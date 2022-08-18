這不是冷凍櫃、市場反應差？台股創新板首檔錼創科技IPO 今開盤就奔漲停！

【文・劉煥彥、林韋伶】

台灣證交所創新板的第一家掛牌企業、MicroLED領導廠商錼創科技（6854），今（18）日在證交所舉行上市典禮。錼創發行價為每股105元，一開盤就奔上漲停價115.5元。

根據主管機關及證交所規畫，希望把創新板打造為台股的那斯達克，而且去年7月就開板，但遲遲未能迎來第一家上市公司，直到今天才有。

今年7月才上任的證交所新任董事長林修銘宣示，盼年底前有十家新創公司上創新板，但也希望先要求上市公司的品質，「先求好，再求有」。

「我們本來就是挑戰極限的公司，一開始也是很多人不看好」

錼創科技董事長李允立上午在掛牌典禮致詞時表示，其實從決定在台股創新板掛牌至今，他們就一再被外界質疑或看衰。

「外面一直有聲音問說，『你為什麼要上台灣的創新板？這不是冷凍櫃，不是成交量很低，市場反應不好嗎？』」

「我們當然有很多擔心，其實很害怕。對證交所（來說）我們不過就是一家公司，但對我們（這次上市）就是100%，但是林董（證交所董事長林修銘）一上任就到我們公司，讓我充滿了信心。」

「我們本來就是一家挑戰極限的公司，我們做這個題目，一開始也是很多人不看好，大家覺得這很困難，走著走著我們覺得還不錯。」

「面對台灣的資本市場，面對台灣的創新板，錼創科技we are ready！」

林修銘：盼創新板支持新創 未來成護國神山

證交所董事長林修銘致詞時則表示，期待像錼創科技這樣的新創公司能一棒接一棒，到創新板掛牌，希望國內各家新創公司在資本市場的支持下，未來有機會成為台灣的護國神山。

他也說：「希望投資人不只在主板上享受台灣的成就，更希望一起參與撫育台灣的新創公司，一起成長。」

「台版那斯達克」上路一年 終於迎來首檔IPO

有「台版那斯達克」之稱的「台灣創新板」在2021年7月開板後，本來預期在當月月底就能迎來首家掛牌企業，但最終投資人的期待落空，創新板開板後就這樣空蕩了一整年。

如今證交所新任董事長林修銘上任後，將推動創新板視為首要任務之一。

林修銘本周接受《今周刊》專訪時提到，他不僅成立了一個全職主攻創新板業務的跨部門小組，更要求證交所上市一部要「動起來找案源」，同時也積極與承銷商、會計師合作，找尋擁有發展為下一個「護國神山」潛力的新創公司。

他喊出年底前要有10家新創企業在創新板掛牌的目標，但林修銘清楚下達指令，希望新創企業掛牌要「先求好、再求有」。

林修銘分析：「不能讓我的同事們為了我喊出的KPI去湊這10家公司，那我的品牌（創新板）就糟了。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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