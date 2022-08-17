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馬斯克又來了！放話想買曼聯市值624億入手便宜 球迷敲碗快來買

聯合新聞網／ 今周刊
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）繼推特後又放話要收購足球俱樂部曼聯。路透
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）繼推特後又放話要收購足球俱樂部曼聯。路透

【撰文・胡肇芳 整理】

全球首富、電動車大廠特斯拉(Tesla)執行長馬斯克和推特官司還沒完，現在又語不驚人死不休，周二（8月16日）在推特發文宣稱，要買下英國曼徹斯特聯足球俱樂部(曼聯)。路透報導，目前不清楚馬斯克是否認真考慮這筆交易。

曼聯是世界上最受歡迎的足球俱樂部之一，曾多次登上英超聯賽冠軍寶座，1999年更創下三冠王（聯賽，足協盃，歐洲冠軍聯賽冠軍）的佳績，現在由美國格雷澤（Glazer）家族在2005年以7.9億英鎊（約286億元新台幣）買下，今年以來的戰績一直不佳。對於馬斯克推特放話喊買，該家族沒有立即回應。

根據體育財經網站Sportico於2021年英超聯賽中的估算，曼聯的估值大約為46.5億美元（約1,395億元新台幣），但截至周二股市收盤，曼聯市值僅為20.8億美元（約624億元新台幣）。

由於馬斯克常在推文放話，目前還不確定他是否真的有意達成收購曼聯的協議，但這沒有阻止曼聯球迷的狂熱，在馬斯克宣布收購推特的時候，大批曼聯球迷留言呼籲馬斯克不要收購推特，應該收購曼聯。

馬斯克今年4月宣布以440億美元（約1.3兆元新台幣）收購社群平台推特，之後卻以推特的假帳號和垃圾帳號太多為由放棄推進交易，造成推特股票下跌30%，推特提起訴訟，要馬斯克完成交易。

本文授權自今周刊，原文見此

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