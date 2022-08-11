他靠2招退休月領逾5萬破紀錄 專家：上班族做到「這件事」也能多領

【撰文・翁申霖 整理】

還記得2019年12月一名在竹科工作的退休勞工，月領4萬9,561元，3年來穩坐「勞保年金王」，如今這個響噹噹的名號換人當了！據悉，一名高齡83歲的勞工，一個月竟然能領多達5萬2,035元的勞保年金，成為新的「勞保年金王」，也是全台唯一一名勞保年金月領超過5萬的勞工。

根據「勞工保險條例」規定，如果消費者物價指數（CPI）累計成長率達法定調整標準5％，就會調整勞保年金給付，也就是說勞保年金設有隨物價調整的機制。因此，從今年來看，今年6月的消費者物價指數（CPI）累計漲幅超過5％，勞保局便針對2009年、2010年、2013年、2014年、2015年共5個年度請領勞保年金的勞工進行調升，估計約有49.2萬人受惠。

因應每年通膨率不同，調漲的幅度也不大相同，舉例來說，2009年CPI累計成長率為6.71％，2010年為5.45％，2013年為6.71％，2014年為5.45％，2015年為5.77％。

在上述5個年度請領勞工都調升勞保年金後，勞保局普通事故給付組長劉秀玲表示，一名2015年請領勞保年金的勞工，原本月領金額是4萬9196元，調升5.77%後，月領金額瞬間增加到5萬2,035元，除了一舉突破5萬元大關，打破原本最高月領金額保持人4萬9561元，更成為全台目前請領勞保年金最高的勞工。

圖今周刊/提供

他是怎麼辦到的？劉秀玲指出，該名勞工在2015年請領時已屆76歲高齡，她說明，當事人在16歲時就開始工作投保勞保，直到76歲才退休，累計勞保年資達60年3個月，平均月投保薪資4萬3,900元。

由於當時只要年滿60歲就可以請領，但這位勞工一直到76歲才開始請領，因此可多領最高20％展延金，再加上CPI累計漲幅超過5%，勞保局調升年金的緣故，「原月領金額49196×調幅5.77％=2838.6元」，總計約可領5萬2035元。

對照之下，全台有1,100萬名勞工，多數人在求學階段結束後開始工作至65歲退休，年資大約僅30年，月領勞保2至3萬元；能夠月領勞保年金超過4萬元的退休勞工，目前只有2016人；至於月領超過5萬元的，全台僅這一名「新一代勞保年金王」，高額退休金羨煞眾人。

一般上班族該如何在退休後，能領到比平均再更高的勞保年金？先前今周刊就報導過，曾是「私校退撫基金自選平台」第一代操盤者的富蘭克林華美投信副總邱良弼表示，勞保老年年金若要領很大，靠的是年資久、投保薪資高，但若做不到這兩項，就必須要靠延後請領年金給付。

「每延一年多4%年金，最多延後5年請領，可多20%。」20%的差距有多大？邱良弼以自己為例，經精算過自身的勞保年金，「如果沒展延5年，月領大約2.4萬元，但等5年後再領，每個月能多8,000元現金，也就是月領3.2萬元。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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