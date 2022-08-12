藥華藥未被納MSCI成分股！季調31日盤後生效 MSCI到底是什麼？

【文・林依榕整理】

MSCI 8/12凌晨宣布最新季度調整，全球標準指數台灣指數成分股、全球小型指數成分股無新增或剔除，原先本土法人預期藥華藥（6446）將是納入MSCI成分股的熱門標的，但最後也未入榜。而MSCI季度調整預計會在31日盤後生效。

到底什麼是MSCI，季度調整又是什麼，為何台股偶爾會在某些時刻收盤突然爆大量？

什麼是MSCI？

MSCI全名是「Morgan Stanley Captain International」，原名為摩根士丹利資本國際公司（俗稱大摩），後來正名為明晟公司，只是市場上依舊習慣稱之為MSCI。

摩根士丹利公司，蒐集全球各個上市公司的股價、發行量、自由流通量、每月交易量等數據，並且在每個行業中以一定的標準、選取總市值佔國內總市值60%以上的股票作為成分股，接著再製作成指數，就成了MSCI指數。

MSCI指數遍及全球市場，主要以國家（如：日本指數）、地區（如：歐元區指數）、產業（如：能源指數）為區分；而與台灣有關的，像是MSCI台灣指數，則是由100間台灣企業作為成分股構成。

其實國際上不只有明晟（MSCI），還有許多大型指數編製公司，例如富時（FTSE Group）、標準普爾（S&P 500），上述公司所編製的指數，成為了全球法人機構、共同基金跟ETF被動資金配置投資標的的參考標準，像是台灣50 ETF（0050），就是證交所與富時合編。

MSCI季度調整 對股市有什麼影響

MSCI每年2月、5月、8月及11月都會定期審核指數，藉此調整各國、各成分股在指數中的占比及權重，審核結束後，會在MSCI公司網站上公布調整結果，以及生效日期。

當MSCI調整各國權重時，會影響國際在該國的資金流入與導出，因此當台股市場權重被調整時，台股就容易上漲，反之亦然

另一方面，MSCI公布調整結果時，也會納入、剔除某些成分股，而在生效當天很容易造成股市成交量的劇烈波動。

雖然MSCI權重調整所造成的影響並非絕對，但被納入的個股代表國際法人看好，通常會有漲幅；相反的，被剔除的個股則會引發賣壓、股價下滑。

台股尾盤爆大量 投資人問號：到底發生什麼事

MSCI公布調整結果時，也會註明「XX日盤後生效」，代表了當天收盤，MSCI就會針對公告項目進行交易，這樣的行情下容易導致台股在尾盤交易量，突然大爆發。許多不知情的投資人，或是股市新手看到這種現象，可能會感到恐慌到底發生了什麼事，但其實這都是預料中的事。

不過，影響股市的因素眾多，MSCI的季度調整或許帶來短期震盪，但以台股來說，尚未出現因MSCI單一因素而出現大幅度的下跌。

本文授權自今周刊，原文見此。

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