火箭阿伯接棒人是他們！34歲「火箭哥」10年射壞20枚火箭拚太空夢：瘋狂事背後都有價值

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「60、59、58……、3、2、點火，放飛！」大夥兒屏氣凝神，目光緊盯著衝上天空的HTTP－3A混合式火箭。時間是今年7月10日凌晨6點12分，神經緊繃的團隊，是陽明交大前瞻火箭研究中心（ARRC）的成員們。

火箭發射後，真正的試射任務才正要開始。隨著火箭升空，陽明交大機械工程學系助理教授魏世昕暫且壓住興奮情緒，他必須一一檢視各項功能是否如期運作：火箭引擎成功啟動、飛行導航控制系統發揮作用等。直到火箭降落傘打開順利落海，這才鬆一口氣，回頭慢慢品嘗成功發射的雀躍尾韻。

「任何看似瘋狂的事情背後，一定有貢獻世界的價值。」年僅34歲的魏世昕這樣說道。他是陽明交大前瞻火箭研究中心ARRC火箭團隊副主任，接棒「火箭阿伯吳宗信」的太空夢。

《太空發展法》今年上路後，HTTP－3A第二節火箭試射是「旭海短期科研探空火箭發射場域」的首次任務，雖然試射高度未達預期10公里，而是在3公里就停住，但團隊解釋，這次試射重點是確認功能，所以仍宣告試射成功。ARRC預計今年年底將組裝兩節完整火箭試射，高度目標是100公里卡門線。

儘管這次飛行時間看起來只有短短2分鐘，但ARRC已經準備長達10年的時間，這段期間陸續培育出不少本土太空學術人才。其中，魏世昕就是ARRC出身的首位新任助理教授，從他身上，不但看到台灣學術界新一代太空學者接棒，更展現台灣火箭研究的推進足跡。

早在就讀交大機械系三年級時，魏世昕就加入「火箭阿伯」吳宗信的火箭實作課程，「就此開啟了長達14年的不歸路。」

對魏世昕來說，「不歸路」這三個字沒有任何負面用意，反而帶有濃濃正能量，這是一條只會繼續往前衝，不會後悔、不會回頭的火箭之路。

在台灣從無到有造火箭的過程，缺少許多現成零件，也很難提出需求請廠商製作。魏世昕說，起初可以搜尋的資訊也很少，都要自己不斷摸索，像是其中一個火箭分節零件，就是他們自己想辦法設計、實驗，親手製作出來的。

魏世昕回憶起前年HTTP－3A火箭懸浮飛行測試時，瘋狂左右晃動後失控解體，儘管團隊心知肚明，科學就是不斷從失敗中累積經驗，但是看到落在地上支離破碎的殘片，還是相當不捨，難掩失望。

只不過，這樣的失望其實也是10年來的「日常」。魏世昕細數：「火箭發射後不受控制、固態推進系統爆炸、火箭沒分節、降落傘沒開墜毀……，算一算，一路走來累積失敗了20枚以上火箭。」他分享，每遇挫折，只能告訴自己收拾好心情，「再拚一次。」

終於等到了今年原訂5月3日要執行試射任務，沒想到天公不作美，因風雨緣故喊停；延到7月9日後，原訂上午6點就要發射，一早卻發現氮氣分離接頭發生問題只能臨時取消，魏世昕和團隊沒時間喪氣，花了一整天緊急修復，熬夜準備發射程序，歷經一番波折，7月10日終於成功發射。

魏世昕說，做火箭的初衷，就是想看到自己製作的火箭順利發射升空，7月10日當天，看著火箭成功發射的景象、聽著火箭升空的聲音，那種感動難以言喻。

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