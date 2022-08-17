「以前大家說和碩像廣達 這幾年變得愈來愈像鴻海」和碩雙CEO終於亮相 童子賢在想什麼？

【撰文‧侯良儒】

和碩董事長童子賢「喬」了近兩個月、版本至少變動過3次的人事案，為何是這家營收破兆的電子組裝大廠，走出愈來愈「鴻海化」的關鍵決策？

科技業流傳了兩個多月、iPhone第二大組裝廠和碩的新任執行長，終於在8月11日揭曉。當天下午，一封由董事長童子賢署名，同時發給集團內員工、供應商、媒體的公開信，揭示這家營收破兆的企業，未來，也將走向雙執行長制。

巧合的是，2018年年底，最早由童子賢參與創辦、後來與其分家的華碩，也宣布由許先越、胡書賓擔任共同執行長，接手自從2008年華碩與和碩「雙碩」分家後，由沈振來執掌了10年的執行長棒子。

為什麼早在2016年就已進行過一次執行長交接的和碩，會選擇與華碩一樣的雙執行長制？這兩個新的執行長到底是誰？這樁人事案又將如何牽動未來的和碩？

也許，先了解這兩位新任執行長，就能嗅出其他問題的端倪。

鄧國彥、鄭光志 一路追隨童子賢至今

和碩這兩位新執行長，一位叫鄧國彥，另一位叫鄭光志，兩人都是從老華碩時代、也就是雙碩未分家前，就一路追隨童子賢。如果合併他們在華碩的年資，前者年資達27年，後者更達29年。

鄧國彥先前是和碩第五事業處、內部簡稱BU5的總經理，這個部門的產品是筆電、桌機與消費性電子，對應的最大客戶就是微軟（Microsoft）。事實上，微軟從2012年推出首款Surface系列筆電後，和碩就一路為它代工至今，過去8年來，微軟對和碩的營收占比，也是僅次於蘋果的第二大客戶。

「Johnson（鄧的英文名）以前就是在負責Dell、HP這些大客戶。」一名和碩基層主管說，「他的業務能力、生意手腕不錯，這幾年把微軟的生意維持得很好。」

相對於鄧國彥的業務能力出眾，鄭光志則給人一種較為「研發咖」的印象。淡江大學資訊工程所畢業的他，在和碩曾是研發中心的負責人，也歷練過負責華碩筆電代工的第一事業群、專司網通產品的第六事業群。去年起，他接手和碩子公司、網通設備廠「海華」科技總經理一職。

不過，鄭光志並非是那種書呆子型、成天埋首在實驗室的人。一名和碩高階主管形容：「Gary（鄭的英文名）平常是騎重型機車、戴手鍊、穿皮衣、一身勁裝進公司的人，不是一般人想像的工程師，很風騷的。」

一個，是業務能力強，操盤和碩第二大客戶、也是最大筆電客戶的微軟；另一個，是擅長帶領研發團隊，開發像是AR（擴增實境）眼鏡的未來型產品。

「很明顯，童先生安排雙CEO（執行長）的想法是：一個穩住本業，另一個負責更未來、更advance（前瞻）的產品與產業。」一名和碩集團高階經理人分析，「畢竟，和碩這一艘大船，現在是處於一個必須轉型、突破瓶頸的階段。」

這位經理人口中的「瓶頸」，其實與童子賢這樁煞費苦心的人事安排，彼此存在緊密關係。

「這幾年和碩最大的瓶頸，就是它在iPhone訂單被瓜分掉的同時，卻一直沒有找到更新、更有未來性的客戶補上（失去的業績）。」一名產業分析師說。而這點，從該公司的財務數字，也可以得到佐證。

回顧過去4年，和碩在2018年至2020年，年營收都在1兆3千億元到1兆4千億元之間遊走，到了2021年，則是衰退到一兆兩千多億元。而它的最大競爭對手鴻海，同期間的營收增加7千多億元，換算成長率約13％。

iPhone組裝代工遭瓜分 轉型在即、瓶頸也要突破

營收不進反退，主要原因就是競爭者的增加，尤其占營收超過5成的iPhone組裝訂單，在蘋果近年陸續導入緯創、立訊等組裝商之後，分食了和碩的訂單量，「立訊在2022年的iPhone出貨量將顯著成長到3千至3千5百萬支，並在2023年超越和碩。」資深蘋果分析師郭明錤預估。

不過，令和碩投資人欣慰的是，該公司近年獲利並沒有因營收衰退而下滑：2021年，稅後淨利達205.5億元，為近6年新高，「這件事情，就是前執行長廖賜政的功勞，他非常擅長幫公司擠出獲利。」一名和碩子公司的人士說。

只是，業績集中在為蘋果代工製造、用擰毛巾精神榨出獲利，加上近年30多歲的中生代RD（研發工程師）不斷流失，在另一批和碩人的眼中，「以前大家都說和碩設計能力強、比較像廣達，但這幾年，似乎變得愈來愈『鴻海』…。」

這些問題，童子賢自然看在眼裡，據了解，為了讓和碩「大船」轉身，他在過去兩個月，不斷穿梭和碩的資深員工之間，多方懇談可能的接班人選，這段期間，至少思考過3組名單。

究竟該一個人扛，還是兩個人共同承擔？面對這道大哉問，童子賢最終選擇了後者。對於這個結果，和碩員工普遍是用「穩中求勝」、「四平八穩」等評語，看待雙執行長制，以及兩位雙執行長人選。

「台灣科技大廠創辦人都是身經百戰，很多經驗歷練無法複製，重大決策過去也都是創辦人自己下判斷，專業經理人通常只是『執行』居多。」出身電子五哥的研究機構以賽亞調研執行長曾盟斌指出，「雙執行長制，一方面是提升決策以及思惟能力，一方面算是分散單一接班的風險。」

放權讓經理人歷練 子公司營運不多過問

其實，選擇雙執行長這種象徵「集體領導」的架構，也頗符合童子賢經營企業的思惟，不少和碩人更認為，這或許跟他創業之初的情況有極大關聯。

1989年由童子賢創辦的華碩，其實是他與三位在宏碁上班時的好同事：廖敏雄、徐世昌、謝偉琦一起成立的主機板公司。當年，這4位不到30歲的年輕人，在研發、銷售、生產、營運4人各司其職，像現在華碩的副董事長徐世昌，當年就是在內部帶領研發團隊。

因此，這種講求分工、眾志成城的思惟，早就刻畫在童子賢經營企業的DNA裡，而這也是為什麼他在6年前、60歲還不到的年紀，就陸續把和碩集團子公司的董座大位，如景碩、晶碩、鎧勝，「讓」給集團裡的專業經理人歷練。

「其實童先生的思惟一直都是『不在其位、不謀其政』，成事不必在某一個人，所以他很少干涉子公司的營運，也很願意放權。」一名和碩子公司董事說，「從他跟同事開會就看得出來，他通常很少話，會把時間跟舞台留給專業經理人。」

而與他站在天秤另一端的，或許就是凡事事必躬親的鴻海創辦人郭台銘。

當年，郭台銘憑一人之力創辦鴻海，早年無論業務、生產、採購、跑銀行，全部由他一手包辦，這種凡事不假他人的精神，也形成往後40多年，鴻海一人「說了算」的公司文化。

不過，2019年郭台銘決定選總統，「意外」促成鴻海的交班後，過去3年來，接手董事長與總經理之位的劉揚偉，靠著電動車等題材，帶動鴻海的本益比達到11至12倍，反觀和碩僅8倍出頭，雙方股價更有近乎一倍的差距。

穩住本業，並擁抱更具未來的產品，回歸設計而非製造本位，是和碩未來的課題。祭出雙執行長制的童子賢，未來能否扭轉和碩的業績，以及資本市場對該公司的評價，未來3年，應該就會有一個初步的答案。

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