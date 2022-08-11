中國全力「造芯」、美晶片法案通過！台扮最關鍵角色 謝金河：得半導體得天下

【撰文・謝金河】

「芯的戰爭：得半導體，得天下！」裴洛西來台，在兩岸引起軒然大波，中國拉高規格軍演，窮盡一切力量霸凌台灣，每天都登上國際媒體版面，全世界的焦點也都放在這裡，其實，地緣政治的角力，最核心的焦點是在半導體產業。

9日美國總統拜登簽署了在眾議院以243對187票的晶片法案，這涉及520億美元（約1.5兆新台幣）的晶片製造及研究的補貼，及240億美元（約7,100億新台幣）的投資及稅務抵減，總規模可能達到2,800億美元（約8.3兆新台幣）。這個晶片法案完全衝著中國而來，因為，只要接受補貼的企業，10年之內不得在中國投資。另一個限令是禁止設備賣給中國，原來是10奈米以下，現在放寬至14奈米以下。

率先接到示警的是LAM Research及KLA科磊，這兩家沉積和蝕刻設備在中國有很高的營收比重，LAM去年營收146億美元（4,300億新台幣），中國巿場占中35%；科磊69.2億美元（約2,000億新台幣），中國占26%。接下來還會有更多科技大廠會收到禁制清單。

另一端，中國正在清理過去10年用盡舉國之力發展芯片產業的沉痾，工信部長肖亞慶中箭落馬，由曾任航天局副局長的金壯龍接任。接著展開大清洗，長期負責芯產業國家大基金的負責人丁文武被帶走，旗下華芯投資的路軍及3位前總經理、副總也被帶走。再來是留下2,000億人民幣債務的紫光集團，從趙偉國、刁石京、李祿媛等都從人間蒸發。

這一連串的整頓，能不能重新造芯？各方都睜大眼睛在看。過去幾年，遭到美國制裁傷得最重的是華為，旗下的海思不見了。這次中芯國際發表可以不使用EUV生產7奈米製程產品，引起各界關注，但美國對中芯國際的下手一定更重。

第三個戰場是南韓，這次裴洛西到南韓，形成變相的「摸底」，測試南韓如何選邊站，尹錫悅不敢見裴洛西，民調掉到24%，南韓派出外長朴振到中國去見王毅，中國加大力度給南韓施加壓力。如果南韓態度猶疑，Chip4可能出現破洞，美、日、台會重新結盟，美國可能加持美光在記憶體的角色。南韓未來幾年的經濟很可能充滿變數。

在這場半導體產業的角力。台灣扮演最關鍵且重要的角色，這次劉德音接受CNN的訪問，每一道題都答得很有智慧，已有台積電新掌門的架勢。台灣的經濟總量與沙烏地阿拉伯旗鼓相當，排名全球第20，我們在世界經濟的舞台是大角色，千萬不要妄自菲薄。得半導體，得天下，台灣正是這個核心！

本文授權自今周刊，原文見此。

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