想財富自由？他35歲意外提早退休 全因7項「不受歡迎」理財觀

【撰文・林依榕 整理】

35歲提早退休、實現財富自由是怎麼做到的？41歲理財專家愛德卡克（Steve Adcock）分享自身理財經驗指出，他之所以能夠成功，並不是收到什麼不得了的建議，反而是他「忽略建議」。

根據CNBC報導，當時35歲的愛德卡克存到了近100萬美元（約3,000萬元新台幣）後，便毅然決然辭去擁有6位數高薪的軟體開發工作，和妻子一起提早退休。

他表示，雖然在30幾歲退休不容易，但財務自主還是能夠做到的。而自己能夠成為百萬富翁、結束朝九晚五的工作，愛德卡克指出自己不是收到了什麼不得了的建議，反而是他「忽略建議」，甚至很多人可能不認同他的非主流觀念。

一、對公司「忠誠」會讓你變窮

跳槽是大幅加薪最好的方式之一，在他14年的職涯中換了5次工作，每次都獲得15%～20%的薪資調幅，遠遠超過通膨率。雖然跳槽可以替自己「加薪」，不過他補充，最好是在一間公司待至少1年。

二、大多富豪都是白手起家

研究公司Ramsey Solutions在2022年的報告中，74%的千禧世代都認為富豪是因為繼承財產才富有。

該機構實際調查1萬名富豪，發現79%沒有獲得任何遺產，反而多數人是藉由「持續投資、避免負債和聰明消費」致富。而愛德卡克自己所接觸的百萬富翁，也大多是白手起家。

三、伴侶會影響你的財務

愛德卡克指出，身邊許多20多歲成婚的友人，現在有些因財務問題而讓婚姻關係變得緊繃。

對於另一半，他表示「願意等待一個有相同財務價值觀的人」，他有支持他的妻子，一樣的熱愛投資，一樣過著節儉的生活。

四、不需要非常忙碌

很多人認為忙碌可以更快致富，但這樣等於是拿身體健康換來的，愛德卡克認為「再多的錢也不值得你忽視身心健康」，應該要優先考慮睡眠、鍛鍊身體、注重飲食，只有這樣，才能活得更快樂、更有活力，且更有創造力跟生產力。

五、貧窮的出身不代表無法存錢

出身低收入戶家庭的愛德卡克，爺爺跟父親都守不住錢財，讓他意識到儲蓄和投資的重要性，也時時刻刻提醒自己，卡債會造成財務負擔。

六、高學歷不代表財富

好的學歷確實可以成為通往成功的助力，但成功與否，取決於你畢業後做了什麼。

愛德卡克不是畢業名校，但他存了一筆應急基金，並以每個月收入的10%進行投資，才能實現他舒適的退休生活。

七、熱情不能當飯吃

你可能會常聽到有熱情就能夠成功，但事實上，這並不適用於所有人。因為對多數人而言，從優選擇工作會比熱情來得容易，「人們追隨的熱情往往側重創造領域，但這通常很難獲得高薪」。

以愛德卡克為例，他喜歡攝影，但卻選擇他所擅長的軟體開發工作，兩者之間薪資相差甚遠，「如今提早退休，我有更多時間來享受他的熱情」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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