快訊

獨／成大醫學院爆採購弊案！女職員涉勾結廠商拿20萬回扣 同事詫異：她快退休了

王瞳遭網友質問「為何不救艾成」 經紀方急關臉書原因曝光

大學重考2次、新浪網創辦人姜豐年 寫下台籃球員最傳奇1頁：我要證明「會運動的孩子也能念書」

聯合新聞網／ 今周刊
政大雄鷹提供
政大雄鷹提供

【撰文‧今周刊編輯團隊】

新浪網創辦人姜豐年是個傳奇。過去30年，他始終走在浪潮尖端，從電腦軟體到網路，再到百億私募基金，屢屢在眾曰不可的情況下，締造成功典範。

姜豐年成長於嘉義，自小運動神經發達，高中進入雲嘉地區首屈一指的嘉義中學，這時，籃球第一次踏進他的生命。因身高超過190公分，課業成績又不理想，於是便被老師和教官押著進入籃球校隊，迅速成為籃球校隊主力。

因為想證明自己的未來不受限，被視為籃球明日之星的姜豐年，高中畢業之後，出人意表地拒絕電信局（中華電信前身）籃球隊送上門來的優渥待遇與穩定工作，離開嘉義，到台北念大學。

歷經落榜、重考、退學、又再重考等波折，姜豐年最後以自己意想不到的聯考佳績進入政治大學。身為政大有史以來第一位具有甲組籃球員身分的學生，姜豐年理所當然成為籃球校隊的明星球員。曾笑稱自己是政大「外交與體育系雙主修」的姜豐年，因缺課太多，有一門必修課遭死當，重修未過，他擔心三修不過必須退學，只得先休學當兵，再復學重修。

退伍之後，姜豐年在眾多球隊邀約之中，選擇了給予準國手待遇的台灣銀行籃球隊，每周三下午向台銀請假回政大上課，補修完學分，拿到畢業證書。

總喜歡說「籃球改變我的人生」的姜豐年大概沒有想到，在征戰商場多年之後，會因為籃球，在理當已越過人生巔峰的此時，再度用另一個不可思議的傳奇，證明自己。

2017年，適逢政大90周年校慶，以財信傳媒集團董事長謝金河為首的一群畢業校友，熱切地想回饋母校，勸說籃球選手出身的姜豐年，出資打造籃球校隊，姜豐年聽了，覺得挺有意思。

當下，時任政大校長周行一認為，政大要成為強隊，勢必也得招收體保生，但他堅持，憑籃球專長入學的學生，必須就讀政大既有系所，且課業要求完全比照一般生。

結束新浪籃球隊經營之後的姜豐年，鮮少在媒體曝光。因此，2017年，姜豐年宣布捐贈5年4千萬元，在政大成立雄鷹籃球隊。

於是，當年為網路事業奮力拚搏的姜豐年回來了。

從球隊成立的第一天起，姜豐年就全心投入，從零開始的政大雄鷹隊，第一年在雲林斗六打甲二級比賽，姜豐年專程從美國回來陪同比賽，雄鷹一天一戰，在40支球隊中勝出，成功晉升甲一級。政大雄鷹用實際行動印證姜豐年的預測，在成軍第4年奪下校史第一座UBA冠軍獎盃，2022年，成軍第5年，再度封冠衛冕。

姜豐年想衝擊的，其實就是台灣多年來積非成是的教育觀念。「政大雄鷹的影響力不會只有大學籃球，我期待政大和這支球隊的故事，可以改變下一代父母的觀念，我們的孩子可以既會運動又能念書。」周行一說。

「我一生中的投資，成功少、失敗多，少數能讓人口耳相傳的，一個是新浪網，另一個就是政大雄鷹。」姜豐年驕傲地說：「政大雄鷹是我一生中最神奇的新創。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1339期)

延伸閱讀》

「專挑對手服務，要讓台積電覺得痛」，從研發六騎士到梁孟松的恨，18年前老照片見證歷史

才募到27億資金3個月後竟倒閉?這家晶片業「明日之星」驚爆破產：已通知員工不用上班

「能提早還清貸款就不要拖欠！」為什麼軍公教家庭，往往教不出懂得跟銀行借錢的小孩？

延伸閱讀

8點檔男神為打籃球離家出走 樂當女兒傻瓜「無法嚴格」

NBA／歐尼爾欲讓出湖人傳奇位置 傑佛森指詹皇才該被淘汰

工時太長！科技男想重考台大醫科 網反勸不如回去讀「這科系」

彰化員林高中樂團主唱、英語新聞主播 考上陽明交大、政大

相關新聞

「以前大家說和碩像廣達 這幾年變得愈來愈像鴻海」和碩雙CEO終於亮相 童子賢在想什麼？

和碩董事長童子賢「喬」了近兩個月、版本至少變動過3次的人事案，為何是這家營收破兆的電子組裝大廠，走出愈來愈「鴻海化」的關鍵決策？

代理商怨「PChome不聞不問產品在momo賣更好」 詹宏志找「母嬰電商女王」空降CEO救得了網家？

張瑜珊這位女性創業家已成為台灣電商界最受關注的「嬌」點，未來換她掌舵的網家，能走出市占率不斷下滑、新市場一籌莫展的窘境嗎？

「月薪6萬已是高薪」 在柬台人攤工資比對…月賺5千多才常見：想出國海撈哪這麼好康

近來柬埔寨打工詐騙事件鬧得沸沸揚揚，甚至又牽扯出比柬埔寨更可怕的緬甸「KK園區」，令人不免懷疑，東南亞打工到底有多好賺，才能讓國人不惜冒著生命風險，前仆後繼地不斷湧去。有在柬台人現身說法，直接攤開當地的基本工資比對，才知道「根本沒有謠傳的30萬那麼多！」而前刑事警官高仁和也透露，曾有「豬仔」靠著一招諜對諜，成功騙過詐團逃離回台，他是怎麼辦到的？

英特爾成美晶片法案最大受益者 但「這因素」讓外資建議：買進台積電、放空英特爾

在美國通過晶片法案後，市場有許多投資人都在討論：究竟美國晶片法案將促成典範轉移（paradigm shift），徹底改變市場，或只是一次性的刺激呢？

他26歲月入6萬、國立大學畢業「跑外送」不怕被笑：還能騎車環島兼外送

8年級的林昱樹在早餐店上班，他的工作在中午12點前就結束了。年輕的他想再找一份可以兼差的工作，4年前去當外送員。每天外送3小時再增加2萬多元收入，26歲月入高達6萬元，比同儕來得更好。

0056何時買勝率最高一表掌握！存股達人：「配息＋價差」通拿才是正道

悶了好久的台股近日慢慢回神，激勵台灣高股息指數近期強漲，帶動元大高股息ETF（0056）股價、規模齊揚，持續穩坐台股ETF人氣王寶座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。