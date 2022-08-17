紐澳肉品傳禁入中國 兩國否認「通關一切正常」！澳總理：任何經濟制裁都毫無道理
【撰文・李易紓 整理】
陸媒傳出，中國以紐澳肉品含有口蹄病為由，將限制紐澳肉品進口，紐澳官方皆否認有此禁令，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）週二（8/16）表示，澳洲沒有爆發口蹄疫，中國沒正當理由祭禁令。而紐西蘭初級產業部市場准入總監安斯沃思（Steve Ainsworth）亦發聲明，已向中方查詢，紐西蘭的產品持續在邊境通關。
微信「世界肉類進口報告」在8月14日發文，指中國宣布暫時停止所有紐澳肉類、乳製品和農產品清關和貨物放行，抵達的貨物需在碼頭等待進一步通知。不過隨後這平台在8月15日又稱，澳洲肉類、乳製品與農產品等貨物已恢復報關查驗等工作、進行正常申報。
外媒報導，澳洲總理艾班尼斯接受「澳洲廣播公司」（ABC）訪問時指出，澳洲目前沒有出現口蹄疫，政府正採取行動，因應可能爆發的疫情，以免澳洲數10億美元肉類產業被排除在150多個海外市場之外。
根據香港01報導，澳洲農業部發言人8月15日透過電子郵件聲明表示：「我們知道有傳言，澳洲駐北京大使館已與中國海關接觸，並無正式通知發出。」
紐西蘭初級產業部市場准入總監安斯沃思（Steve Ainsworth）亦發聲明：「我們已向中方查詢，證實紐西蘭產品持續在邊境通關。」
根據自由時報報導，以總數來計算，澳洲牛肉約有5分之1銷往中國，而中國在2021年約有7%進口仰賴澳洲。
另外，艾班尼斯週二再度呼籲中國取消對澳洲葡萄酒、煤炭和大麥等產品禁令，艾班尼斯說，中國實施的任何經濟制裁都「毫無道理」，違背兩國貿易協定、應撤銷制裁。
本文授權自今周刊，原文見此。
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