0056何時買勝率最高一表掌握！存股達人：「配息＋價差」通拿才是正道

【撰文・林韋伶】

悶了好久的台股近日慢慢回神，激勵台灣高股息指數近期強漲，帶動元大高股息ETF（0056）股價、規模齊揚，持續穩坐台股ETF人氣王寶座。

根據最新統計，0056截止昨（8/11）日為止，市值規模已經來到1416.84億元，數字僅次台灣最長青的台股ETF元大台灣50（0050）。

此外，0056今年成份股加權平均股息率衝出10%的歷史高峰，讓ETF交易熱度更勝以往，不但資金淨申購長達48天，創下今年最佳、最長的淨申購紀錄，淨申購總額達444億元，這數字也已經突破去年整年的申購金額346億元。

今年儘管台股動盪，但不少投資人選擇在市場走跌時逢低布局，讓0056出現申購潮提前爆發，往年都是除息前才買氣噴發，但今年的買氣提前爆棚，0056目前已經有超過74萬股民投資，穩坐國內ETF人氣王的寶座。

法人觀察，0056過去年度最大申購潮，通常發生在10月除息前後，想搶高股息和看好填息的投資人，積極在除息前後找買點，往往也讓0056的規模飛速成長。

但今年行情不一樣，上半年台股大跌兩成，高股息股票率先浮現買點，不論長期投資人或搶價差的投資人都選擇提前布局，甚至即使7月行情開始反彈，0056股價仍在長期相對低點，因而造就前所未見的資金潮。

儘管過去曾有投資達人分享，0056最佳的操作方法就是「買了它、忘記它」，但對於想要在可能範圍內盡量提升報酬率的投資人來說，以下這張圖表可能頗具參考意義。

統計過去20年間，0056追蹤的台灣高股息指數在各季間的表現可以看出，從第一季到第四季平均報酬率分別為：1.67%、1.88%、3.38%，以及3.45%。

其實，台灣高股息指數下半年表現通常優於上半年並不讓人意外，因為台股在年中常會遇到「五窮六絕」，再加上0056在下半年通常有除息行情可期，且下半年後一般是電子旺季，有新機發表、開學潮、聖誕節採購等利多助攻，表現自然較亮眼。

此外，觀察台灣高股息指數過去若在上半年連跌兩季，下半年往往能出現反彈行情，在近20年來僅有一年出現第1季連跌至第3季的情況，顯示行情連跌後，可留意參與反彈的機會。

台灣人到底有多愛股息？一位投信業界人士表示，每當推出新ETF時，投資人開口詢問的第一個問題就是：「有沒有配息？」如果答案是沒有，投資人很明顯會對產品失去興趣，因此現在市場上的ETF除了強調會發放股息，就連股息發放的頻率也變頻繁，從一年配一次增加到半年、每季，甚至還有雙月配的商品。

對此，存股達人怪老子提醒投資人，儘管拿配息很開心，但最後還是要檢視能拿回多少本金才行，因為「價差還是決定報酬率的重要因素」，他認為投資看的是總報酬，也就是配息加價差的報酬，這樣才是正道。

本文授權自今周刊，原文見此。

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