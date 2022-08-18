四川限電台商惦惦！謝金河嘆企業大老少了些同理心 嚴責台灣寬待對岸

【文・謝金河】

企業大老闆少了一些同理心

嚴以苛責台灣，寬待對岸，一直以來都是很多工商大老習慣的思維模式，同樣是缺電，限電，國內企業大老就會有完全不同的反應。

今天一大早，在Line的群組上，有人傳了一張梗圖，照片上的主人翁是台玻董事長，也是三三會會長的林伯豐，先前台灣漲電價，他威脅企業要出走，過去台灣出現跳電，限電的事，他一定一馬當先出來駡政府。這次四川大限電，他說企業會受到大損失，但他說這6天總會過去的，表現非常溫和。

這次高溫造成四川拉閘限電，衝擊台灣筆電及面板產業，全球筆記型電腦出貨量有80%來自四川，對廣達，仁寶，緯創，富士康，和碩都會造成影響。現在這個限電也衝擊到江蘇，可以看出，在高溫氣候，在中國也因為用電需求大，造成很多地區必須採取限電措施，這以四川一限6天，在台灣只要超過6小時，全民已炸鍋，大家會要求台電董事長及經濟部長要下台負責。

但同樣的事，發生在中國，台商沒有人敢吭一聲。這是兩岸的差別待遇，最簡單來說，在台灣嗆官員，駡政府給對岸看，可能在對岸有加分。

這次裴洛西來台，林伯豐和工總理事長苗豐強都跳出來駡，說美國議員為了選舉的利益，破壞兩岸的和平，苗豐強也自許工總未來的任務是潤滑兩岸關係，但這個任務有點大，兩岸關係不是靠企業就可以潤滑的。

未來的兩岸關係愈來愈敏感，商人的角色愈來愈難為，大企業老闆可以選擇噤聲，不發言，最忌諱的是羞辱台灣，侮辱官員給對岸看。企業大老闆一抬頭，一舉手都動見觀瞻，最好能多一點疼惜台灣的心！

本文授權自今周刊，原文見此。

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