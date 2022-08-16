英特爾成美晶片法案最大受益者 但「這因素」讓外資建議：買進台積電、放空英特爾

【撰文・林韋伶】

在美國通過晶片法案後，市場有許多投資人都在討論：究竟美國晶片法案將促成典範轉移（paradigm shift），徹底改變市場，或只是一次性的刺激呢？

針對美國將提供補助達520億美元（約1.5兆元新台幣）的晶片法案，日系外資分析，美國本土晶片製造商，尤其是英特爾，將是最大的獲利者，在這次的法案後將分到最大份補助，接著才是其它的外國廠商，例如三星與台積電。

該外資預估，英特爾、三星、台積電三家企業將分到520億美元補助中3分之1的份額，美國政府提供補助是希望能彌補晶片業者在美國生產成本上的差異，但因為應該是一次性的補助，沒有永續性，且如果要靠補助才能撐下去，後續大概也很難持續獲利。

美國晶片法案英特爾將為最大獲利者 外資：執行力才是關鍵

其中，雖然英特爾因為將拿到最多補助，的確有助其完成充滿野心的計畫，也就是擴充產能並試圖超車，但能否達成目標的重點還是在「執行力」。英特爾計畫要在3年內讓四個製程商業化，包括：4奈米、3奈米、20A製程與18A製程，補助的確有幫助，但許多人把英特爾的目標看作是「不可能的任務」。

該外資分析：「在美國晶片法案通過後，對英特爾想跟上或甚至是超越台積電的計畫，將有很大的助益，但補助的效果到底能持續多久，最重要的還是執行力，而不是補助金額」。

因為除了補助之外，研發技術、製程管控，以及顧客關係與維護都很重要，在20年前，英特爾在除記憶體以外的晶片市場，市佔率大約為台積電的3倍大，但現在情勢完全顛倒過來，且台積電在2018年起就開始宣布技術已經領先。因此該日系外資認為，英特爾要追上或是超越台積電還需要一段時間。

做多台積電、放空英特爾 外資建議採配對交易策略

在這樣的背景下，該外資認為現在有配對交易（pair trade）台積電與英特爾股票的機會，由於英特爾想要在技術上重新取得領先並拿回市佔率，要花上好一段時間，建議過程中可以做多台積電、放空英特爾來進行配對交易。

所謂的配對交易，根據Investopedia網站提供的定義，是「找到兩檔相關性高的股票，一個做多、一個做空的投資策略」。該策略一開始是在1980年代中期，由摩根士丹利的技術分析研究人員提出的，因為2檔股票高度相關，因此不管市場後來走強或走弱都有機會獲利。

配對交易策略還可以分為兩種，一種是透過價差收斂獲利，放空價格偏高的、做多價格偏低的，等到兩者價差收斂時就能獲利。另一種則是價差發散獲利，透過買進強的標的、放空弱的標的，長期就可以賺到強弱之間的價差，並且避開市場狀況不好的危機。

而日系外資給台積電優於大盤評等，給英特爾中立評等，並建議可以做多台積電、做空英特爾，就屬於價差發散獲利的配對交易。不過，投資人要特別注意的是，要同時做多與做空，若不是口袋夠深，就是要利用槓桿工具，主要仍為專業法人採用的作法。

此外，儘管配對交易可望提高投資獲利的機會，但該外資還是提醒大家，仍有一個主要的風險為總經出現逆風，若總體經濟復甦比預期中緩慢，就算用配對交易仍可能有壓力。

本文授權自今周刊，原文見此。

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