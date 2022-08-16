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「月薪6萬已是高薪」 在柬台人攤工資比對…月賺5千多才常見：想出國海撈哪這麼好康

聯合新聞網／ 今周刊
近日台人因高薪被騙至柬埔寨的案件頻傳，但有在柬台人透露當地實際薪資根本不高。圖為柬埔寨首都金邊。示意圖／ingimage
近日台人因高薪被騙至柬埔寨的案件頻傳，但有在柬台人透露當地實際薪資根本不高。圖為柬埔寨首都金邊。示意圖／ingimage

【撰文・翁申霖 整理】

近來柬埔寨打工詐騙事件鬧得沸沸揚揚，甚至又牽扯出比柬埔寨更可怕的緬甸「KK園區」，令人不免懷疑，東南亞打工到底有多好賺，才能讓國人不惜冒著生命風險，前仆後繼地不斷湧去。有在柬台人現身說法，直接攤開當地的基本工資比對，才知道「根本沒有謠傳的30萬那麼多！」而前刑事警官高仁和也透露，曾有「豬仔」靠著一招諜對諜，成功騙過詐團逃離回台，他是怎麼辦到的？

由於有愈來愈多的國人遭拐騙至柬埔寨，甚至受困於當地，虐待、拐賣等狀況頻傳，讓台灣政府也不得不繃緊神經，警政署長黃明昭今（8/15）日一大清早就前往桃園機場坐鎮視察，力圖勸「潛在被害人」別傻傻搭機出國，然而，柬埔寨真有那麼好賺？根據TVBS報導，記者實際詢問在柬埔寨「西港」工作的Nicky(化名)，才發現事實並非如此。

Nicky表示，自己在柬國是做網路行銷，月薪大約2,000美元（約6萬元新台幣），這個薪資水平以當地來說已是相對較高，「如果做傳產勞力工作，薪水可能就更少」，拿出柬埔寨基本工資，一比對更明顯，工人每月最低賺194美元（約5,818元新台幣），跟謠傳的30萬差很大。她直言，想要海撈一筆，似乎不是想像中那麼簡單。

「來這邊不適應的時候，受到高壓的管理他（指前往打工者）反悔了，然後向國際求援」，Nicky指出，有些人到了當地才發現，現況跟想像中天差地遠，或是早就知道應徵的不是一般正當工作，但人還是來了，在遭遇不好的對待之後才想反悔，「真的來不及，老話一句三思而後行，千萬不要三言兩語，因為對方給的高薪誘惑，直衝異國他鄉，結果身陷危機之中。」

前刑事警官高仁和提醒，若到當地被要求交出護照，可以用舊護照替代。護照示意圖／ingimage
前刑事警官高仁和提醒，若到當地被要求交出護照，可以用舊護照替代。護照示意圖／ingimage

是否一去就真的回不來了？前刑事警官高仁和便在節目「新聞挖挖哇」上分享，他有一個朋友過去也曾表示要去柬埔寨工作，但沒想到隔兩天就回來，為什麼？原來這位朋友的爸爸知道兒子應徵的工作，是要去柬埔寨從事博弈事業，就早已有了提防，事先提醒兒子要把護照辦遺失，讓他帶2本護照在身上。

過海關時用新護照通關，到當地被要求交出護照時，就交出舊的護照，果然一到當地，高仁和的朋友就覺得苗頭不對，好在真正能用的新護照還在身上，第二天就拿著護照趕緊飛回台灣，而這樣的做法也讓主持人鄭弘儀大讚聰明，但並非每個人都能如此幸運逃回台灣，出國工作真的要考慮清楚。

本文授權自今周刊，原文見此

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