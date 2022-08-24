年賺30％股海老船長 6檔口袋名單大公開！台股反彈下3原則找價值投資股

【撰文・林心怡】

「船長」黃仁慶擅長價值投資與波段操作，他曾在年初受訪時強調，「今年一旦套牢，當心股價再也回不去！」如今他看到台股波段反彈機會，開始著手布局計畫。

台股在歷經大跌的築底期後，反彈呼之欲出，即使大波段行情不易，但中級反彈可期。」以「船長」之名活躍於財經社群媒體的黃仁慶，過往曾經在壽險、銀行擁有16年的操盤經驗。擅長以價值投資為核心、搭配波段操作加值的他，自2014年退役至今，每年以追求30％的報酬率為目標，近3年獲利操作績效更有翻倍的跳躍性成長。而在大盤第3季以來略見回穩之際，他對盤勢的看法已轉為中性偏多，也開始著手重新布局。

對台股看法轉趨樂觀的理由，黃仁慶分析，包括原物料價格大多跌回至俄烏戰爭前水準，高運輸成本及供應鏈的限制逐漸改善，而隨著通膨壓力減緩，市場預期美國升息的速度也難有意外暴衝，加上美債利率、美元已不再創高。此外，市場對經濟放緩的解讀，開始出現「暫時性、而非長期衰退」的聲音；凡此種種，都是市場氣氛轉趨樂觀的跡象。

另方面，「去庫存化」固然仍是隱憂，但他認為，由於企業已經在進行庫存調整，雖然各產業有不同的調整結束期，從第三季、第四季到明年第一季不等，但股價早已開始修正，庫存調整近尾聲的產業，股價會提早落底反彈。

最後，在投資信心與資金動向方面，他認為，依過去統計，選舉行情有八成的機率出現，而被認為略有「提前出手」的國安基金，也算是已對指數訂出基準價。「尤其分析師調降評等及目標價已經調降過一輪，甚至有些已調降兩次以上，想賣的人應已賣了大部分持股，隨著籌碼清洗後，好公司也將醞釀反彈力道。」

黃仁慶並以過去在業界操盤的經驗表示：「上半年大部分的機構投資績效都很爛，下半年經理人要想辦法救回來，必須拚一把，才有年終獎金。」至於在兩岸關係緊張方面，他則認為，地緣政治對股巿的衝擊往往不長，只要心理面適應，就不會再形成衝擊。

在布局策略上，他認為，穩健保守者目前可以開始增加一些「價值型投資」的部位。

投資贏家黃仁慶認為，元太電子紙前景看好，股價若有拉回，可列為低接的口袋名單。（圖／攝影組）

穩健族布局 首重三大原則

在「價值投資」方面，他認為只要符合三大原則，就可以考慮布局。首先所屬產業有一定進入障礙，或是具有產業競爭力的好公司；其次是公司或產業未來還有明確成長機會；第三則是遇到短期的逆風或跟著大盤修正，股價相對便宜，低於合理的價值。「現在許多股票都已符合這樣的條件，比如伺服器供應鏈，長期仍是成長趨勢，今年因企業端的需求放緩及新CPU延期推出，有一些股價修正滿多的，就具有投資價值。」

「但就算是價值投資，也不能自己以為最低點到了就進場，除非有用不完的資金。」黃仁慶強調，想要逢低加碼個股者，在股價大跌後，至少要見到一個短底形態，比如超長下影線等，或是站上小頸線，同時要看到籌碼有沉澱的跡象，才能開始布局。

黃仁慶建議，在「波段操作」方面，則可依產業復甦的時程來依序布局主流股，優先考慮下半年逆勢成長，或第三季小幅調整、但第四季就會恢復成長的產業。

價差族進場 鎖定復甦主流股

例如汽車及電動車概念的東陽、堤維西、建大、貿聯－KY、胡連、台半等；商業自動化題材也可留意，例如POS系統的振樺電、虹堡，電子標籤的元太，網通股的智邦、智易、啟碁。此外，他也看好ASIC（特殊應用積體電路）的創意及智原，「不像其他IC設計多為通用型的IC，ASIC的生命週期較長。」

細究上述各族群，可以看到，除了汽車外，都不是大型、主流產業，這也意味，在黃仁慶眼中，大盤指數上漲空間有限，「無法跟前兩年的台股大行情相比。」

他提醒，在景氣修正期時，盤面個股難保不會爆出意外地雷，若要避免類似風險，「也可多看一些ETF，作為價值型投資的候選對象，像高股息的ETF，或國際型、且長期趨勢明確的ETF，在大跌後就浮現價值。」後者部分，越南、電動車等ETF已被他鎖定。

黃仁慶認為，在資金配置上，短期內仍宜以防禦型價值標的為主，即使伺機布局成長型價值股，也該保有一定的現金比率，作為攻守兼備的最佳後援。

本文授權自今周刊，原文見此。

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