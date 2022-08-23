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北市人口流失！雙北2原因出現外溢效應…謝金河：須正視台灣真正的「國安危機」

聯合新聞網／ 今周刊
財訊傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財訊傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【撰文・謝金河】

「台灣不可承受之重：人口流失的危機。」上週由財訊雙週刊與非凡商業周刊合辦的智慧城市論壇，台中市長盧秀燕坐在輪椅上，專程從台中趕來參與這場盛會，她在專題報告中指出：台中市已經是全台第2大的都市！這一席話引起我高度注意，原來6都的人口數正快速發生變化。

這其中最讓我感到吃驚的是台北市已經成了6都中的第4都，按照人口數排列，新北有397.468萬人高居首位，台中市的280.09萬人居次，高雄市的272.29萬人排第3，台北市剩下246.44萬人，已落居第4，桃園市以226.68萬人，排第5；鄭文燦市長說，他上任8年，人口淨增加21萬人，台南市有185.07萬人，居第6，這是6都按人口數，到今年7月的排名。

按照既成的印象，台北市在6都居新北之後，應該是人口數第2的城市，如今台中市、高雄市都超過台北市。

台北市從2015年起，人口持續減少，7年流失人口19萬7,854人，除了自然死亡外，也可能與台北市高房價，台北居大不易有關。台中市一直都是人口淨增加的都市，一直到去年才出現淨減少7,155人，台中市人口逼近300萬人，都會格局也可能出現更大的變化。而桃園的移居人口最顯著，這是雙北的外溢效應。

過去每一次選舉，大家都會談到北漂現象，這是南部就業機會少，年輕人只好北上求職，這幾年，大南方計劃落實，北漂現象已緩和，雙北人口都出現淨減少，台南、高雄就業機會多，人口流失現象也會有改善。產業、房價，及地方首長政策都影響人口的流動。

台灣又將有地方選舉，從人口結構來看，未來新竹縣市及嘉義縣市合併應列為優先，新竹縣市加起來也不過是102.76萬人，嘉義縣市加起來也只有75.23萬人，一個嘉義市只有26.26萬人，不到板橋市一半人口。台灣的城鄕，區域都有待重劃，更重要的是少子化的人口淨減少問題，這才是台灣真正的國安危機。

本文授權自今周刊，原文見此

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