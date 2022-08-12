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軟銀爆史詩級虧損！中國創富方程式走到末路 謝金河：陸概念已成票房毒藥

聯合新聞網／ 今周刊
沒有馬雲的新經濟，似乎不再有味道！謝金河說，中國概念已成票房毒藥。聯合報系資料照
沒有馬雲的新經濟，似乎不再有味道！謝金河說，中國概念已成票房毒藥。聯合報系資料照

【文・謝金河】

沒有馬雲的新經濟，似乎不再有味道！這兩天，日本軟體銀行公布今年4至6月的第一季財報，結果是虧損3.1627兆日圓，約245億美元，這是史詩級的巨大虧損，如果再把上一季的2.1兆日圓虧損加上去，半年虧損5.26兆日圓，難怪日本媒體虧軟銀，沒有Bank，只剩下soft！

自從馬雲坐冷板櫈之後，軟體銀行像洩了氣的皮球，業績一路向下。過去廿年，孫正義押對馬雲，讓軟銀風生水起，未來軟體銀行如何尋找新的創富模式，可能要靠孫正義翻新投資項目。而馬雲過去廿年的新經濟創富模式，也似乎走到盡頭。

中國的物聯網產業，一直以來都是燒錢補貼，持續虧損去創造流量，再貼上中國概念，然後印股票換鈔票，到美國上市，讓全球投資人買單。這套模式運行廿年，在低利率，銀根氾濫的時代，這是點石成金的快捷列車，且一直都是市場主流。今年到了算總帳的時代。

最近滴滴打車股價從18.02跌到1.73美元，近千億美元市值蒸發，超過九成股東表決同意下市。另一家北京優鮮，上市股價11美元，現在跌到0.08美元，已到下市邊緣。一直是東南亞最大電商的蝦皮（SEA），去年虧損20.4億美元，今年首季又虧5.8億美元，股價從372.7跌到54.06美元，市值蒸發8成，一度是亞洲首富的李小冬身價也縮水8成。

最近杭州市監總局才出面調查，干預美團與阿里的殺價競爭，美團去年虧282.69億人民幣，今年上半年又虧120.39億人民幣。這種又補貼，虧損，撐大流量的商業模式，市場十分買單，現在現金流不足，營運漸困難，體質不佳的滴滴出行，每日優鮮先閉命，接下來會有更多企業現出原形。

孫正義為了求現，把阿里持股從23.9%降到13.9%，南非的Naspers也加大減持騰訊的力道。過去會讓市場興奮的中國概念，如今已成票房毒藥。

本文授權自今周刊，原文見此

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