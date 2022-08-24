快訊

即時短評／雙碩士學位丟了仍神隱 林智堅政治生涯還能東山再起？

捲林智堅論文風波...余正煌硬起來提告了 第一波對象為「翁達瑞」

熱舞影片外流醜聞連環爆 芬蘭總理聲淚俱下道歉辯護

年賺30％股海老船長 6檔口袋名單大公開！台股反彈下3原則找價值投資股

聯合新聞網／ 今周刊
黃仁慶擅長價值投資與波段操作，非新聞當事人。 示意圖／本報系資料庫
黃仁慶擅長價值投資與波段操作，非新聞當事人。 示意圖／本報系資料庫

【撰文・林心怡】

「船長」黃仁慶擅長價值投資與波段操作，他曾在年初受訪時強調，「今年一旦套牢，當心股價再也回不去！」如今他看到台股波段反彈機會，開始著手布局計畫。

台股在歷經大跌的築底期後，反彈呼之欲出，即使大波段行情不易，但中級反彈可期。」以「船長」之名活躍於財經社群媒體的黃仁慶，過往曾經在壽險、銀行擁有16年的操盤經驗。擅長以價值投資為核心、搭配波段操作加值的他，自2014年退役至今，每年以追求30％的報酬率為目標，近3年獲利操作績效更有翻倍的跳躍性成長。而在大盤第3季以來略見回穩之際，他對盤勢的看法已轉為中性偏多，也開始著手重新布局。

對台股看法轉趨樂觀的理由，黃仁慶分析，包括原物料價格大多跌回至俄烏戰爭前水準，高運輸成本及供應鏈的限制逐漸改善，而隨著通膨壓力減緩，市場預期美國升息的速度也難有意外暴衝，加上美債利率、美元已不再創高。此外，市場對經濟放緩的解讀，開始出現「暫時性、而非長期衰退」的聲音；凡此種種，都是市場氣氛轉趨樂觀的跡象。

另方面，「去庫存化」固然仍是隱憂，但他認為，由於企業已經在進行庫存調整，雖然各產業有不同的調整結束期，從第三季、第四季到明年第一季不等，但股價早已開始修正，庫存調整近尾聲的產業，股價會提早落底反彈。

最後，在投資信心與資金動向方面，他認為，依過去統計，選舉行情有八成的機率出現，而被認為略有「提前出手」的國安基金，也算是已對指數訂出基準價。「尤其分析師調降評等及目標價已經調降過一輪，甚至有些已調降兩次以上，想賣的人應已賣了大部分持股，隨著籌碼清洗後，好公司也將醞釀反彈力道。」

黃仁慶並以過去在業界操盤的經驗表示：「上半年大部分的機構投資績效都很爛，下半年經理人要想辦法救回來，必須拚一把，才有年終獎金。」至於在兩岸關係緊張方面，他則認為，地緣政治對股巿的衝擊往往不長，只要心理面適應，就不會再形成衝擊。

在布局策略上，他認為，穩健保守者目前可以開始增加一些「價值型投資」的部位。

投資贏家黃仁慶認為，元太電子紙前景看好，股價若有拉回，可列為低接的口袋名單。（圖／攝影組）
投資贏家黃仁慶認為，元太電子紙前景看好，股價若有拉回，可列為低接的口袋名單。（圖／攝影組）

穩健族布局 首重三大原則

在「價值投資」方面，他認為只要符合三大原則，就可以考慮布局。首先所屬產業有一定進入障礙，或是具有產業競爭力的好公司；其次是公司或產業未來還有明確成長機會；第三則是遇到短期的逆風或跟著大盤修正，股價相對便宜，低於合理的價值。「現在許多股票都已符合這樣的條件，比如伺服器供應鏈，長期仍是成長趨勢，今年因企業端的需求放緩及新CPU延期推出，有一些股價修正滿多的，就具有投資價值。」

「但就算是價值投資，也不能自己以為最低點到了就進場，除非有用不完的資金。」黃仁慶強調，想要逢低加碼個股者，在股價大跌後，至少要見到一個短底形態，比如超長下影線等，或是站上小頸線，同時要看到籌碼有沉澱的跡象，才能開始布局。

黃仁慶建議，在「波段操作」方面，則可依產業復甦的時程來依序布局主流股，優先考慮下半年逆勢成長，或第三季小幅調整、但第四季就會恢復成長的產業。

價差族進場 鎖定復甦主流股

例如汽車及電動車概念的東陽、堤維西、建大、貿聯－KY、胡連、台半等；商業自動化題材也可留意，例如POS系統的振樺電、虹堡，電子標籤的元太，網通股的智邦、智易、啟碁。此外，他也看好ASIC（特殊應用積體電路）的創意及智原，「不像其他IC設計多為通用型的IC，ASIC的生命週期較長。」

細究上述各族群，可以看到，除了汽車外，都不是大型、主流產業，這也意味，在黃仁慶眼中，大盤指數上漲空間有限，「無法跟前兩年的台股大行情相比。」

他提醒，在景氣修正期時，盤面個股難保不會爆出意外地雷，若要避免類似風險，「也可多看一些ETF，作為價值型投資的候選對象，像高股息的ETF，或國際型、且長期趨勢明確的ETF，在大跌後就浮現價值。」後者部分，越南、電動車等ETF已被他鎖定。

黃仁慶認為，在資金配置上，短期內仍宜以防禦型價值標的為主，即使伺機布局成長型價值股，也該保有一定的現金比率，作為攻守兼備的最佳後援。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

美股下殺全因「這訊號」！道瓊崩逾640點兩個月最慘、台股跟跌殺百點測月線

台積電、聯電被賣超只是「障眼法」？外資大賣台股1兆元 背後卻反手狠買「4族群」

只要掌握裸K，就能推估台股未來走勢！為何手繪K線圖 讓投資人對行情感覺更深刻？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

火箭阿伯接棒人是他們！34歲「火箭哥」10年射壞20枚火箭拚太空夢：瘋狂事背後都有價值

「60、59、58……、3、2、點火，放飛！」大夥兒屏氣凝神，目光緊盯著衝上天空的HTTP－3A混合式火箭。時間是今年7月10日凌晨6點12分，神經緊繃的團隊，是陽明交大前瞻火箭研究中心（ARRC）的成員們。

至少要965萬張同意票 18歲公民權修憲複決才過關！一文看懂這條路有多艱難

中華民國憲政史上第一次修憲公民複決，將在11月26日與九合一選舉合併舉行，為達成965萬同意票的超高門檻，主要政黨與公民團體必須想盡辦法爭取選民目光與認同。

北市人口流失！雙北2原因出現外溢效應…謝金河：須正視台灣真正的「國安危機」

「台灣不可承受之重：人口流失的危機。」上週由財訊雙週刊與非凡商業周刊合辦的智慧城市論壇，台中市長盧秀燕坐在輪椅上，專程從台中趕來參與這場盛會，她在專題報告中指出：台中市已經是全台第二大的都市！這一席話引起我高度注意，原來六都的人口數正快速發生變化。

晶片法案過關 美中角力進入深水區！專家曝：美對台積電的「真正想法」

美國通過晶片法案，對美中台三角將起重大影響，財信傳媒董事長謝金河在周日（8月21日）在「數字台灣」節目中，請來政經評論家吳嘉隆與政大國發所兼任教授李酉潭分析法案可能造成的影響。吳嘉隆認為，該法案並不是要拿來對付台積電，且「錢還是給台積電賺」，而李酉潭則認為，晶片法案將是美中爭霸最重要的關鍵法案。

柬埔寨一度成「海外包租公」首選 現在房價跌近2成！ 崩盤真相是…

近期柬埔寨因為詐騙案成為媒體熱議焦點，從拐騙台灣人到摘除器官的消息不斷在新聞中出現，讓柬埔寨這個國家，在不少人的心中留下陰影，人人聞之色變。不過在幾年前，房市海外投資曾掀起一陣風潮，從一開始的美國、日本到馬來西亞、泰國，最後再到柬埔寨，台灣有許多人想成為跨國包租公，前仆後繼前往海外投資房市，柬埔寨金邊成為熱門投資標的，炒作讓當地房市一度高漲。

想財富自由？他35歲意外提早退休 全因7項「不受歡迎」理財觀

35歲提早退休、實現財富自由是怎麼做到的？41歲理財專家愛德卡克（Steve Adcock）分享自身理財經驗指出，他之所以能夠成功，並不是收到什麼不得了的建議，反而是他「忽略建議」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。