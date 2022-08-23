晶片法案過關 美中角力進入深水區！專家曝：美對台積電的「真正想法」

【撰文・林韋伶】

美國通過晶片法案，對美中台三角將起重大影響，財信傳媒董事長謝金河在周日（8月21日）在「數字台灣」節目中，請來政經評論家吳嘉隆與政大國發所兼任教授李酉潭分析法案可能造成的影響。吳嘉隆認為，該法案並不是要拿來對付台積電，且「錢還是給台積電賺」，而李酉潭則認為，晶片法案將是美中爭霸最重要的關鍵法案。

美國推出晶片法案這樣的產業法案，吳嘉隆分析，以美國的國土民情來說是很罕見的事，「美國是一流人才到民營企業去，二流和三流人才到官方去當官僚、公務員，所以不可能由二、三流人才制定產業政策去指導一流人才所經營的民營企業。」

美國半導體製造補助遠不及其它國家 市占率逐漸萎縮

但從兩項驚人的數字中，美國找到了不得不介入的原因。首先，當各國都在補助半導體產業時，美國卻完全沒有動作，以補助的金額來看，第一名是中國的近500億美元（1.5兆元新台幣），第二名是南韓的70-100億美元（2,111億-3,000億元新台幣），其他包括新加坡有50億美元（1,500億元新台幣）、日本大概50-70億美元（1,500億-2,111億元新台幣），台灣也有5億美元（150億元新台幣）。

至於美國的補助金額呢？答案是零，美國並沒有對半導體產業提供任何補助，就連稅務優惠也沒有。

第二個數字則是美國缺乏補助後產生的後果，在其他國家刻意的扶持之下，美國在半導體製造供應鏈的地位逐步被削弱，從90年代初期的37%市占率，到現在只剩10%，相較起第一島鏈地區，中國、台灣、韓國、日本加起來半導體製造占比達77%，在全球占有率逐漸下滑。為了逆轉頹勢，美國祭出晶片法案應戰。

美推晶片法案護國神山不吃虧 專家：「錢還是給台積電賺」

美國推出晶片法案背後目的相當複雜，有人認為目標是對抗中國，有人認為是要降低對台灣過度依賴，吳嘉隆認為這些原因都沒錯，但美國在對付中國的同時，更重要的是建立美國本土的半導體製造業。

至於有些人擔憂台積電會因為晶片法案吃虧，吳嘉隆則不認同這樣的看法，他分析：「美國並不是要對付台灣或台積電，而是要分散地理風險。其實錢還是給台積電賺，只是邀請台積電到美國設廠，像是日本也是邀請台積電去設廠，德國、歐洲那邊也是邀請台積電去設廠。錢還是給台積電賺，只不過出貨地點不要全部從台灣來。」

李酉潭則分析，晶片法案是應該是美國近年來最重要的法案，甚至有可能是美中爭霸中最重要的關鍵性法案，因爲晶片牽動的不只是科技、經濟，更重要的還有軍事發展。

「這個晶片法案背後有很大的殺傷力，如果高速運算晶片在中國都不能用，單單對國防就可能造成很大的影響。」李酉潭這樣解讀。

美發動晶片戰目標 專家：不戰而屈人之兵

李酉潭認為台灣是全球自由民主聯盟中不可或缺的一塊，且台灣可以提供未來中國民主化最重要的借鏡，美國通過這次的晶片戰，其實要做的就是「不戰而屈人之兵」。

在美中兩強角力的過程中，台灣扮演舉足輕重的角色，尤其晶片法案是重中之重，台灣需要做很多的調整。

李酉潭建議：「台灣一定要看準方向，我們跟美國是價值聯盟，還有台灣因為地緣因素，不可能放棄台灣，所以我們要對自己要更有信心，對中國人也要有更大的關懷胸襟與善意，要讓中國人知道我們是在幫助中國人，因爲中共專制下需要全世界的幫助。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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