他26歲月入6萬、國立大學畢業「跑外送」不怕被笑：還能騎車環島兼外送

【撰文・彭蕙珍】

8年級的林昱樹在早餐店上班，他的工作在中午12點前就結束了。年輕的他想再找一份可以兼差的工作，4年前去當外送員。每天外送3小時再增加2萬多元收入，26歲月入高達6萬元，比同儕來得更好。

國立大學資訊科系畢業的他，不滿很多人說：「不會讀書的人才去當外送員；這個行業沒出息；只要會騎摩托車就行。」利用空閒時寫下《兩輪江湖的真相》一書，分享外送員的甘苦談。

林昱樹是個有夢想、也很努力的年輕人。從小就在阿嬤的早餐店打工，大學畢業後和母親一起經營餐車，因她工作過於勞累而中風。為照顧母親，只能做很彈性的工作。

幸運的在住家附近找到早餐店工作，每天早上5點工作到12點。他想利用下班後再賺點錢，正好一家外送公司在徵人，「工作時間是晚上5~8點，很適合我，就去應徵。」那是2018年，他開始當外送員。

「這家公司只和兩家麥當勞合作外送，在我送了一年半後，他們結束合作，麥當勞改和Uber Eats合作。」因為這個原因，林昱樹上網申請，成為Uber Eats的外送員。

一天工作3小時 月入逾2萬

在他加入的那段期間，Uber Eats為了讓更多人投入外送工作，提供許多獎勵，例如雨天加給、區域加給等。曾經他跑過一單外送食物的金額只有50多元，卻拿到110元。他說：「那天下雨，司機比較少，外送公司就會提供跑單誘因。」

每晚外送3小時，收入高達2.2萬元，他相當滿意。但是，新冠疫情爆發後，找不到頭路的年輕人，以及失業者相繼加入，外送員收入越來越少。他坦言，現在的收入不比當時，只有1.8萬元。

然而，媒體卻報導外送員月入6萬元，羨煞不少人。林昱樹說，做外送想要月入6萬，其實要非常拚。他估算如下：

Uber Eats一天要跑14小時，平均一小時要跑3.5單，平均一單收入44元，月休2天才有可能。

Foodpanda一天跑10小時，平均一小時要跑4.5單，平均一單收入67元，月休10天就可以做到。

比較兩家外送公司，他表示，Foodpanda跑一單的收入較高，不過，要求也比較多，如要穿制服、外送時間固定（要上線申請），不吻合他想自由自在當外送員的兼職心態，「Uber Eats想上線就上線，沒有排班問題。」

外送員什麼都要會 態度更重要

外送員只要會騎車就好了嗎？林昱樹認為這是大家的誤解，不要小看外送員，他們需要很多技能，包括方向感要好、看得懂地圖、看得懂英文地址、會騎車（也可以走路或騎自行車外送）、會使用智慧型手機，還要態度好、責任感、夠勤勞、有自制力等。

「做服務業，態度決定一切。」他強調，任何人都會有情緒上的問題，店家、客人以及外送員，「不管誰的心情不好，還是太好，我們都只能用中立的態度來處理訂單，不可以對客戶（店家、客人）表現不好的情緒。」

如果還是用「我就是這樣，不然你想要怎樣」的態度當外送員，有錯就推給店家或客人，「老實說，我覺得還是待在家裡不要出來工作。」

「懶經濟」當道 勤勞就能賺到錢

「外送工作是以體力及時間換取報酬，賺的是客人的『懶』錢，懶得出門、懶得自己煮飯。」既然「懶經濟」當道，林昱樹強調：「外送員就要更勤勞，能忍受風吹日曬雨淋，才能賺到更多的報酬。」

4年外送經驗，送了逾7千趟，工作中他遇過不少「奇葩」要求。曾經一位客戶向賣場訂四碗泡麵，但沒有加買購物袋，在備註寫著：「放在門口的三角錐上就好。」送達時他只好將泡麵一碗一碗的疊上去。

還有一次送手搖飲，客戶也沒加買提袋，並要求：「放門口，但不要放地板上，謝謝。」爬上三樓，站在客戶家門的他心想：「這是要放那裡？」上樓時他正好看到一樓有個磚塊，便下樓拿了一塊，再將3杯手搖飲擺在磚塊上。

使用外送服務的客人，並不是只有民眾，店家也會。一回他接到賣場20盒中華豆腐訂單，才知道原來是炸物攤老闆忘記買，只好叫外送。

工作彈性 充分滿足他的需求

林昱樹表示，有些人是為了溫飽、有人是為了還貸款，有人是在等待下一個工作機會而當外送員。對他來說，這份彈性的工作，可以充分滿足他的需求。

今年，他辭掉早餐店工作，轉換跑道去當房仲，仍然利用晚上去當外送員。他分享現在很流行騎車環島，「外送員可以環台，邊騎邊賺旅費。」30歲的他笑道，自己是一個多斜槓且持續選擇人生的年輕人。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

8月起顧客棄單「店家自行吸收6成」 foodpanda又改外送規則惹火店家！業者回應了

玉山金、兆豐金、0050⋯一人養全家還準備買房，41歲運將理財觀：錢放太多在銀行都沒用，不會增值

柬埔寨詐騙拉人「新招多加這句」律師揭盲點！吳淡如親見殘忍一幕：好好一張臉都沒了⋯警政署動作了

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】