8月20日出席「國務青旗艦營」活動時，請青年學員幫三個忙，第一點就是「請支持18歲公民權過關」，接著才是支持民進黨候選人；國民黨祕書長黃健庭也在8月18日舉行記者會，宣示將舉行一系列活動，力挺18歲公民權複決；台北市長柯文哲則強調，民眾黨是第一個在立法院提出18歲公民權的政黨。

民眾不知同時併入年底選舉

長期倡議18歲公民權的台灣青年民主協會理事長張育萌指出，儘管主要政黨皆已明確表態支持修憲，但就他觀察，965萬票仍舊是極高難度的挑戰，因為許多民眾並不清楚年底選舉同時要進行公民複決。身為公民團體，除了期待中選會更努力傳達資訊，自己也必須主動出擊，透過在各縣市培育志工、舉行宣傳活動等方式，增加突破同意門檻機率。

在高雄街頭努力接觸每一位擁有複決公投案權利「大人」的洪羽臻，就是眾多主動出擊的倡議者之一，根據她的宣傳經驗，雖有許多人不清楚11月的公民複決，但也有人知道這項議題，卻對18歲公民權抱持疑慮。

「面對不支持的人，我們不會急著反駁，只會試著解釋，根據《刑法》，18歲已經是成年人，明年起《民法》成年也將下修到18歲，18歲的人還可以公投決定政策，唯一不能做的就是選擇執行政策的人，這是不是有點奇怪？」洪羽臻說得流暢，「就是要透過溝通的過程，讓『大人』們相信，才剛高中畢業的我們也擁有公民素養、能夠獨立思考。」

「看著眼前可能只有16、17歲的高中生，能清楚表達自己的理念價值，一個大人原本再怎麼懷疑年輕人，一定也會慢慢改觀。」儘管對複決結果不敢過度樂觀，但洪羽臻深信，只要年輕人願意以成熟理性方式發聲，賦予18歲青年應有的公民權，終將成為理所當然的台灣共識。

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